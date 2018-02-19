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挑高獨棟別墅：充滿清新活力的現代風住宅

Genie Chien Genie Chien
CASA DE PRAIA, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 獨棟房
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都會住膩了，讓我們趁著假期，到海濱過些有清新海風拂面，能夠充分放鬆身心的日子吧！擅長打造海濱別墅的建築師 MACIEL E MAIRA ARQUITETOS 招呼著我們，來吧，來度個恣意慵懶的假期吧！

這裡沒有繁華喧囂，只有美麗開闊的空間，以清新風格為主調的現代風住宅，讓你在每個日出夕暮，都能享受到滿載活力的氛圍！想要一睹這座獨棟美宅嗎？立刻跟著我們一起來參觀吧！

別墅外觀

CASA DE PRAIA, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 獨棟房
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

來到這棟住宅的前庭，眼前是一棟有著開闊庭院的二層樓住居。以混凝土、石頭、木材和玻璃混搭的門面，有著現代風的簡約凝練，散發出氣派俐落的美感。屋前的大片場域，正可供為日常休閒和親友開趴的場域～

三合一空間

CASA DE PRAIA, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

進到室內，看到如此清新通透的空間，令人不禁大為驚豔！寬敞的廳堂內，集合了起居的主要功能，客廳銜接著餐廳及廚房，動線流暢無比。透過大片的落地窗，更可迎進戶外美麗的自然風光！

客廳

CASA DE PRAIA, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

在這處以白色為基調的客廳裡，設計師妙用亮藍色沙發和壁面設計，為空間營造出海風般舒暢的氣息。挑高的天花板與光滑的地面互為呼應，造型燈具為空間增添了亮度和趣味感。

另一個角度

CASA DE PRAIA, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 樓梯
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

轉個角度，可以看到通往上方樓層的樓梯，白色螺旋狀階梯具有優雅的造型，下方空間擺設了藍色大型花瓶，美麗的紅白花卉探出頭來，像是在招呼著到訪的外賓！

廚房吧台

CASA DE PRAIA, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 餐廳
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

繞到廚房空間，眼前這座美麗的吧台令人十足驚豔！亮麗的花案瓷磚有如藝術創作，吧台前設置了白色高腳椅。透過落地玻璃門窗，可以一邊啜飲美酒佳釀，一邊欣賞戶外的美景！

庭院

CASA DE PRAIA, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 禪風庭院
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

通過落地窗來到庭院區，門前設置了同色系的竹籐座椅。藍綠色的座墊、靠枕與白色圓桌構成絕搭，一旁還有吊床供你享受擺盪之趣。在此生活，當真會令人樂不思蜀～

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