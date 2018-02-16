12 招秘技， 3 坪小客廳變得舒適又時尚！

許多人會想要購置大型沙發，享受大剌剌放鬆肢體的快感。但是，家具太大必然會堵塞到動線，讓小空間更感到壓迫感。在為小客廳購置家具前，切記一定要先測量空間尺度，再決定購買的標的。
多功能家具是小客廳的最佳拍檔。例如照片中這組沙發，提供了寬裕的座位區，底部還有聰明的設計，抽拉出來就變身成臥鋪。這樣的精巧設計讓客廳變得多功能！
3 坪以下的客廳，還要容納許多物件，很可能更加擁擠不舒適。在此情況下，可以把整面牆壁打造成壁櫥，外觀簡潔帶來很好的視覺效果，同時也提供了良好的儲物功能。
現代家庭中，電視機已是不可或缺的必需品。採用壁掛式的裝置，可以調整出適合自己的高度，同時也能符應客廳的佈局！
小客廳基本上最好採用米色、淺灰色或白色為基本色系，它們能創造出明亮柔和的視覺感受，有助自然光擴散，讓客廳看起來比實際面積更大。
紅、橙、黃這類顏色可以創造生動溫暖的美感；綠松、藍色等冷色調則可以營造冷靜的觀感。在小客廳的空間中，我們最好先以中性色系打底，再為它添飾一些亮彩，讓空間感覺更均衡。
小空間最需要良好的照明設備，來點亮暗沈的角落，創造出溫暖的氛圍。建議你採用多種間接照明裝置，讓小客廳呈現出最佳的光線效果！
鏡子是小空間的必備利器，將它安裝在自然光映入的地方，反射作用可以為小客廳帶來敞亮的光感。倘若你安裝的位置剛好可以反射到戶外的景觀，效果就好像在家裡多開了一面新的窗口！
倘若你的客廳是位於有傾斜度的天花板下，可以運用光線角度，創造出獨特的視覺觀感，同時也減少空間壓迫感。
小客廳最忌過度裝飾，但也不宜讓它呈現單調乏味的外觀。你可以運用一些自帶質感的織品飾物，為空間營造出柔軟舒適的氛圍，幾樣具有風格的裝飾，便能帶來魅力百分百！
中性色系的空間，可以添加木頭質材妝點出溫馨的感受。像是採用木作牆壁、櫥櫃，以及部分木質家具，便能散發出很完美的視覺觀感。
小客廳可以擺置上一些觀葉植物，讓空間感覺清新又自然。綠意在牆角處綻放，既不喧賓奪主，又可創造出芬多精的氣息！
如果你正在尋找小客廳的空間創意，一定不能錯過以下文章：