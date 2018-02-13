價格低的房子: 10 種專屬於低預算家庭的住宅

許多人都想擁有屬於自己的房子，不必再花租金，又可以打造成自己喜歡的樣式。但是擁有自己名下的房子，是一筆價值不菲的投資。倘若自有資金不夠，勢必得向銀行借款，銀行評量債權回收的風險性之後，也不一定會批准申貸案。
在今天的點子簿中，我們為你蒐集了 10 款專為預算有限家庭設計的經濟型住宅，對於有意建造自己房屋的你，可望省下不少成本。立刻一起來看看吧！
這棟墨西哥住宅外觀簡樸，搭色活潑。有著山形的屋頂，還有挑高的空間設計，是相當理想的經濟型住家。
這棟白色住宅採用簡約的格局，平頂造型自帶簡樸氣質，是專為人口 2 到 4 人的小家庭所打造。
美麗的獨棟設計，外觀採用明亮的色系，運用三種不同深淺的粉紅色，營造出很有層次的美感。
喜歡簡單造型的你，可以考慮這款幾何形狀的住宅。金屬框架的門窗，勾勒出簡潔別緻的線條來。
這座非傳統式的建築物，有著大面積的中性色系外觀，採用雜色拼接出來的飾壁，為住家帶來一股活潑的朝氣。
金屬波紋是一種優良的建築牆體材料，可以避免夏冬時節的酷熱和寒凍。用來打造住宅外觀，可以創造出不同凡響的效果。
鐵件是另一種可以用來打造低成本建物的材料。混搭玻璃和木頭，效果會讓你驚豔！
前衛的你可以試試這一款。採用混凝土打造的門牆，不再加上任何塗層，讓外觀呈現樸實的裸露感，是節省成本的有效方法。
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