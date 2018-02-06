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居家風水: 10 個為你的家帶來正能量的簡單撇步

Genie Chien Genie Chien
Shoreditch Apartment , YAM Studios YAM Studios 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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住家風水具有改變運勢的力量，這就是為什麼許多人不惜砸重金，尋求風水大師幫助的原因。但事實上要招來好風水，不一定要花大錢找大師，只要運用一些簡單的方法，你也能為居家帶來良好的正能量。心純意正腳踏實地，好運自然上門來，即使不見得會成為暴發戶，但只要家中能夠保持和諧，生活自會美滿又安康。以下就一起來看看這些撇步吧！

1. 明亮溫馨的大廳

Modest simple classical family home, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects 經典風格的走廊，走廊和樓梯
Des Ewing Residential Architects

Modest simple classical family home

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

良好的風水，就從入口處開始。沒有什麼比一個開放、明亮，同時帶給人溫馨感受的大廳或門廊，更能招來正能量的了！

2. 在庭院或花園裡添加水元素

pond Till Manecke:Architect 庭院
Till Manecke:Architect

pond

Till Manecke:Architect
Till Manecke:Architect
Till Manecke:Architect

在庭院或花園中設置一處池塘，有助於創造良好的風水。要留意的是，你必須時時打理這處環境，讓它維持潔淨美觀，才能吸引來正面的能量。

3. 前門

Front door K-Tribe Studió 房子
K-Tribe Studió

Front door

K-Tribe Studió
K-Tribe Studió
K-Tribe Studió

前門是迎賓的地方，必須呈現出清爽、毫無阻礙的面貌。除了要把門前打掃清理乾淨，你可以在門的兩邊擺置起盆栽，創造出良好的磁場。

4. 白色物件

Porthleven, LEIVARS LEIVARS 臥室
LEIVARS

Porthleven

LEIVARS
LEIVARS
LEIVARS

白色代表著光明的能量。如果你喜歡潔淨感，不妨採用白色的毛巾、浴墊、床單和被褥，平時將它們保持得一塵不染，也能帶來好的能量。

5. 傢具的挑選

Shoreditch Apartment 2 YAM Studios 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
YAM Studios

Shoreditch Apartment 2

YAM Studios
YAM Studios
YAM Studios

東方文化強調家中的能量流動，但是全面採用低矮的傢具卻非良方。較理想的佈局是有高有低，沙發背後要有靠，動線維持流暢。同時還要有足夠的照明設備，避免空間暗沈。

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6. 象徵好運的擺飾

Our Beautiful Elephant Sculptures, Nilare Nilare 客廳配件與裝飾品
Nilare

Our Beautiful Elephant Sculptures

Nilare
Nilare
Nilare

有些擺飾具有招來好運的象徵，例如大象在印度文化中，便是一種帶來好運和財富的動物。但是要注意飾品不要擺得太多太雜，簡單幾項便可創造好能量。

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7. 香氛

HOME SWEET HOME Ardi 家居用品配件與裝飾品
Ardi

HOME SWEET HOME

Ardi
Ardi
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要創造良好的氣場，可以添加一些香味，讓空間浮動著淡而不刺鼻的氣味，能讓人身心感到舒爽。

8. 擺設水果

Fruit bowl TURN e15 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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Fruit bowl TURN

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水果是吸引好能量，促進和諧與平衡的一種天然元素。在這張照片中，我們看到擺置在圓型木盤上的漂亮水果，視覺上感到一種圓融愉悅的觀感。

9. 藝術

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KristinaArtist&amp;Photography

Horse pastel sketch

KristinaArtist&Photography
KristinaArtist&amp;Photography
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藝術，是能夠影響人情緒的元素，也可以用來調節空間觀感，進而改善環境中的氣場。

10. 整齊清潔

Bamboo Pixers 現代浴室設計點子、靈感&圖片 wall mural,wallpaper,bamboo
Pixers

Bamboo

Pixers
Pixers
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好的風水植基於整齊清潔的環境。時時保持居家井井有條、乾淨美觀，是招來好能量的不二秘方。

如果你正在尋找居家風水的點子，一定不能錯過以下文章：

根據風水學，家中絕對不能擺這 5 樣東西！

16 種妝點庭院的設計好點子
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