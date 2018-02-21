花小錢改造居家風格： 11 個現代又時尚的佈置好點子！

我們都喜歡住在時尚又美觀的房子裡，不只是希望住的環境舒適，同時也可以帶來更好的心情。當你看到裝潢設計雜誌時，或許會起心動念，想要創造一個相似的起居空間，但是又擔心如此一來會讓荷包大失血。事實上，有許多簡單又經濟的方法，可以幫我們打造出時尚又現代感的環境，讓居家更覺賞心悅目！以下這些創意點子，一定會讓你超想複製，立刻一起來看看吧～

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