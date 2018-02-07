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小空間裝潢設計: 12 種超有美感的實例

Genie Chien Genie Chien
rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
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大家總認為狹小的空間並不適合居住，但這樣的看法很可能只是我們先入為主的觀點。在今天的點子簿中，我們要展示給你一些面積狹小，卻能讓你大大驚豔的小宅設計！

究竟設計師是如何創造出奇蹟的呢？說穿了，就是善用空間的顏色、高度、建材，以及一些吸引人的物件，再加上豐富的想像力和創造力，讓小小的生活領域變身成充滿美學的神級設計！立刻一起來參觀吧～

1. 迷人的起居室

Mieszkanie na poddaszu 85m2, Meblościanka Studio Meblościanka Studio 客廳
Meblościanka Studio

Meblościanka Studio
Meblościanka Studio
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以白色為主調的起居室，舒適的沙發組創造出很紓壓的氛圍。簡約的低矮茶桌，搭配牆上的裝飾圖片，加上精心設計的小書櫃，處處流露出設計師的用心。 

2. 彈性空間

Batipin flat, studio wok studio wok 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
studio wok

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studio wok
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這處獨特的小客廳融合了創新的設計。可當作睡榻使用沙發，為空間留下寬裕的動線。用餐環境採用中性色系，營造出敞亮的觀感。

3. 畫龍點睛

Lavori, 3d-arch 3d-arch 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
3d-arch

Lavori

3d-arch
3d-arch
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色彩鮮艷的開放式空間，是現在最流行的 LDK 佈局，讓客廳、餐廳及廚房結合在一起，再利用優雅的鮮綠色發揮畫龍點睛的效果！

4. 幾何圖形

Living room Polygon arch&des 客廳
Polygon arch&amp;des

Living room

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
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小客廳與相鄰的廚房都採用帶有幾何圖案的設計，呈現出愉悅的視覺觀感。沙發上的漂亮抱枕與三角圖案地板構成有趣的呼應。

5. 工業風

PROJET VOLTAIRE, Agence Transition Interior Design, Architectes: Carla Lopez et Margaux Meza, Transition Interior Design Transition Interior Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

這款設計帶有工業風的調性，白色磚牆打造出別緻的背景，搭配中性色沙發和可愛抱枕，簡單便創造出獨特的風格。

6. 質樸風

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯
cristina velani

cristina velani
cristina velani
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以灰色系為主調的小客廳，搭配有各種質感柔軟的元素。天花板上的木樑、木作的地板，以及壁上柔和的燈光，處處都令人感到融融暖意。

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7. 長廊式設計

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形似長廊的空間，集合了客廳、餐廳與廚房。大片的窗戶帶進充裕的自然採光，與現代風陳設構成極佳的呼應。

8. 狹長設計

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ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
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狹長的生活區塊內，以棕色真皮沙發和粗糙感木作咖啡桌為重心，面朝大型落地窗，盡收戶外美景風光～

9. 北歐風

Rénovation Appartement Paris 75003, Grazia Architecture Grazia Architecture 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Grazia Architecture

Grazia Architecture
Grazia Architecture
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深色沙發、低矮咖啡桌、灰色調地毯，與白色粉牆及燈飾構成鮮明對比。這款北歐風傳達出澄淨簡約的空間感～

10. 時尚綠　

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Forhaus – Design &amp; Store

Forhaus - Design & Store
Forhaus – Design &amp; Store
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空間採用白色及木質為主調，再運用鮮明的綠色來提亮，是時尚年輕族群的最愛～

11. 暖色調

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MUDA Home Design

AS Apartment – Sintra

MUDA Home Design
MUDA Home Design
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經典實木複合地板與暖色系椅組，營造出舒適愜意的氛圍。牆邊的壁爐，讓寒冬也充滿暖意。

12. 別緻灰

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Perfect Home Interiors

Perfect Home Interiors
Perfect Home Interiors
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空間以灰色為主調，飾以純淨白和個性黑，構成時尚又風雅的組合，是雅痞族的最愛～

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