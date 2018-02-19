只有 5.24 坪! 一間集合生活智慧和美學的舒適住宅

如果你看過首爾市中心的住宅區，你會感到那裡的生活空間真的很侷促。建築物蓋得很擁擠，不僅房子肩併肩，路上到處是車輛，走在路上也不時會撞到他人的肩膀。然而，人們在種種逼仄的生活環境中發展出一套生存術，獨特的生活智慧讓大家能夠找到自己的快樂，並且以自己適應的方式生存下去。

首爾建築師事務所 TOMAC 將這種生活智慧發揮到極致，來自 토맥건축사사무소 的專家在 5.24 坪的建地上，蓋起了一棟迷你小住宅，不但提供了住家應有的周全功能，還創造出舒適平衡的生活美學。現在就讓我們隆重介紹這座首爾的最小住宅 The Grigo ！