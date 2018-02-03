充滿空氣感的家：混搭木頭與多樣材質的溫馨公寓

家中最美的風景不是華美石材也不是亮麗家飾，而是家人間情感牽絆的凝聚。

設計師以「模糊屏隔，串連空間」為此案例的主軸，從玄關到客餐廳甚至臥室，利用顏色、材質的變化，異中求同、同中綻放各異的風采。

特別的是，公共區域的木皮天花，呈現溫潤質感、又展露出蘊蘊之光，而各區的亮點，如餐邊牆的花磚、臥室的跳色皆保留異同兼具的初衷，一起來探探吧！