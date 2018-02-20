木造雙併別墅: 以木頭露臺連結的超溫馨住宅

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生活上，我們經常希望和家人或好友住在一起，卻又不想放棄自己的隱私權和自由度，朝夕相處固然可以互相照顧，但太過於黏膩的關係卻又令人窒息。你是不是經常糾結於究竟應否與親友共居，或是選擇單宿單飛呢？
프리홈 인터내셔널 建築師團隊主張 FREEHOM，以 house of freedom 作為設計理念所打造的這棟雙併別墅，能夠滿足你想要的有點黏、又不太膩的關係！趕快來一探究竟吧～
佇立在一片青翠綠林中的這組雙併別墅，以木頭為主要質材，構成相當自然樸拙的美感。寬大的傾斜式屋頂，搭配大片的玻璃門窗，陽光下美得令人目不轉睛！
靠近門庭區塊，我們可以看到夾在兩座建築物之間，有著一座小巧可愛的露台。有頂蓋的設計，不必擔心日曬雨淋。
閒時大家可以相約在此談天說地，喝茶下棋；需要進一步交流時，幾步就可進到彼此的領域。既有間隔，又各有專屬，符合現代人的往來原則。
屋內主要也以木頭為建材，呈現出與大自然交融的美感。空間裡的裝潢元素，也都走簡約路線。天花板上的造型燈飾，以及木牆上的鏡飾，充分流露出主人的簡樸個性。
一樓空間內同時還設有廚房，簡單而周延的配備，讓廚事得心應手。透過前方玻璃窗，可與隔鄰對話交流感情～
廚房旁邊的樓梯可以通往二樓空間，木頭質地自帶一股色澤之美～
上到二樓，進到臥室，令人驚豔的是這裡開有大面積的窗戶，將美麗的綠色山林框成了一幅專屬的風景畫！空間裡同樣採用簡單的裝飾，加上精巧的家具和吊燈，就已散發出個性的魅力～
黑白風的浴廁，採用大片的花案瓷磚構成牆面，為空間妝點出一幅繁複的壁畫，更突顯出白色器皿的潔淨感～
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