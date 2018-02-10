Hygge 丹麥人的幸福密碼：隨時為居家生活創造小喜悅！

你是否曾經聽過 hygge 這個詞？它來自於丹麥，但不只是代表一個詞。這個詞彙包含了丹麥人的全部幸福哲學，代表著許多事物、活動、情感與行為，但最重要的是對生活、對世界和對自己的一種態度，可說是一種源自於丹麥的生活思潮。

hygge 可以翻譯成舒適的事物、照顧好自己、放鬆地休閒，以及享受小小的幸福瞬間等。在這本點子簿中，我們要談談在居家的各個角落和日常生活中，可以採取哪些生活方式和構面來創造小小的喜悅，實現幸福的哲學！