價格低的房子: 10 種專屬於低預算家庭的住宅

許多人都想擁有屬於自己的房子，不必再花租金，又可以打造成自己喜歡的樣式。但是擁有自己名下的房子，是一筆價值不菲的投資。倘若自有資金不夠，勢必得向銀行借款，銀行評量債權回收的風險性之後，也不一定會批准申貸案。

在今天的點子簿中，我們為你蒐集了 10 款專為預算有限家庭設計的經濟型住宅，對於有意建造自己房屋的你，可望省下不少成本。立刻一起來看看吧！