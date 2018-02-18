愛車的奢華小窩: 10 座讓人瞠目結舌的霸氣車庫

喜歡一輛座車，不僅將它愛之入骨，還將它寶貝得有如親密愛人，這種車主真的為數不少！既然愛車是前世的情人，是今生的家人，那麼我們的住家一定也要為它保留起一處空間，讓它就像一位家人一般，能夠遮風避雨，還能與我們共度晨昏，甚至能夠時時與我們對話、分享生活中的點點滴滴。當你愛車愛到心坎裡，這 10 座為你特別設計的豪華車庫，一定能夠贏得你的心！趕快一起來欣賞吧～
這座由巴西建築師所設計的車庫，內裡白淨時尚，令人一看就心曠神怡！主人在書房裡閱讀工作，愛車就在一邊靜靜地陪伴，這樣的畫面令人感動到極點～
這座由日本建築師打造的黑白色系車庫，設置出讓主人與愛車能夠同餐共飲的空間。黑色磚牆與迷你吧台構成前衛的美感，一邊享受美食，還能一邊與愛車談心！
這間車庫猶如公主的華美內宮！白色的粉牆、奶油色裝潢，加上典雅華美的高級家具，在在顯露出主人的愛車成痴。天花板上的鏡子，讓愛車時時都可以對鏡自賞，將自戀的層級帶到了一個新高度！
自家豪車不僅開在路上拉風，即使停在自家深閨，主人也希望能夠時時欣賞到它美麗的容顏。這座打造成宛如展示櫃的車庫，上方搭配溫暖的照明裝置，讓柔和的光芒遍灑到愛車身上，就像珍惜著親愛的心上人～
這處空間已遠遠超越車庫的定義。主人對設計師說：「我想要時時刻刻都跟愛車在一起。」於是設計師便在這棟住宅的中心規劃出這樣一個空間，讓主人可以從所有樓層都看到愛車。車輛已不只是代步工具，而是家庭的一部分！
由英國建築師建造的這處空間，將車庫變身成一座藝廊，採用藝術品來妝點美化，不僅毫無違和感，而且還讓愛車披上了一股優雅的藝術氣質！
由英國建築師設計的這座車庫，採用粉紅色和豔紅燈光交織，為愛車妝點上超美的妝容！當主人看膩了這樣的色調之後，隨時可以變換燈光，讓愛車呈現出多變的風情！
這款貼心規劃的車庫，設有舒適的桌椅組。休閒時分，你可以與愛車分享咖啡時光；當你準備和另一半外出，在等待對方打扮的時間，也可以坐在這裡與愛車對話，不再感到心浮氣躁！
東京設計師為愛車的主人設計出這麼明媚的空間，天花板上的燈光投注下明亮的光線，照在豪車引擎蓋上，散發出閃耀燦爛的光芒。混凝土造的牆壁，戒備森嚴地維護著愛車的安全。
這座令人印象深刻的車庫，天花板採用獨特的幾何設計，是出自德國建築師的手筆。空間不僅寬敞透亮，而且還刻意採用與愛車同一色系的顏色，呈現出優雅的整體感，是為愛人量身打造的休憩空間。
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