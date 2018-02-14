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16 招讓你擁有一座容易照顧的美麗花園！

Genie Chien Genie Chien
Casa di Panarea, Studio di Architettura Manuela Zecca Studio di Architettura Manuela Zecca 露臺
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我們都很喜歡美麗的花園，五彩繽紛的花顏和綠意，為生活帶來詩情畫意的美感。然而，要照顧好一座花園卻非易事，經常必須付出大量時間在園藝上，有時也會讓人感到非常疲憊。如何使用簡單的方法，就把花園維護得美觀整潔，是愛好園藝者都希望學習的一門課。我們蒐集了 16 招專家推薦的好辦法，希望讓你省時又省力。現在就一起來看看吧！

1. 選擇適合的種子和園藝工具

Traditional and Contemporary Mix, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design 庭院
Cherry Mills Garden Design

Traditional and Contemporary Mix

Cherry Mills Garden Design
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如果你想擁有夢想中的花園，第一步便是要選擇良好的種子和園藝工具。好的種子才能長出健康的植物。園藝工具則是灌溉、修剪和清潔工作不可或缺。

​2. 採用石頭打造花園

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採用石頭為主要材料的花園，不需要太多照顧工作。石頭具有多種不同顏色和紋理，與植物搭襯可以構成極具天然美感的園林。

​3. 選擇簡單的植物種類

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如果沒有太多時間照顧，就讓不需要頻繁照顧的植物當主角，再混搭其他少數種類當陪襯。

​4. 使用人造草坪

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Yorkshire Gardens

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Yorkshire Gardens
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我們都喜歡綠色的草坪，但若沒有太多時間修剪，不如改用人造草坪，一樣可以呈現美麗的觀感。

​5. 避免太耗水的植物

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EcoEntorno Paisajismo Urbano

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選擇不需要大量水份的植物，一來可以節省水資源，二來也省去經常澆灌的時間。

6. ​投資好的灌溉系統

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Ingarden Ltd

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在陽光下待太久，會讓人感到很疲累。購買一套可以自動噴水的系統，可能得花上一些錢，卻可以為你代勞這項工作。

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7. 選擇灌木叢

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Cameron Landscapes and Gardens

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除了讓花園更顯優雅之外，這些灌木叢屬於多年生植物，不需要頻繁地修剪。

8. 植物夾道的小路

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當你在澆水和修剪時，可以沿著小徑一路往前，彷彿是一趟舒適的花園之旅。

9. 選擇爬藤類植物

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爬藤類植物不需要太多照顧，自己就長得很茂盛，能夠為花園增加許多魅力～

​10. 選擇沙漠植物

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Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
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這類植物具有個性化風格，不論栽植在哪裡，都能創造吸睛的效果。

11. 九重葛

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Studio di Architettura Manuela Zecca

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Studio di Architettura Manuela Zecca
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生命力旺盛的九重葛，只要有充裕的陽光，不需費心照顧就長得很好，相當適合忙碌的現代人。

12. 蕨類植物

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Paisaje Radical

Paisaje Radical
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蕨類植物也是不需要太多照顧的多年生植物，適應能力很強，是很適合室內外栽種的觀賞性植物。

13. 果樹

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選擇較少發生蟲害的果樹，不需要太多照顧，還可享受到迷人的果香。

14. 垂直花園

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垂直花園貌似有點複雜，但事實上只要安裝好灌溉系統，可以省時又省力。

15. 盆栽

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Bambootec

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盆栽植物是讓花園簡單就美麗的作法。你可以把它們擺放在地板上，或安裝在牆壁上，創造豐富多元的意象。

​16. 東方園林

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東方風格的花園能夠傳遞出和平寧靜的氛圍，採用石頭、水，搭配不需太多照顧的植物，就能創造很有禪意的效果。

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