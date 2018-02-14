12 個簡單小撇步，你家門口大變身！

大多數人的住家並不需要一個富麗堂皇的大宅門，但是房子住久了，如果任由門面一成不變，久未給它換上新裝、加些點綴，容易變得過時老舊，甚至呈現庸俗醜陋的外貌，如何讓上門的訪客心生喜悅，熱愛登門造訪呢？

改造門面並不需要花大錢。在今天的點子簿中，我們要提供給你 12 個簡單的技法，不會讓荷包大失血，便能讓門面一煥然一新！趕快一起來筆記吧～