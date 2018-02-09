窗戶的設計: 9 款兼具美觀與實用性的獨特款式

窗戶是建築物非常重要的一部分，有了它們，室內才能獲得自然採光，並且維持空氣流通。或許你從未想過，窗戶也是裝潢住家時必須特別留意的一部分，但事實上窗戶在生活中扮演相當重要的角色，我們應該關注它的功能與設計，除了實用性外，美觀也是選擇時重要的一環。以下為你蒐集 9 款能夠為住家加分的窗戶款式，一起來挑選吧！
百葉窗是住家最常見的窗戶型款之一。它們經常與金屬或玻璃材質搭配，讓戶外的自然光能夠透入，同時也維持住宅通風。
有兩扇窗戶的款式相當受到歡迎。你可以採用木頭質地，油漆上你喜歡的顏色。也可以選擇鋁製的材質，具有防止鹽份侵蝕的作用。
這款窗戶造型有趣，還能確保充裕的採光。一般來說，設計師會建議你最好同時搭配窗簾裝置，較能控制自然光源的強度。
玻璃窗能夠確保廣大的視野，特別是住在擁有好山好水的地方，絕對不可錯過這款窗戶。另一項優點是自然採光充足，有助於節省能源和電費帳單。
滑動門可以取代窗戶的裝置，既可以當作門，也可以當成窗戶。它們能夠將室內與室外完美融合為一，擁有美麗花園和露臺的住家，可以將這款設計列為首選。
採用鑄鐵打造成格柵，是美化窗戶的良好裝置。它能夠提供實質的保護，同時也可以客製化成適合你家需要的型式。
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