木頭結合混凝土! 外觀低調，內在高雅的溫馨獨棟厝

從臨街的這一面看去，這棟住宅有著封閉式門面。大面積傾斜的屋頂構造，帶有獨特的古風意趣。堅固的木頭門牆，將住者的隱私保護得相當嚴實。
入口處採用木材與石材構造。木頭的溫暖質調與黑色的門階交融，沈穩中自帶低調氣派，雖不張揚，卻讓路人都忍不住回望～
室內採用已成主流的 LDK 格局，將客廳、餐廳及廚房空間集合在一起，創造出流暢無阻的動線。大面積的落地窗極大化自然採光，搭配室內照明裝置，讓空間感覺相當敞亮！
用餐的環境簡約而溫馨。木質餐桌上方懸掛著造型吊燈，為美味更加分。沿著牆面打造出木頭層櫃，提供大量的儲納空間，同時也兼具擺飾功能。
客廳中擺置著大型沙發，提供柔軟舒適的座區。牆邊裝置美麗的系統櫃，與帶有紋理的木作地板相呼應。大片玻璃窗外便是滿眼綠意，創造出舒心怡情的起居環境。
從這個角度可以進一步觀察到室內布局，通透的氛圍盈滿整個住家空間。
烹飪的區塊設計得簡潔明淨。白色的牆面與流理台與光潔的中島互為絕配。牆面上開了窗戶，作餐的時間也可以欣賞窗框上的綠意。
通過落地窗來到庭園區，放眼是一片如茵綠地，修剪得很整齊的草坪，與庭前的木造甲板，共同融合出貼近大自然的美感，讓住家美成了一幅風景！
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