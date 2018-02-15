荷包不縮水！這 5 招省電費的絕招千萬要筆記~

節省能源，是愛地球的表現，同時也可以讓自己的荷包免於大失血。但是居家生活的許多活動都免不了要耗費不少能源，不論家裡是配置了天然氣、瓦斯、電力，或其他的供應設備，我們都想儘量添購最理想的組合，讓生活起居更方便，同時還能達到節能的目標。

今天我們要來探討如何優化家用能源，好達到節能省錢的目標。立刻一起來檢視吧！