12 個簡單小撇步，你家門口大變身！

大多數人的住家並不需要一個富麗堂皇的大宅門，但是房子住久了，如果任由門面一成不變，久未給它換上新裝、加些點綴，容易變得過時老舊，甚至呈現庸俗醜陋的外貌，如何讓上門的訪客心生喜悅，熱愛登門造訪呢？
改造門面並不需要花大錢。在今天的點子簿中，我們要提供給你 12 個簡單的技法，不會讓荷包大失血，便能讓門面一煥然一新！趕快一起來筆記吧～
倘若你想讓你家門面看來不一樣，可以為它加個框架。傳統的門面經常採用同質材料，打造成一整面大門。如果為它加上不一樣的材質，像是運用玻璃來妝點它，就能創造出不同凡響的觀感！
在入口處擺上一些家具，讓門口也融入家的氛圍，馬上就賦予門面全然不同的面貌！
在入口處擺置幾盆植栽，創造出一個小園景，是改變門面的有效魔法。訣竅是不要擺放和門口外觀顏色過於相似的花盆，同時要記得選用色彩豔麗的開花植物。
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倘若你家向來都是採用單邊開啟的門面，可以試試這款雙開的大門。不一樣的開門方式，帶來不同的新鮮感受！
如果你家的入口處不是直接緊鄰大街，而是設有一座花園，你可以運用這項優點，將它裝潢成可以沉思冥想的好地方。
把門面往裡頭推，讓大門彷彿嵌入牆面一般，能夠為門面創造出鮮明的輪廓。
一打開前門，裡頭黑暗得嚇人，如何讓訪客敢趨步向前呢？記得在入口處裝置起明亮的燈光，帶來熱情迎賓的觀感。
無論是作為景觀，或提供實質的保護，在前門加上一片可以遮蔽的屋簷，在雨天時你會特別感激它！
門口的台階有多種材質可選，最受歡迎的包括：石頭、石板、金屬、磚塊、水泥等等，記得挑選經久耐用又帶質感的材質。
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