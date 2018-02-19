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只有 5.24 坪! 一間集合生活智慧和美學的舒適住宅

Genie Chien Genie Chien
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如果你看過首爾市中心的住宅區，你會感到那裡的生活空間真的很侷促。建築物蓋得很擁擠，不僅房子肩併肩，路上到處是車輛，走在路上也不時會撞到他人的肩膀。然而，人們在種種逼仄的生活環境中發展出一套生存術，獨特的生活智慧讓大家能夠找到自己的快樂，並且以自己適應的方式生存下去。

首爾建築師事務所 TOMAC 將這種生活智慧發揮到極致，來自 토맥건축사사무소 的專家在 5.24 坪的建地上，蓋起了一棟迷你小住宅，不但提供了住家應有的周全功能，還創造出舒適平衡的生活美學。現在就讓我們隆重介紹這座首爾的最小住宅 The Grigo ！

坐落在一小塊土地上的現代風簡約住屋

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在打造這座住家之前，建築師考慮到道路安全、自然採光和建築法規等問題，經過多次修改，縮小了建築物的面積。最後蓋成的三層樓獨棟住宅，外觀採用潔白的粉牆，搭配深灰色屋頂，營造出一股和平寧靜的視覺觀感。

有效利用垂直空間分割

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為了在有限的建築面積上，取得必要的居住空間，必須採用垂直的規劃。建築師設計出向上發展的空間，包括了周延的起居功能，同時也確保了良好的景觀和室內採光。

從 3D 模型中，我們可以對這棟住宅一目了然。這樣的動線和結構，可以極大化空間使用效率。

一樓入口和廚房設計

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在一樓的入口處，有個迷你的小門廳，外加一座小廚房。建築師強調，對於這種小空間，必須針對每個樓層設計特定的用途。空間不混合使用，才能提高其效率和實用性。

廚房空間

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轉個角度來看看廚房，你會發覺這裡雖然空間迷你，設備設是一應俱全，裝潢也十分明亮清爽。

客廳

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起居室設置在二樓。為了更有效地利用狹窄的空間，建築師不使用傳統的分隔牆壁，只在地板上裝置起一道臺階，同時在牆面上開啟了一扇窗戶，讓空間感覺更寬大。室內只搭配很簡約的家具和裝飾品，以創造開敞舒適的生活氛圍。

閣樓式構造

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三樓的空間設有浴室、衛生間和一個洗衣間，同時還充分利用這裡的自由空間，設置了一座可以瞭望戶外的陽臺，創造出不封閉的生活環境。

閣樓臥室

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三樓同時還裝潢了一處閣樓臥房。採用簡約的構造和白色為主調，同時裝設了透明玻璃欄杆，營造出明亮白淨的觀感。天花板上開了天窗，為室內帶來充沛的自然採光，讓空間不顯暗沈，展現愉悅的生活氣氛。

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