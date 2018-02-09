窗戶的設計: 9 款兼具美觀與實用性的獨特款式

窗戶是建築物非常重要的一部分，有了它們，室內才能獲得自然採光，並且維持空氣流通。或許你從未想過，窗戶也是裝潢住家時必須特別留意的一部分，但事實上窗戶在生活中扮演相當重要的角色，我們應該關注它的功能與設計，除了實用性外，美觀也是選擇時重要的一環。以下為你蒐集 9 款能夠為住家加分的窗戶款式，一起來挑選吧！