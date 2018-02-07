小空間裝潢設計: 12 種超有美感的實例

大家總認為狹小的空間並不適合居住，但這樣的看法很可能只是我們先入為主的觀點。在今天的點子簿中，我們要展示給你一些面積狹小，卻能讓你大大驚豔的小宅設計！

究竟設計師是如何創造出奇蹟的呢？說穿了，就是善用空間的顏色、高度、建材，以及一些吸引人的物件，再加上豐富的想像力和創造力，讓小小的生活領域變身成充滿美學的神級設計！立刻一起來參觀吧～