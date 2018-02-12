跟日本人學如何打造住家外觀! 6 個絕佳實例

入口景觀指的是門面或是停車空間、柵欄、牆壁等等戶外結構，但常常在進行設計時，只把重點放在建築本身和內部，可能對外部漫不經心，忽略外部其實是對你家設計的第一印象！

所以，對建築物來說，外部設計非常重要！房屋外觀的印象，會影響整體風格，也是影響室外空間舒適性和便利性的重要部分，當然也會影響安全性，所以本篇的重點就是在看夠時尚的外部房屋案例！