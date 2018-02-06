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狹長地上的獨棟房: 混搭木頭與混凝土的現代住宅

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ナゴノハウス（狭小地における都市型住宅）, H建築スタジオ H建築スタジオ 現代風玄關、走廊與階梯
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不管是專家或是屋主，要規劃狹長地的時候總是頭痛不已。主要的原因不外乎是因為狹長的地形上蓋的房子通常有陰暗無光的問題，而且格局安排方面也比較困難。然而，藉由天窗以及中庭的設計，其實狹長型房子也可以明亮寬敞! 聽起來是不是很難有具體畫面呢? 接下來這間位在日本的現代風獨棟房外觀簡單俐落，室內結合混凝土與木頭，各個角落都讓人感到很有朝氣。

外觀

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首先讓我們看看這間現代風獨棟房的結構! 白色混凝土的方塊讓人聯想到積木，簡單俐落的造型耐看又時尚。一樓規劃成車庫的區域，實用度很高!

另外一個角度

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玄關入口

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玄關入口處十分寬敞，讓人感到非常舒服。專家以人字形排列的木頭地板，以及石材區分領域。

結合不同素材的公共領域

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公共領域採取開放式的設計，並且使用石材以及木頭，加上混凝土之後，層次更為豐富。

夜晚時分的樣貌

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小騷包的廚房

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從這個角度欣賞廚房，牆面的墨綠色油漆著實有點小驚豔! 帶有騷包個性的人，不妨試試看這樣的配色方式~

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與陽台連結，廚房的領域更為明亮寬敞

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考慮到屋主的愛好

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專家非常貼心，為了屋主的個人喜好，規劃出一間專屬的私人空間。

臥室

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臥室的單面牆壁很有手作的感覺，配上人字形地板後更有個性。

小書房的設計

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這間現代風獨棟房的小書房沿著牆壁規劃而成，功能性很高!

明亮的浴室

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以中性色系為主的浴室顯得更為明亮，大面的鏡子也很加分~

臥室旁的露臺

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不論白天或黑夜，你都可以在此欣賞天空的景色，多麼愜意幸福!

延伸閱讀:

現代獨棟房：11 種使用不同材質、風格各異的好設計

狹長地上的家: 5 種突破地形劣勢的創意住家

狹長住宅的春天： 7 種讓你跌破眼鏡的超寬敞長形屋

居家裝潢: 32 種室內與戶外無界線的通透設計
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