木造雙併別墅: 以木頭露臺連結的超溫馨住宅

生活上，我們經常希望和家人或好友住在一起，卻又不想放棄自己的隱私權和自由度，朝夕相處固然可以互相照顧，但太過於黏膩的關係卻又令人窒息。你是不是經常糾結於究竟應否與親友共居，或是選擇單宿單飛呢？

프리홈 인터내셔널 建築師團隊主張 FREEHOM，以 house of freedom 作為設計理念所打造的這棟雙併別墅，能夠滿足你想要的有點黏、又不太膩的關係！趕快來一探究竟吧～