只有 5.24 坪! 一間集合生活智慧和美學的舒適住宅

在打造這座住家之前，建築師考慮到道路安全、自然採光和建築法規等問題，經過多次修改，縮小了建築物的面積。最後蓋成的三層樓獨棟住宅，外觀採用潔白的粉牆，搭配深灰色屋頂，營造出一股和平寧靜的視覺觀感。
為了在有限的建築面積上，取得必要的居住空間，必須採用垂直的規劃。建築師設計出向上發展的空間，包括了周延的起居功能，同時也確保了良好的景觀和室內採光。
從 3D 模型中，我們可以對這棟住宅一目了然。這樣的動線和結構，可以極大化空間使用效率。
在一樓的入口處，有個迷你的小門廳，外加一座小廚房。建築師強調，對於這種小空間，必須針對每個樓層設計特定的用途。空間不混合使用，才能提高其效率和實用性。
起居室設置在二樓。為了更有效地利用狹窄的空間，建築師不使用傳統的分隔牆壁，只在地板上裝置起一道臺階，同時在牆面上開啟了一扇窗戶，讓空間感覺更寬大。室內只搭配很簡約的家具和裝飾品，以創造開敞舒適的生活氛圍。
三樓同時還裝潢了一處閣樓臥房。採用簡約的構造和白色為主調，同時裝設了透明玻璃欄杆，營造出明亮白淨的觀感。天花板上開了天窗，為室內帶來充沛的自然採光，讓空間不顯暗沈，展現愉悅的生活氣氛。
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