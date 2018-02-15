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荷包不縮水！這 5 招省電費的絕招千萬要筆記~

Genie Chien Genie Chien
annex Landhaus Massivholzküche, annex Gmbh & Co. KG annex Gmbh & Co. KG 廚房
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節省能源，是愛地球的表現，同時也可以讓自己的荷包免於大失血。但是居家生活的許多活動都免不了要耗費不少能源，不論家裡是配置了天然氣、瓦斯、電力，或其他的供應設備，我們都想儘量添購最理想的組合，讓生活起居更方便，同時還能達到節能的目標。

今天我們要來探討如何優化家用能源，好達到節能省錢的目標。立刻一起來檢視吧！

1. 初始成本

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annex Gmbh &amp; Co. KG

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家用能源包括的種類不少，像是燃媒、石油、電力、天然氣、電磁等等，有些住家甚至已採用太陽能供電。不過，現代化住宅一般還是倚靠電力和天然氣居多。以建置時的初始成本來比較，採用液化石油氣及天然氣的組合，是較節省成本的方式。電力相關設施的建置，初始成本大約要多出一倍。

2. 運作成本

Dom - okolice Krakowa, stabrawa.pl stabrawa.pl 浴室
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有些人可能會擔心用電的成本太高。但其實用電有一個基準價，多用才會按度數計算。倘若想要節省荷包，可以把一些用電挪到有優惠的深夜時段才使用。你也可以選擇具有節電功能的家電，多少能讓開支減少些。

3. 節能廚房

Haus Salvenblick, Wohnungsbau, Kirchberg, 2012, Planquadrat Elfers Geskes Krämer PartGmbB Planquadrat Elfers Geskes Krämer PartGmbB 廚房洗手台與水龍頭
Planquadrat Elfers Geskes Krämer PartGmbB

Planquadrat Elfers Geskes Krämer PartGmbB
Planquadrat Elfers Geskes Krämer PartGmbB
Planquadrat Elfers Geskes Krämer PartGmbB

想要打造一個節能省電的住家，廚房是一個必須重視的場域。這款由德國建築師 PLANQUADRAT ELFERS GESKES KRÄMER 打造的現代化廚房，不僅外觀新穎時尚，而且所配備的電器、爐灶及其他烹調用加熱器，都符合節能的目標，是相當受到消費者歡迎的設計。

4. 熱水供應系統

Haus Salvenblick, Wohnungsbau, Kirchberg, 2012, Planquadrat Elfers Geskes Krämer PartGmbB Planquadrat Elfers Geskes Krämer PartGmbB 衛浴更衣間
Planquadrat Elfers Geskes Krämer PartGmbB

Planquadrat Elfers Geskes Krämer PartGmbB
Planquadrat Elfers Geskes Krämer PartGmbB
Planquadrat Elfers Geskes Krämer PartGmbB

全電動的電熱水器已是現代化家庭最常採用的配備。除了沒有傳統瓦斯裝置所帶來的潛在風險，你還可以設計淋浴和盆浴兩種分離設施，依個人的需要來選擇洗澡的方式，省水又省錢。

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5. 備援設計

Dom - okolice Krakowa, stabrawa.pl stabrawa.pl 廚房
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用電雖然比使用傳統瓦斯多出許多好處，但是一旦發生災變，電力被切斷，往往帶來許多不便。倘若家中準備有可攜式的備用煤氣爐，就可以趕快派上用場，減少沒電時的不便。

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