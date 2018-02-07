混搭冷暖色調! 利用不同建材打造而成的清新日光公寓

一推開實木質感大門，映入眼簾的是白色系的玄關空間，令人眼睛為之一亮的是地磚仿大里石紋的細緻線條，以及端景櫃上的文化石牆面；設計師藉由異材質同色系的搭配方式，在入口處創造富層次感又協調的畫面。
踏入玄關往右走，正式踏入室內空間，右方鐵件格柵，不規則的排列方式引領光線帶給空間不同的表情。
深度較充分的客廳在規畫上能發展的空間也較大，此案的沙發後方即規劃為書房空間，藉由一道矮牆及地坪的架高，區分功能區的不同，但又不會過度阻擋視線。
書房重點在收納但也不能因此而形成壓迫感，適當的線條分割及格櫃在操作上就顯得相當重要。 整面收納櫃利用門片與開放櫃的不對等分割，搭配黑白色調穿插的型式，去除大面積櫃體壓迫感重的通病。
書房矮牆利用黑色帶狀線條框畫平面上的分界，上方左右兩側的吊燈也與之呼應；棕色木皮與黑色櫃體給予書房區沉穩的氛圍。
電視牆往往是客廳的一大亮點，牆面所使用的材質、色系、型式甚至拼接方式都會大大左右整體空間的風格氣氛，精挑細選後脫穎而出的這組壁磚，引人入勝的是蜷曲蜿蜒的線條紋理，以及白與灰冉冉漫於表面的雲霧菸景。
書房左側隱藏其中的一扇通往儲藏室的木門，利用直紋木皮巧妙的模糊縫隙間的界線。
餐邊櫃的木皮刻意與書房矮牆相近，搭配挑選的餐桌，在輕柔色系的地坪、立面上增加穩重的色彩，輕與重的精心排列就如同陰與陽的相輔相成。
由玄關轉折進餐廳的牆側，設置一道磁性牆，記憶的旅行、言語的訴說皆能藉由牆面保存與傳達。
利用空間深度的優勢，做出前中後的景深效果，同樣都是以黑色做主色調，後方的櫃體至吊燈至沙發，依照高中低排列帶出空間層次。
側牆串連三方空間場域--玄關、客廳、餐廳，而壁燈如燈塔般的存在，光線輕落，落在過道上，落在似箭的歸心上。
玄關往書房著轉折處，利用斜邊造型天花，隱藏大樑並創造富動態感的畫面。
空間的精緻往往展現在細節上，門片、開放櫃與矮牆的相合於一線，宛若後印象派大師--蒙德里安經典的構成是畫作。
仿清水混凝土質感的餐吊燈，造型圓潤但材質表現出的堅韌就好比一座堡壘。
牆面的特殊漆料在光線照射下，會散發隱隱光亮，成就低調高雅之美。
採光良好的兒童房，利用簡單的色彩搭配，讓使用年齡的範圍不受限，未來只需增加床鋪、書桌，即是一間書是溫馨的房間。
兒童房的收納主要在背牆的高櫃，利用板材顏色的變化，除了標示功能定位，也讓空間的色彩搭配既簡潔又不失單調。
門面開啟後皆是活用自如的收納空間。
實木皮除了應用在背牆，邊櫃檯面及床板也採用同樣材質，門片的白在這畫面構成中則有畫龍點睛的效果。
主臥的色彩意象以穩重大方為主軸，深褐色的實木皮背牆隱約透露深淺不一的肌理。
以地板向上漸進，分別由深褐色、茶色、灰色以及壁色的白，形成空間的色彩秩序。
利用黑白對比的實木皮利落整座電視牆。
電視牆右側是通往更衣室的拉門，使用相同木皮材質，讓牆面得以延伸。
更衣室的色彩計畫延續自主臥空間的穩重搭配，並利用重柱創造開放式的收納空間。
光線透過窗紗緩緩進入室內，光影相互映照，在柔光輕撫下迎接日常的序幕。