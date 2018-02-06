狹長地上的獨棟房: 混搭木頭與混凝土的現代住宅

不管是專家或是屋主，要規劃狹長地的時候總是頭痛不已。主要的原因不外乎是因為狹長的地形上蓋的房子通常有陰暗無光的問題，而且格局安排方面也比較困難。然而，藉由天窗以及中庭的設計，其實狹長型房子也可以明亮寬敞! 聽起來是不是很難有具體畫面呢? 接下來這間位在日本的現代風獨棟房外觀簡單俐落，室內結合混凝土與木頭，各個角落都讓人感到很有朝氣。