16 招讓你擁有一座容易照顧的美麗花園！

我們都很喜歡美麗的花園，五彩繽紛的花顏和綠意，為生活帶來詩情畫意的美感。然而，要照顧好一座花園卻非易事，經常必須付出大量時間在園藝上，有時也會讓人感到非常疲憊。如何使用簡單的方法，就把花園維護得美觀整潔，是愛好園藝者都希望學習的一門課。我們蒐集了 16 招專家推薦的好辦法，希望讓你省時又省力。現在就一起來看看吧！
如果你想擁有夢想中的花園，第一步便是要選擇良好的種子和園藝工具。好的種子才能長出健康的植物。園藝工具則是灌溉、修剪和清潔工作不可或缺。
我們都喜歡綠色的草坪，但若沒有太多時間修剪，不如改用人造草坪，一樣可以呈現美麗的觀感。
選擇不需要大量水份的植物，一來可以節省水資源，二來也省去經常澆灌的時間。
在陽光下待太久，會讓人感到很疲累。購買一套可以自動噴水的系統，可能得花上一些錢，卻可以為你代勞這項工作。
除了讓花園更顯優雅之外，這些灌木叢屬於多年生植物，不需要頻繁地修剪。
當你在澆水和修剪時，可以沿著小徑一路往前，彷彿是一趟舒適的花園之旅。
這類植物具有個性化風格，不論栽植在哪裡，都能創造吸睛的效果。
生命力旺盛的九重葛，只要有充裕的陽光，不需費心照顧就長得很好，相當適合忙碌的現代人。
蕨類植物也是不需要太多照顧的多年生植物，適應能力很強，是很適合室內外栽種的觀賞性植物。
選擇較少發生蟲害的果樹，不需要太多照顧，還可享受到迷人的果香。
東方風格的花園能夠傳遞出和平寧靜的氛圍，採用石頭、水，搭配不需太多照顧的植物，就能創造很有禪意的效果。
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