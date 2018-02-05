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居家裝潢：10 種絕對要避免誤踩的地雷

Genie Chien Genie Chien
Ausgefallene TV-Wand für ein Geschäftsführer-Büro, TV WALL Designmöbel TV WALL Designmöbel 影音室家具 塑木複合材料 Brown
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住家是我們生活中極重要的場域，從人群世界回到屬於自己的窩，你一定希望這裡是一處溫暖舒適的地方。好的住家除了要有安全的結構，還要有根據你個人品味打造出來的風格，讓你居住其中，能夠感受到被溫馨的氛圍所環抱。如何營造出和諧美麗的觀感，是每個住家必修的課題。今天要介紹給你 10 種裝潢居家時常犯上的錯誤，趕快一起來檢視這些地雷吧！

1.光禿禿的牆壁

Casa Bosque, Con Contenedores S.A. de C.V. Con Contenedores S.A. de C.V. 視聽室
Con Contenedores S.A. de C.V.

Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.
Con Contenedores S.A. de C.V.

家裡的擺設只是裝潢拼圖中的一部分，傢俱本身可能不足以營造出理想的氣氛，最好還有適當的背景來襯飾。讓牆壁呈現裸露狀態，無法對空間添增美感，是家居裝潢中必須避免的錯誤之一。

2。過於前衛或過時的傢具

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TV WALL Designmöbel

TV WALL Designmöbel
TV WALL Designmöbel
TV WALL Designmöbel

傢俱的設計會隨著時間推移而改變，同時也會影響到室內環境的觀感。過於前衛或過時的設計，經過一段時間之後，通常會讓你心生厭倦乏味之感。

3。破壞風格的裝飾品

TXORROKOPUNTA I, Estibaliz Martín Interiorismo Estibaliz Martín Interiorismo 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Estibaliz Martín Interiorismo

Estibaliz Martín Interiorismo
Estibaliz Martín Interiorismo
Estibaliz Martín Interiorismo

裝飾品是創造個人風格的重要元素，許多配件可以隨時更換，可以創造出不同的趣味感。然而有些飾品一擺上，就可能破壞掉整體風格，裝飾前千萬要多加留意。

4。不平衡感

CASA PV59, RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES 視聽室
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES
RODRIGO FONSECA | ARQUITETURA E INTERIORES

裝飾元素的分佈，對於營造舒適的氛圍和具有吸引力的美感至關重要。在這張照片中，儘管運用了很豐富的裝飾元素，但過度集中在一部分空間，結果造成了不平衡感。

5。寒冷的環境

2015, Cozinha e sala de jantar PM, B.loft B.loft 現代廚房設計點子、靈感&圖片
B.loft

B.loft
B.loft
B.loft

你可能是現代風或極簡主義的愛好者，喜歡採用大量的白色和黑色來裝潢住家。記得別使用過頭，讓你家變得太冷調了。

6。冒險的顏色

Casa Elia, Concepto Arquitectónico Studio Concepto Arquitectónico Studio 客廳
Concepto Arquitectónico Studio

Concepto Arquitectónico Studio
Concepto Arquitectónico Studio
Concepto Arquitectónico Studio

生活中可以有著各種大膽實驗，但室內裝潢的設計，切記要有個限度。顏色的組合需要能夠互相搭配，在創造個性化空間的同時，也要注意整體的和諧感。

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7。造成不便的設計

Baita, L'Antica s.a.s. L'Antica s.a.s. 客廳電視櫃
L&#39;Antica s.a.s.

L'Antica s.a.s.
L&#39;Antica s.a.s.
L'Antica s.a.s.

空間設計可以容許一些創意，但環境的便利卻是不容妥協。像照片中這一款，將電視隱藏在牆壁畫作後方，要看電視時很容易碰撞到其他用品，造成極大不便。

8。錯誤的燈光設置

Showroom Dreimühlenstrasse 19, München, schrankidee Peter Dany GmbH schrankidee Peter Dany GmbH 現代廚房設計點子、靈感&圖片
schrankidee Peter Dany GmbH

schrankidee Peter Dany GmbH
schrankidee Peter Dany GmbH
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照明設備是創造氛圍的重大利器，但使用時卻需要用上一些設計常識，否則便可能像這座廚房一樣，造成奇異又不切實際的效果。

9。過於繁複

GERMANICO , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS 現代浴室設計點子、靈感&圖片
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

空間設計最常見的錯誤之一，就是使用太多元素來裝潢空間。盡量避免將空間佈置得過於繁瑣累贅，特別是在小空間裡，容易讓人看了視覺疲累。

如果需要協助的話，歡迎你跟專家聊聊！

10。不和諧

Appartamento a Casteldaccia PA - 2010, Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 木頭 White
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione

Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa &amp; Angelo M. Castiglione
Giuseppe Rappa & Angelo M. Castiglione

混合各種材料、顏色和風格，可以創造出意想不到的驚人效果，但有時也可能讓空間混亂，變得沒有吸引力。像照片中這款經典風傢具，搭配自帶紋理的牆壁，又加上大量的白色調對比，結果呈現出不和諧的觀感。

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