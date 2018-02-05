居家裝潢：10 種絕對要避免誤踩的地雷

住家是我們生活中極重要的場域，從人群世界回到屬於自己的窩，你一定希望這裡是一處溫暖舒適的地方。好的住家除了要有安全的結構，還要有根據你個人品味打造出來的風格，讓你居住其中，能夠感受到被溫馨的氛圍所環抱。如何營造出和諧美麗的觀感，是每個住家必修的課題。今天要介紹給你 10 種裝潢居家時常犯上的錯誤，趕快一起來檢視這些地雷吧！