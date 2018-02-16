你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

12 招秘技， 3 坪小客廳變得舒適又時尚！

Genie Chien Genie Chien
Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details 客廳
Loading admin actions …

回到家中，你一定希望有個舒適又溫暖的起居空間，讓你可以百分百放鬆疲累的身體，療癒憊怠的心靈。有時放眼看看自家客廳，感覺它既小又不起眼，似乎難以將它妝點成心目中理想的模樣。

千萬別絕望！事實上，不論是多小的空間，只要適當打理，都能化身成你的夢想廳堂！今天要介紹給你 12 招秘技，有了它們，即使是只有 3 坪大的小客廳，也能變得舒適又時尚。

如果說你想要請專業的室內設計師幫你規劃小客廳的格局，歡迎你填寫我們的免費線上諮詢單，這樣就可以輕鬆快速地找到好幫手喔!

1. 空間和家具的平衡

Гостиная в стиле лофт, Solo Design Studio Solo Design Studio 客廳 Grey
Solo Design Studio

Solo Design Studio
Solo Design Studio
Solo Design Studio

許多人會想要購置大型沙發，享受大剌剌放鬆肢體的快感。但是，家具太大必然會堵塞到動線，讓小空間更感到壓迫感。在為小客廳購置家具前，切記一定要先測量空間尺度，再決定購買的標的。

2. 多功能家具

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

多功能家具是小客廳的最佳拍檔。例如照片中這組沙發，提供了寬裕的座位區，底部還有聰明的設計，抽拉出來就變身成臥鋪。這樣的精巧設計讓客廳變得多功能！

3. 善用壁面

Departamento HG, Hansi Arquitectura Hansi Arquitectura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Hansi Arquitectura

Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura
Hansi Arquitectura

3 坪以下的客廳，還要容納許多物件，很可能更加擁擠不舒適。在此情況下，可以把整面牆壁打造成壁櫥，外觀簡潔帶來很好的視覺效果，同時也提供了良好的儲物功能。

4. 壁掛式電視

Apartamento Vila Olímpia, Helô Marques Associados Helô Marques Associados 視聽室
Helô Marques Associados

Helô Marques Associados
Helô Marques Associados
Helô Marques Associados

現代家庭中，電視機已是不可或缺的必需品。採用壁掛式的裝置，可以調整出適合自己的高度，同時也能符應客廳的佈局！

5. 明亮的色系

Skandynawskie biele i szarości., 4ma projekt 4ma projekt 客廳
4ma projekt

4ma projekt
4ma projekt
4ma projekt

小客廳基本上最好採用米色、淺灰色或白色為基本色系，它們能創造出明亮柔和的視覺感受，有助自然光擴散，讓客廳看起來比實際面積更大。

6. 飾以亮麗色彩

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details 客廳
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

紅、橙、黃這類顏色可以創造生動溫暖的美感；綠松、藍色等冷色調則可以營造冷靜的觀感。在小客廳的空間中，我們最好先以中性色系打底，再為它添飾一些亮彩，讓空間感覺更均衡。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 點亮角落空間

Iluminação ARQ Ana Lore Burliga Miranda 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

Iluminação

ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda
ARQ Ana Lore Burliga Miranda

小空間最需要良好的照明設備，來點亮暗沈的角落，創造出溫暖的氛圍。建議你採用多種間接照明裝置，讓小客廳呈現出最佳的光線效果！

8. 裝置鏡子

Casa JM (2013), Weber Arquitectos Weber Arquitectos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Weber Arquitectos

Weber Arquitectos
Weber Arquitectos
Weber Arquitectos

鏡子是小空間的必備利器，將它安裝在自然光映入的地方，反射作用可以為小客廳帶來敞亮的光感。倘若你安裝的位置剛好可以反射到戶外的景觀，效果就好像在家裡多開了一面新的窗口！

9. 傾斜的天花板

Lisbon Blues, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

倘若你的客廳是位於有傾斜度的天花板下，可以運用光線角度，創造出獨特的視覺觀感，同時也減少空間壓迫感。

10. 紋理質感

Hogar familiar en Badalona, Dröm Living Dröm Living 客廳
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

小客廳最忌過度裝飾，但也不宜讓它呈現單調乏味的外觀。你可以運用一些自帶質感的織品飾物，為空間營造出柔軟舒適的氛圍，幾樣具有風格的裝飾，便能帶來魅力百分百！

11. 木頭質材

Apartamento Bairro Vila da Serra - Nova Lima, Lage Caporali Arquitetas Associadas Lage Caporali Arquitetas Associadas 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Lage Caporali Arquitetas Associadas

Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas
Lage Caporali Arquitetas Associadas

中性色系的空間，可以添加木頭質材妝點出溫馨的感受。像是採用木作牆壁、櫥櫃，以及部分木質家具，便能散發出很完美的視覺觀感。

12. 觀葉植物

homify 客廳
homify

homify
homify
homify

小客廳可以擺置上一些觀葉植物，讓空間感覺清新又自然。綠意在牆角處綻放，既不喧賓奪主，又可創造出芬多精的氣息！

如果你正在尋找小客廳的空間創意，一定不能錯過以下文章：

小客廳設計：17 張讓你創意大爆發的美圖

20 款讓小庭院化身為夢幻天堂的木製棚架
12 招把小客廳變得舒適又時尚的秘技，你最想用哪一款呢？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了