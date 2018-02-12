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13 款讓你驚豔的絕美電視牆

Genie Chien Genie Chien
Eaton Mews North: Belgravia, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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電視在不同風格的客廳裏，都占有非常重要的地位，尤其是在現今的家庭中，它經常是一天結束時，全家團聚一起聊天，一起觀看最喜歡節目的地方。電視所發出的聲音，為這歡樂的時間營造出一種愉快的背景氛圍。

擺放電視機的地方，已成為家家必備的空間。既然它是居家必需品，我們就應該為它創造特殊的位置。今天要為你介紹 13 款完美的電視牆，這些設計將可為你家營造一個超棒的視聽空間，一起來瞧瞧吧！

​1. 與天花板連結的電視牆

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這座與天花板連接的電視牆，外形幾乎是一體成形，採用相同材質，讓它們呈現出完美無瑕的融合感。電視機嵌入白色框架內，構成很棒的視覺觀感～

2. 木製材質

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這座超美的電視牆，全部採用木材製成，溫暖的質感令人一見傾心。它不僅可以擺放電視，還有充裕的空間容納照片、花瓶和音樂播放機等。

3. 別緻的櫃架

Proyecto: "Typewriter", Franko & Co. Franko & Co. 客廳
Franko &amp; Co.

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這款設計並非專為容納電視機而製造，但卻與其他物件構成完美的整合。這組櫃架可以將電視機涵括其中，金屬和木質的層架提供了實用又美觀的置物功能。

4. 黑色背景

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IAARQ (Ibarra Aragón Arquitectura SC)

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採用黑色為背景的電視牆，具有一種沈穩氣派的視覺效果。你可以運用繪畫、壁紙或塗料，創造出深黑色的表面。再將電視擺上，就能散發出強大的氣場！

5. 簡約款

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Erika Winters Design

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電視牆不一定要設計得很複雜，喜歡簡約風的你，可以採取照片中這樣的設計，自然營造出美妙的觀感！

6. 隱藏式

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乍看之下，大概不容易發覺它是一面電視牆。嵌入白色牆面的位置，第一眼讓人錯覺它是個壁爐，但湊近細看，才瞭然它竟是個電視機！

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7. 白色背景

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不想把電視機隱藏起來，不妨用純白背景來突顯它。採用橫式的矮櫃當底座，以白色牆面為布景，讓電視成為家中的裝飾品～

8. 精準的空間

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Arkstudio

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這幅畫面呈現出設計師每一個精準的細節！插著鮮花的玻璃瓶、白色粉嫩的毛墊、美麗的灰白地毯，加上白色的圓桌，散發出舒適優雅的氛圍～

9. 貼牆設計

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SMB Interior Design Ltd

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SMB Interior Design Ltd
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這款現代風格的設計，是將電視直接裝置到牆面上，讓所有的觀眾都能清楚觀看到節目，不會有視覺被遮擋之虞。

10. 電視與環繞音響

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除了電視，你家還有音響設備嗎？如果是的話，可以將電視與音響集合到同一面牆壁上，讓視聽系統創造出最棒的娛樂氣氛。

11. 多功能款

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Roselind Wilson Design

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Roselind Wilson Design
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好的配備永遠不嫌多，這款容量超大的款式，讓你擁有大量的層架空間，可以把書籍、紀念品和其他用品集合在一起，再利用隱藏式燈光營造出柔和的美感！

12. 精緻風

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經由專家打造而成，相當精緻的電視牆，讓空間顯得格外華美優雅！自帶美麗紋理的牆面，與客廳的家具構成了絕配，加上柔和的燈光設計，散發出一股華貴的氣質～

13. 樸實風

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053 인테리어

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簡單的生活讓人得以沈澱心靈。採用這款簡單的電視架，搭配背景的白色空間，讓所有俗世繁囂退位，留下你和心愛的節目吧！

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