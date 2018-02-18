木頭結合混凝土! 外觀低調，內在高雅的溫馨獨棟厝

住宅的型式林林總總，其中採用木頭質材的構造，特別能予人溫馨的感受。位於豊橋市的八町通の家，堪稱為木造建築的典範。由建築師 STUDIO GRAPPELLI ARCHITECTURE OFFICE 所打造的這棟住家，外觀低調精緻，內蘊高雅氣質，自帶一股溫暖柔雅情懷，將生活的質感提高到另一層次。現在，就跟著我們一起來參觀吧！

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