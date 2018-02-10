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Hygge 丹麥人的幸福密碼：隨時為居家生活創造小喜悅！

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你是否曾經聽過 hygge 這個詞？它來自於丹麥，但不只是代表一個詞。這個詞彙包含了丹麥人的全部幸福哲學，代表著許多事物、活動、情感與行為，但最重要的是對生活、對世界和對自己的一種態度，可說是一種源自於丹麥的生活思潮。

hygge 可以翻譯成舒適的事物、照顧好自己、放鬆地休閒，以及享受小小的幸福瞬間等。在這本點子簿中，我們要談談在居家的各個角落和日常生活中，可以採取哪些生活方式和構面來創造小小的喜悅，實現幸福的哲學！

​1。冬日裡溫暖的光線

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von Mann Architektur GmbH

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在丹麥，冬季通常持續相當長的時間，有時太陽只照射 4 個小時，人們待在室內的時間很長，住宅設計需要有大片的窗戶，以便利用太陽的熱能來保持室內的溫暖。大家會在室內從事各種活動，像是遊戲、聊天、一起喝咖啡，或是品嚐醇酒，也會在家中料理豐盛的食物，或在露臺上燒烤。

因應這些需求，住家設計相當注重細節，像是：可以欣賞周圍風景的設計、使用具有溫暖質地的木頭和紡織品、簡單舒適的家具，加上許多的靠墊，同時最好還要有壁爐，為冬季的居家增添暖意。

2。食物占很重要地位

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SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

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悠閒地享受一頓美味晚餐，或與家人朋友共同聚餐，是丹麥人很喜愛的活動，這也是創造 hygge 幸福氛圍的秘方。

這種感覺並不只是大家圍坐在餐桌邊，而是集合多種元素所營造出來的氣氛，例如：溫暖的燈光、桌上的鮮花、休閒式家具風格、簡單的零食和對每個細節的關注，包括下廚烹調出老祖母時代的傳統家鄉菜餚，也能帶來溫馨的家庭氛圍。

​3。享受細節

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İskandinav Ormanlarından Canlı Tablolar

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儘管日常工作和生活總是很忙碌，但不論工作成果如何，丹麥人非常重視休息的片刻和歡樂的小時光。

你可以在辦公桌上點支蠟燭，在窗邊讀點書，或者花時間為住家做些裝飾品，以此來度過休閒時的放鬆時間。有些活動包括園藝、修復家具等，都能讓人們忘記煩憂，重拾生活中的小樂趣。

4。避免破壞和諧的事物

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要建立 hygge 的環境，必須避開並排除任何會破壞和諧的事物，包括太過嚴肅和悲傷的色彩，以及帶來衝突的對話等問題。別讓工作、網路、電視或視頻遊戲占據太多的時間。生活就該和眼前的人共享歡娛的每一刻。

選擇中性色系的牆壁、天花板、地板和家具顏色，再以水藍、珊瑚、粉紅等粉彩色系，來凸顯家飾的紋理和細節，是創造美麗觀感的良方。

5。從裡到外的休閒

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hygge 的幸福感隨處可拾，像是家庭聚餐、和朋友共進晚餐、到公園散步等。但最好的地方就在家裡。在設有壁爐的露台上和親友相聚，一起品嘗香醇熱酒，就著美味三明治、輕鬆的背景音樂，和大家分享生活上的故事，輕鬆隨興就可以感受到快樂。

只要在露台上裝置起壁爐或烤爐，再擺上一些柳條椅組、靠墊、木製花架、掛燈，你就能創造出這樣的理想場域。

6。舒適的元素

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有些環境中的元素和細節，可以幫助我們融入這樣的態度，享受生活中的喜悅和幸福感。

一張蓋著毯子的床鋪、掛在壁櫥裏的乾淨衣服、訂購的飾物、透過窗戶灑進來的自然光、床邊的花盆、有香味的蠟燭、夜晚微弱的燈光，以及濃郁的芳香等。所有這一切小細節，都能營造出一種 hygge 的氛圍來～

7。悠閒、自由、輕鬆的感覺

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要實現 hygge ，需要有 2 項要件：你必須要有享受快樂愉悅的意願和態度，同時還要營造出這樣的氣氛，讓自己置身於愉快的氛圍中。

在家裡、工作場所，甚至在汽車裏，你都可以做得到。接近那些讓你感覺良好的事物，例如：插著鮮花的花瓶、新鮮的水果、精緻的燈光、舒適的座椅、禦寒的毛毯、乾淨的杯子，和喜歡的咖啡、茗茶或熱巧克力等。最重要的是給自己時間去享受，而不是整天忙東忙西。生活的樂趣總是伴隨著我們，讓我們捕捉每一個發光的瞬間吧！

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