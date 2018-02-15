荷包不縮水！這 5 招省電費的絕招千萬要筆記~

節省能源，是愛地球的表現，同時也可以讓自己的荷包免於大失血。但是居家生活的許多活動都免不了要耗費不少能源，不論家裡是配置了天然氣、瓦斯、電力，或其他的供應設備，我們都想儘量添購最理想的組合，讓生活起居更方便，同時還能達到節能的目標。
今天我們要來探討如何優化家用能源，好達到節能省錢的目標。立刻一起來檢視吧！
家用能源包括的種類不少，像是燃媒、石油、電力、天然氣、電磁等等，有些住家甚至已採用太陽能供電。不過，現代化住宅一般還是倚靠電力和天然氣居多。以建置時的初始成本來比較，採用液化石油氣及天然氣的組合，是較節省成本的方式。電力相關設施的建置，初始成本大約要多出一倍。
有些人可能會擔心用電的成本太高。但其實用電有一個基準價，多用才會按度數計算。倘若想要節省荷包，可以把一些用電挪到有優惠的深夜時段才使用。你也可以選擇具有節電功能的家電，多少能讓開支減少些。
想要打造一個節能省電的住家，廚房是一個必須重視的場域。這款由德國建築師 PLANQUADRAT ELFERS GESKES KRÄMER 打造的現代化廚房，不僅外觀新穎時尚，而且所配備的電器、爐灶及其他烹調用加熱器，都符合節能的目標，是相當受到消費者歡迎的設計。
用電雖然比使用傳統瓦斯多出許多好處，但是一旦發生災變，電力被切斷，往往帶來許多不便。倘若家中準備有可攜式的備用煤氣爐，就可以趕快派上用場，減少沒電時的不便。
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