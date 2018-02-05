居家裝潢：10 種絕對要避免誤踩的地雷

住家是我們生活中極重要的場域，從人群世界回到屬於自己的窩，你一定希望這裡是一處溫暖舒適的地方。好的住家除了要有安全的結構，還要有根據你個人品味打造出來的風格，讓你居住其中，能夠感受到被溫馨的氛圍所環抱。如何營造出和諧美麗的觀感，是每個住家必修的課題。今天要介紹給你 10 種裝潢居家時常犯上的錯誤，趕快一起來檢視這些地雷吧！
家裡的擺設只是裝潢拼圖中的一部分，傢俱本身可能不足以營造出理想的氣氛，最好還有適當的背景來襯飾。讓牆壁呈現裸露狀態，無法對空間添增美感，是家居裝潢中必須避免的錯誤之一。
傢俱的設計會隨著時間推移而改變，同時也會影響到室內環境的觀感。過於前衛或過時的設計，經過一段時間之後，通常會讓你心生厭倦乏味之感。
裝飾品是創造個人風格的重要元素，許多配件可以隨時更換，可以創造出不同的趣味感。然而有些飾品一擺上，就可能破壞掉整體風格，裝飾前千萬要多加留意。
裝飾元素的分佈，對於營造舒適的氛圍和具有吸引力的美感至關重要。在這張照片中，儘管運用了很豐富的裝飾元素，但過度集中在一部分空間，結果造成了不平衡感。
生活中可以有著各種大膽實驗，但室內裝潢的設計，切記要有個限度。顏色的組合需要能夠互相搭配，在創造個性化空間的同時，也要注意整體的和諧感。
空間設計可以容許一些創意，但環境的便利卻是不容妥協。像照片中這一款，將電視隱藏在牆壁畫作後方，要看電視時很容易碰撞到其他用品，造成極大不便。
照明設備是創造氛圍的重大利器，但使用時卻需要用上一些設計常識，否則便可能像這座廚房一樣，造成奇異又不切實際的效果。
空間設計最常見的錯誤之一，就是使用太多元素來裝潢空間。盡量避免將空間佈置得過於繁瑣累贅，特別是在小空間裡，容易讓人看了視覺疲累。
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混合各種材料、顏色和風格，可以創造出意想不到的驚人效果，但有時也可能讓空間混亂，變得沒有吸引力。像照片中這款經典風傢具，搭配自帶紋理的牆壁，又加上大量的白色調對比，結果呈現出不和諧的觀感。
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