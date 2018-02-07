小空間裝潢設計: 12 種超有美感的實例

以白色為主調的起居室，舒適的沙發組創造出很紓壓的氛圍。簡約的低矮茶桌，搭配牆上的裝飾圖片，加上精心設計的小書櫃，處處流露出設計師的用心。
這處獨特的小客廳融合了創新的設計。可當作睡榻使用沙發，為空間留下寬裕的動線。用餐環境採用中性色系，營造出敞亮的觀感。
小客廳與相鄰的廚房都採用帶有幾何圖案的設計，呈現出愉悅的視覺觀感。沙發上的漂亮抱枕與三角圖案地板構成有趣的呼應。
這款設計帶有工業風的調性，白色磚牆打造出別緻的背景，搭配中性色沙發和可愛抱枕，簡單便創造出獨特的風格。
以灰色系為主調的小客廳，搭配有各種質感柔軟的元素。天花板上的木樑、木作的地板，以及壁上柔和的燈光，處處都令人感到融融暖意。
形似長廊的空間，集合了客廳、餐廳與廚房。大片的窗戶帶進充裕的自然採光，與現代風陳設構成極佳的呼應。
狹長的生活區塊內，以棕色真皮沙發和粗糙感木作咖啡桌為重心，面朝大型落地窗，盡收戶外美景風光～
深色沙發、低矮咖啡桌、灰色調地毯，與白色粉牆及燈飾構成鮮明對比。這款北歐風傳達出澄淨簡約的空間感～
空間採用白色及木質為主調，再運用鮮明的綠色來提亮，是時尚年輕族群的最愛～
經典實木複合地板與暖色系椅組，營造出舒適愜意的氛圍。牆邊的壁爐，讓寒冬也充滿暖意。
空間以灰色為主調，飾以純淨白和個性黑，構成時尚又風雅的組合，是雅痞族的最愛～
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