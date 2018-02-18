愛車的奢華小窩: 10 座讓人瞠目結舌的霸氣車庫

喜歡一輛座車，不僅將它愛之入骨，還將它寶貝得有如親密愛人，這種車主真的為數不少！既然愛車是前世的情人，是今生的家人，那麼我們的住家一定也要為它保留起一處空間，讓它就像一位家人一般，能夠遮風避雨，還能與我們共度晨昏，甚至能夠時時與我們對話、分享生活中的點點滴滴。當你愛車愛到心坎裡，這 10 座為你特別設計的豪華車庫，一定能夠贏得你的心！趕快一起來欣賞吧～