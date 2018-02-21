花小錢改造居家風格： 11 個現代又時尚的佈置好點子！

這座客廳一看就予人清新、明亮、現代化的觀感。設計的關鍵是採用開放式空間，讓自然光源打亮整座起居室。牆面上的多層格壁櫃，可供擺放多樣化的物件，能夠將物件組織得有條有理，一點都不會讓視覺混亂。
幾何形狀是現代室內裝飾經常採用的元素，它們能夠強化空間的視覺效果，特別是這種帶有五顏六色的造型。倘若你覺得這麼強烈的色彩會影響到睡眠，可以將它應用在需要提神的客廳或廚房內。
具有創意的牆壁設計，能夠讓房間呈現非常個性化的風格，而且不必花大錢。像照片中這款漂亮的鸚鵡圖畫，能賦予牆面一種特殊的美感，而且可以隨心情替換。
採用可剝離的貼紙，是裝飾牆面的妙方。這款模擬城市交通網絡的貼紙，很容易粘在牆面上。 當我們看膩圖案時，也可以很容易將它移除，再換上另一款新的圖案。
想給廚房換上一種新觀感，可以為空間創造出新的線條美，像是在天花板上裝置垂掛式造型燈，在壁面上安裝可以掛置廚具的桿架，小小的變化就能創造出不同的氛圍。
華麗的燈具可以為我們的廚房外觀帶來強大的影響。只需在牆面上安裝這款 LED 燈，即可營造出柔暖的光感。
要為房間添加一些特殊效果，可以選定一面牆壁，為它貼上新的瓷磚。倘若你剛好遇上商家有些存貨待出清，還可以進行討價還價，取得優惠的價格。
舊家具用膩了，可以向專業零售商購買自己喜歡的油漆顏色，將它們換上漂亮的新裝！
中性的色彩能夠創造出和諧愉悅的氛圍，我們可以中性為基底顏色，再以色彩鮮明的亮麗顏色，為空間畫龍點睛！
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