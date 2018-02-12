跟日本人學如何打造住家外觀! 6 個絕佳實例

入口景觀指的是門面或是停車空間、柵欄、牆壁等等戶外結構，但常常在進行設計時，只把重點放在建築本身和內部，可能對外部漫不經心，忽略外部其實是對你家設計的第一印象！
所以，對建築物來說，外部設計非常重要！房屋外觀的印象，會影響整體風格，也是影響室外空間舒適性和便利性的重要部分，當然也會影響安全性，所以本篇的重點就是在看夠時尚的外部房屋案例！
在設計時尚的外觀設計時，必須記住房子的隱私。像是一樓會有很多人會走過去，所以你需要打造牆壁或柵欄，來阻擋外部窺入視線的阻隔。
另一方面，這個圍牆也讓你看不到小偷，具有一定的危險程度。
在這個案例中，我們可以看私領域不用連貫性的牆壁來打造，而是用半開放式的庭院來打造出既現代又安全的門口，並且將門的方向與道路平行，就可以確保房屋的隱私和預防犯罪。
若將房子的內外部設計分開來思考，可能是比較容易，但若可以整體規畫內外部，就可以打造一致性的有吸引力的設計。
在本案例中，這裡三個堆放著盒子、也就是由錯置的空間組成的屋子，利用二樓成為三樓的露台，二樓同時也是一樓的屋簷，這樣的錯至完全發會作用，就是因為內外部經過設計，就能打造出一個時尚的住宅外觀，整體更連接和諧。
保持建築物內外部結構的清晰度，也是設計的美好想法之一，這裡有一個從能確保隱私、封閉的外牆景觀中，想保有側面大片景觀的挑戰！
如何兼顧隱私與景觀呢？你的花園大大的對外開放，多多運用遮光窗簾與設計花園的方向是朝向牆面而不是朝向大馬路，這個小點子要記起來！
在房屋周圍種植是外部結構規劃中最重要的事情之一。有些人想在房屋周圍填滿綠色，但重要的是，需搭配建築物來挑選植物品種與方式。
如果是像案例中簡單又時尚的建築物，那麼建議只種一棵樹像徵你房子外部的時髦點綴，但若是鄉村式的房子，讓你的植栽圍繞整棟房子，大量的綠色就能讓你家更加令人印象深刻。
入口處是靠近進入室內的必要條件。因此，視覺上嗅覺上都會是你進入房屋過程中的感受，我們會希望你的感覺與行走的過程中都是美好的。
因此，門口的景觀和植栽都需要留意，你的設計師也要有這些概念，這樣才是更細緻的做法！
如上所述，從外部進到入口、再進到家中的過程，是打造時尚之家的第一步，當然門的設計中也是不可或缺的。
請精心的設計並且要有歡迎客人的元素，讓客人感是到例如對講機、門牌、或是必要的警語，都是細心的做法。