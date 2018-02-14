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12 個簡單小撇步，你家門口大變身！

Genie Chien Genie Chien
Puertas, Gama Elite Gama Elite 窗戶與門門
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大多數人的住家並不需要一個富麗堂皇的大宅門，但是房子住久了，如果任由門面一成不變，久未給它換上新裝、加些點綴，容易變得過時老舊，甚至呈現庸俗醜陋的外貌，如何讓上門的訪客心生喜悅，熱愛登門造訪呢？

改造門面並不需要花大錢。在今天的點子簿中，我們要提供給你 12 個簡單的技法，不會讓荷包大失血，便能讓門面一煥然一新！趕快一起來筆記吧～

1。給門面加個框架

Puerta de Acceso en Lenga de Tierra del Fuego, Rocamadera Spa Rocamadera Spa 前門 實木
Rocamadera Spa

Rocamadera Spa
Rocamadera Spa
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倘若你想讓你家門面看來不一樣，可以為它加個框架。傳統的門面經常採用同質材料，打造成一整面大門。如果為它加上不一樣的材質，像是運用玻璃來妝點它，就能創造出不同凡響的觀感！

2。添加家具

Casa del Aljibe, Quinto Distrito Arquitectura Quinto Distrito Arquitectura 木頭窗 磁磚 Blue
Quinto Distrito Arquitectura

Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura
Quinto Distrito Arquitectura

在入口處擺上一些家具，讓門口也融入家的氛圍，馬上就賦予門面全然不同的面貌！

​3。擺置花盆

Reinstalling Character and Charm homify 窗戶
homify

Reinstalling Character and Charm

homify
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在入口處擺置幾盆植栽，創造出一個小園景，是改變門面的有效魔法。訣竅是不要擺放和門口外觀顏色過於相似的花盆，同時要記得選用色彩豔麗的開花植物。

如果你想要請專業的建築師為你打造這樣的門面，建議你填寫我們的免費線上諮詢單，這樣可以更輕鬆找到合適的幫手!

4。不同的開門方式

Puertas, Gama Elite Gama Elite 窗戶與門門
Gama Elite

Gama Elite
Gama Elite
Gama Elite

倘若你家向來都是採用單邊開啟的門面，可以試試這款雙開的大門。不一樣的開門方式，帶來不同的新鮮感受！

5。特殊的門把

Villa | Dubai, FPL srl FPL srl 木頭門
FPL srl

FPL srl
FPL srl
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單是在門面上作文章，也可以藉由改變一些元素，賦予門口不同的外觀。像是換上特殊造型的門把，就能創造不同的風格。

6。改造空間

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects 窗戶與門門
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

如果你家的入口處不是直接緊鄰大街，而是設有一座花園，你可以運用這項優點，將它裝潢成可以沉思冥想的好地方。

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7。暗色的門面

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo 窗戶與門門
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

使用深沈的暗色系來打造大門，能夠創造優雅的視覺效果。但在上新油漆之前，記得要先做好細部的清潔和打磨工作。

8。門面輪廓

CASA ZAGO, ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado 窗戶 鋁箔/鋅 Grey
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado
ARKIZA ARQUITECTOS by Arq. Jacqueline Zago Hurtado

把門面往裡頭推，讓大門彷彿嵌入牆面一般，能夠為門面創造出鮮明的輪廓。

9。有吸引力的照明設計

Bangalore Villas, Spaces and Design Spaces and Design 窗戶
Spaces and Design

Spaces and Design
Spaces and Design
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一打開前門，裡頭黑暗得嚇人，如何讓訪客敢趨步向前呢？記得在入口處裝置起明亮的燈光，帶來熱情迎賓的觀感。

10。加片屋簷

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Fainzilber Arqts.

Fainzilber Arqts.
Fainzilber Arqts.
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無論是作為景觀，或提供實質的保護，在前門加上一片可以遮蔽的屋簷，在雨天時你會特別感激它！

11。改變材料

homify 窗戶
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將門面換成其他材料，最能讓人眼目一新。倘若門面已經出現壞損現象，剛好趁機換種材料，為它換套新裝。

12。入口門階

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epb arquitectura

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門口的台階有多種材質可選，最受歡迎的包括：石頭、石板、金屬、磚塊、水泥等等，記得挑選經久耐用又帶質感的材質。

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