挑高獨棟別墅：充滿清新活力的現代風住宅

來到這棟住宅的前庭，眼前是一棟有著開闊庭院的二層樓住居。以混凝土、石頭、木材和玻璃混搭的門面，有著現代風的簡約凝練，散發出氣派俐落的美感。屋前的大片場域，正可供為日常休閒和親友開趴的場域～
進到室內，看到如此清新通透的空間，令人不禁大為驚豔！寬敞的廳堂內，集合了起居的主要功能，客廳銜接著餐廳及廚房，動線流暢無比。透過大片的落地窗，更可迎進戶外美麗的自然風光！
在這處以白色為基調的客廳裡，設計師妙用亮藍色沙發和壁面設計，為空間營造出海風般舒暢的氣息。挑高的天花板與光滑的地面互為呼應，造型燈具為空間增添了亮度和趣味感。
轉個角度，可以看到通往上方樓層的樓梯，白色螺旋狀階梯具有優雅的造型，下方空間擺設了藍色大型花瓶，美麗的紅白花卉探出頭來，像是在招呼著到訪的外賓！
繞到廚房空間，眼前這座美麗的吧台令人十足驚豔！亮麗的花案瓷磚有如藝術創作，吧台前設置了白色高腳椅。透過落地玻璃門窗，可以一邊啜飲美酒佳釀，一邊欣賞戶外的美景！
通過落地窗來到庭院區，門前設置了同色系的竹籐座椅。藍綠色的座墊、靠枕與白色圓桌構成絕搭，一旁還有吊床供你享受擺盪之趣。在此生活，當真會令人樂不思蜀～
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