居家風水: 10 個為你的家帶來正能量的簡單撇步

住家風水具有改變運勢的力量，這就是為什麼許多人不惜砸重金，尋求風水大師幫助的原因。但事實上要招來好風水，不一定要花大錢找大師，只要運用一些簡單的方法，你也能為居家帶來良好的正能量。心純意正腳踏實地，好運自然上門來，即使不見得會成為暴發戶，但只要家中能夠保持和諧，生活自會美滿又安康。以下就一起來看看這些撇步吧！
良好的風水，就從入口處開始。沒有什麼比一個開放、明亮，同時帶給人溫馨感受的大廳或門廊，更能招來正能量的了！
在庭院或花園中設置一處池塘，有助於創造良好的風水。要留意的是，你必須時時打理這處環境，讓它維持潔淨美觀，才能吸引來正面的能量。
前門是迎賓的地方，必須呈現出清爽、毫無阻礙的面貌。除了要把門前打掃清理乾淨，你可以在門的兩邊擺置起盆栽，創造出良好的磁場。
東方文化強調家中的能量流動，但是全面採用低矮的傢具卻非良方。較理想的佈局是有高有低，沙發背後要有靠，動線維持流暢。同時還要有足夠的照明設備，避免空間暗沈。
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有些擺飾具有招來好運的象徵，例如大象在印度文化中，便是一種帶來好運和財富的動物。但是要注意飾品不要擺得太多太雜，簡單幾項便可創造好能量。
藝術，是能夠影響人情緒的元素，也可以用來調節空間觀感，進而改善環境中的氣場。
好的風水植基於整齊清潔的環境。時時保持居家井井有條、乾淨美觀，是招來好能量的不二秘方。
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