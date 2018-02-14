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不失溫度的極簡風格! 以黑白灰三色與木頭編織出的現代公寓

Peggy Yu Peggy Yu
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你喜歡極簡的設計嗎？來看現在最多人選擇的穿透式設計與黑白灰搭配吧！

特別是小空間也相隔出超大收納空間時，應該怎麼做呢？我們就跟著homify360一起去看看！

客廳整體設計

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極簡室內設計 Simple Design Studio

客廳

極簡室內設計 Simple Design Studio
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以灰色仿清水模作為客廳主要的牆面色調，搭配黑色的鋼鐵線條作為開放式電視櫃，將空間簡化輕盈，並提升質感。

一旁白色的收納櫃子容納空間大，簡單的手把一拉就開更為實用。

玄關

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極簡室內設計 Simple Design Studio

玄關

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
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黑色的門推開，迎接你的是錯落在地面幾何的瓷磚，灰黑白的排列彷彿是一格格跳板，展現設計巧思！

彩色掛畫也成為木牆上的一大視覺焦點，抓住客人的目光。

餐廳

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極簡室內設計 Simple Design Studio

餐廳

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
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餐廳牆面有著方塊與色彩拼接而成的收納櫃，放入常用的調味料或裝飾盆栽，下方還可懸掛杯子，拿取便利！

兩盞黑色與透明燈罩吊燈，為家中點燃溫暖的燈，也是餐廳一大視覺重點！看看我們設計師能為你打造哪些餐廳細節？

餐廳廚房

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極簡室內設計 Simple Design Studio

餐廳

極簡室內設計 Simple Design Studio
極簡室內設計 Simple Design Studio
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餐廳、廚房、客廳是整體穿透的設計，不但讓空間更為開闊、居住上也很舒適不壓迫。

廚房用了簡單黑色隔板，清楚區隔卻又不阻隔空間，是可以參考的設計！

臥室

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極簡室內設計 Simple Design Studio

臥室

極簡室內設計 Simple Design Studio
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灰黑白色為主的臥室，配上木頭牆面，特別能中和較為冷調的色彩。牆面上的線條掛畫與枕頭套巧妙呼應，透光與遮光窗簾搭配，更是實用！

床頭櫃的燈光與小邊桌小巧一致，用黑色呈現更多的質感！

臥室電視牆

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極簡室內設計 Simple Design Studio

臥室電視牆

極簡室內設計 Simple Design Studio
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房間雖不大、用立面牆就能節省空間安裝電視，電視下方黑色的檯面增加設計細節，利用透光窗簾就能擁有最自然的採光。

客房

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極簡室內設計 Simple Design Studio

客房

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客房與客廳一樣用了黑色鋼架的開放式收納櫃，這樣讓空間更能靈活運用。

客房的櫃子收納能力超強，床櫃下方都是一格格的收納空間，平時沒有客人的時候，就是最整齊的儲藏空間！

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房子

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客廳

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