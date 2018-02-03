充滿空氣感的家：混搭木頭與多樣材質的溫馨公寓

家中最美的風景不是華美石材也不是亮麗家飾，而是家人間情感牽絆的凝聚。
設計師以「模糊屏隔，串連空間」為此案例的主軸，從玄關到客餐廳甚至臥室，利用顏色、材質的變化，異中求同、同中綻放各異的風采。
特別的是，公共區域的木皮天花，呈現溫潤質感、又展露出蘊蘊之光，而各區的亮點，如餐邊牆的花磚、臥室的跳色皆保留異同兼具的初衷，一起來探探吧！
玄關落塵區設計採進口大理石紋地磚介定內外空間，透過地坪材質的轉換，回到屬於自己的天地。玄關鞋櫃台面可放手隨手物品，櫃體配有抽屜可放置零散小物。牆面掛勾，可懸掛外套包包，也為空間增添變化。
客廳設計以沈隱灰階為主基調，「清水模」為主牆面呈現最質模的感受；廊道的端景採黑色鐵件結合溫潤的木作櫃體作為展示櫃，此處是端景，是呈現美好生活記憶之所在。
在家最享受的事，是坐在餐桌上與家中享用美味佳肴，是欣賞家中美好的風景。透過此時彼此的陪伴、關心、傾聽讓餐點更增添風味。
踏入客廳，映入眼簾的是迎來大面採光的落地窗，柔和的光線透過窗簾層層灑入室內，不論是早晨的朝陽還是傍晚的餘夕，每一天每一天都讓客廳變換不同的光彩。
因為「清水模」具樸實自然的特色，但也不必過於擔心一成不變，透過設計不同的分割及花紋的深淺、格線的比例，使每座成品都能在空間裡展現不一樣的細緻丰采。
空間與空間的分界，能以擺設的家具區別也能以材質的通同模糊。小家庭的日常對話可以進行在餐桌上，節慶裡親友相聚的歡騰也能延伸到客廳。
沙發旁的架高木地板是條通往另一座小小世界的秘徑，為平面的空間增添不同的樂趣。
於客廳後方設置一遊戲房，以磁性漆作為主牆並配置書櫃及玩具收納櫃，這裡是小朋友們專屬發揮想像力及創造力的空間，也是家裡最自然活潑的裝飾空間。
餐櫃特別選用進口灰色系花磚，以適合的顏色、恰當的比例，在風格簡約的空間為牆面增加亮點。
餐廳天花板設計採大量鋼刷梧桐實木板，呈現溫潤卻又獨樹一幟的紋理與質感。
主臥室整體設計以潔淨明亮為主，床頭的木皮背牆採淺色鋼刷實木皮，再以特殊線條分割處理，不只增添牆面質還隱藏在線條下的是兩個小祕密，一是通往衛浴間的隱藏門；二是牆面大量的收納空間，不論是換季衣物還是厚重被褥，都能被歸納整理。
主臥室的對面是簡單俐落的電視牆，機櫃使用的黑色鋼刷實木皮，可將影音設計隱藏櫃內，避免零散的設備置於桌面。
為滿足業主收納需求，規劃一ㄇ字型更衣室可充份利用此空間，也採特殊開放式掛衣桿及層板，釋放出視覺的通透感同時具備良好的功能性。
來看兒童房，這裡採用活潑的上下鋪設計，讓家裡也可以營造出露營的氣氛。
兒童房衣櫃特別將抽屜設計在外面，不論是收或拿都方便，視覺上也不會因為一整面頂天立地的櫃體而覺得有壓迫感。