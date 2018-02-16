12 招秘技， 3 坪小客廳變得舒適又時尚！

回到家中，你一定希望有個舒適又溫暖的起居空間，讓你可以百分百放鬆疲累的身體，療癒憊怠的心靈。有時放眼看看自家客廳，感覺它既小又不起眼，似乎難以將它妝點成心目中理想的模樣。

千萬別絕望！事實上，不論是多小的空間，只要適當打理，都能化身成你的夢想廳堂！今天要介紹給你 12 招秘技，有了它們，即使是只有 3 坪大的小客廳，也能變得舒適又時尚。

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