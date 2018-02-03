你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

充滿空氣感的家：混搭木頭與多樣材質的溫馨公寓

Peggy Yu Peggy Yu
新竹-親家Qest-蕭宅, 極簡室內設計 Simple Design Studio 極簡室內設計 Simple Design Studio 餐廳 實木 Wood effect
Loading admin actions …

家中最美的風景不是華美石材也不是亮麗家飾，而是家人間情感牽絆的凝聚。 

設計師以「模糊屏隔，串連空間」為此案例的主軸，從玄關到客餐廳甚至臥室，利用顏色、材質的變化，異中求同、同中綻放各異的風采。

特別的是，公共區域的木皮天花，呈現溫潤質感、又展露出蘊蘊之光，而各區的亮點，如餐邊牆的花磚、臥室的跳色皆保留異同兼具的初衷，一起來探探吧！

玄關設計

玄關設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 斯堪的納維亞風格的走廊，走廊和樓梯 磁磚 Wood effect 玄關
極簡室內設計 Simple Design Studio

玄關設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

玄關落塵區設計採進口大理石紋地磚介定內外空間，透過地坪材質的轉換，回到屬於自己的天地。玄關鞋櫃台面可放手隨手物品，櫃體配有抽屜可放置零散小物。牆面掛勾，可懸掛外套包包，也為空間增添變化。

客廳一角

客廳設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 客廳 實木 Wood effect 客廳,清水模,鐵件,展示櫃
極簡室內設計 Simple Design Studio

客廳設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

客廳設計以沈隱灰階為主基調，「清水模」為主牆面呈現最質模的感受；廊道的端景採黑色鐵件結合溫潤的木作櫃體作為展示櫃，此處是端景，是呈現美好生活記憶之所在。

從餐廳看過去

餐廳設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 餐廳 實木 Wood effect 餐廳,木皮
極簡室內設計 Simple Design Studio

餐廳設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

在家最享受的事，是坐在餐桌上與家中享用美味佳肴，是欣賞家中美好的風景。透過此時彼此的陪伴、關心、傾聽讓餐點更增添風味。

客廳採光

客廳設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 客廳 Wood effect 客廳,調光簾
極簡室內設計 Simple Design Studio

客廳設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

踏入客廳，映入眼簾的是迎來大面採光的落地窗，柔和的光線透過窗簾層層灑入室內，不論是早晨的朝陽還是傍晚的餘夕，每一天每一天都讓客廳變換不同的光彩。

客廳裝潢細節

客廳設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 客廳 Wood effect 客廳,電視牆,清水模
極簡室內設計 Simple Design Studio

客廳設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

因為「清水模」具樸實自然的特色，但也不必過於擔心一成不變，透過設計不同的分割及花紋的深淺、格線的比例，使每座成品都能在空間裡展現不一樣的細緻丰采。

客廳整體

客廳設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 客廳 Wood effect 餐廳,木皮
極簡室內設計 Simple Design Studio

客廳設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

空間與空間的分界，能以擺設的家具區別也能以材質的通同模糊。小家庭的日常對話可以進行在餐桌上，節慶裡親友相聚的歡騰也能延伸到客廳。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

客廳光暈

客廳設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 客廳 客廳,架高木地板
極簡室內設計 Simple Design Studio

客廳設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

沙發旁的架高木地板是條通往另一座小小世界的秘徑，為平面的空間增添不同的樂趣。

遊戲房設計

遊戲房設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 嬰兒房/兒童房 小孩房,磁性漆,遊戲房
極簡室內設計 Simple Design Studio

遊戲房設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

於客廳後方設置一遊戲房，以磁性漆作為主牆並配置書櫃及玩具收納櫃，這裡是小朋友們專屬發揮想像力及創造力的空間，也是家裡最自然活潑的裝飾空間。

餐廳設計

餐廳設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 餐廳 餐廳,壁磚,吊燈
極簡室內設計 Simple Design Studio

餐廳設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

餐櫃特別選用進口灰色系花磚，以適合的顏色、恰當的比例，在風格簡約的空間為牆面增加亮點。

餐廳與客廳

餐廳設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 餐廳 磁磚 Wood effect 餐廳,花磚,天花板設計,實木板
極簡室內設計 Simple Design Studio

餐廳設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

餐廳天花板設計採大量鋼刷梧桐實木板，呈現溫潤卻又獨樹一幟的紋理與質感。

主臥室設計

主臥室設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 臥室 White 主臥室,鋼刷實木皮
極簡室內設計 Simple Design Studio

主臥室設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

主臥室整體設計以潔淨明亮為主，床頭的木皮背牆採淺色鋼刷實木皮，再以特殊線條分割處理，不只增添牆面質還隱藏在線條下的是兩個小祕密，一是通往衛浴間的隱藏門；二是牆面大量的收納空間，不論是換季衣物還是厚重被褥，都能被歸納整理。

主臥牆面

主臥室設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 臥室 電視牆,實木皮
極簡室內設計 Simple Design Studio

主臥室設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

主臥室的對面是簡單俐落的電視牆，機櫃使用的黑色鋼刷實木皮，可將影音設計隱藏櫃內，避免零散的設備置於桌面。

更衣室設計

更衣室設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 更衣室 White 更衣間,更衣室
極簡室內設計 Simple Design Studio

更衣室設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

為滿足業主收納需求，規劃一ㄇ字型更衣室可充份利用此空間，也採特殊開放式掛衣桿及層板，釋放出視覺的通透感同時具備良好的功能性。

兒童房設計

小孩房設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 嬰兒房/兒童房 小孩房,上下鋪
極簡室內設計 Simple Design Studio

小孩房設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

來看兒童房，這裡採用活潑的上下鋪設計，讓家裡也可以營造出露營的氣氛。

兒童房收納

小孩房設計 極簡室內設計 Simple Design Studio 嬰兒房/兒童房 小孩房
極簡室內設計 Simple Design Studio

小孩房設計

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio

兒童房衣櫃特別將抽屜設計在外面，不論是收或拿都方便，視覺上也不會因為一整面頂天立地的櫃體而覺得有壓迫感。

看更多：狹長老屋新生命: 一個散發工業風味道的現代獨棟厝

挑高美房: 一間擁有大庭院與溫暖日光的獨棟住宅

三層樓獨棟厝: 一間位在山坡地社區的白色現代風居所

兩層樓獨棟別墅: 一間裡外都高雅的簡約住家
你喜歡這間案例嗎？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了