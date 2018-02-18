你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

木頭結合混凝土! 外觀低調，內在高雅的溫馨獨棟厝

Genie Chien Genie Chien
豊橋市 八町通の家, スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

住宅的型式林林總總，其中採用木頭質材的構造，特別能予人溫馨的感受。位於豊橋市的八町通の家，堪稱為木造建築的典範。由建築師 STUDIO GRAPPELLI ARCHITECTURE OFFICE 所打造的這棟住家，外觀低調精緻，內蘊高雅氣質，自帶一股溫暖柔雅情懷，將生活的質感提高到另一層次。現在，就跟著我們一起來參觀吧！

homify 連結屋主與台灣各地的設計師，想要找到合適的幫手，填寫我們的免費諮詢單最便利!

低調精巧的外觀

豊橋市 八町通の家, スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

從臨街的這一面看去，這棟住宅有著封閉式門面。大面積傾斜的屋頂構造，帶有獨特的古風意趣。堅固的木頭門牆，將住者的隱私保護得相當嚴實。

入口

豊橋市 八町通の家, スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

入口處採用木材與石材構造。木頭的溫暖質調與黑色的門階交融，沈穩中自帶低調氣派，雖不張揚，卻讓路人都忍不住回望～

三合一格局

豊橋市 八町通の家, スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office 餐廳
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

室內採用已成主流的 LDK 格局，將客廳、餐廳及廚房空間集合在一起，創造出流暢無阻的動線。大面積的落地窗極大化自然採光，搭配室內照明裝置，讓空間感覺相當敞亮！

餐廳

豊橋市 八町通の家, スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office 溫室
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

用餐的環境簡約而溫馨。木質餐桌上方懸掛著造型吊燈，為美味更加分。沿著牆面打造出木頭層櫃，提供大量的儲納空間，同時也兼具擺飾功能。

客廳

豊橋市 八町通の家, スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

客廳中擺置著大型沙發，提供柔軟舒適的座區。牆邊裝置美麗的系統櫃，與帶有紋理的木作地板相呼應。大片玻璃窗外便是滿眼綠意，創造出舒心怡情的起居環境。

另一個角度

豊橋市 八町通の家, スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office 餐廳
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

從這個角度可以進一步觀察到室內布局，通透的氛圍盈滿整個住家空間。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

廚房

豊橋市 八町通の家, スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office 現代廚房設計點子、靈感&圖片
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

烹飪的區塊設計得簡潔明淨。白色的牆面與流理台與光潔的中島互為絕配。牆面上開了窗戶，作餐的時間也可以欣賞窗框上的綠意。

庭園

豊橋市 八町通の家, スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office
スタジオグラッペリ １級建築士事務所 ／ studio grappelli architecture office

通過落地窗來到庭園區，放眼是一片如茵綠地，修剪得很整齊的草坪，與庭前的木造甲板，共同融合出貼近大自然的美感，讓住家美成了一幅風景！

如果你正在尋找獨特的住宅設計，一定不能錯過以下文章：

10 棟有溫度的鄉村風住宅：附超棒設計圖！

情迷白色廚房： 8 種讓你神魂顛倒的設計！
喜歡這棟內蘊溫雅氣質的木造住宅嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了