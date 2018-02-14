16 招讓你擁有一座容易照顧的美麗花園！

我們都很喜歡美麗的花園，五彩繽紛的花顏和綠意，為生活帶來詩情畫意的美感。然而，要照顧好一座花園卻非易事，經常必須付出大量時間在園藝上，有時也會讓人感到非常疲憊。如何使用簡單的方法，就把花園維護得美觀整潔，是愛好園藝者都希望學習的一門課。我們蒐集了 16 招專家推薦的好辦法，希望讓你省時又省力。現在就一起來看看吧！