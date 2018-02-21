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花小錢改造居家風格： 11 個現代又時尚的佈置好點子！

Genie Chien Genie Chien
TK apartment, Polygon arch&des Polygon arch&des 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Brown
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我們都喜歡住在時尚又美觀的房子裡，不只是希望住的環境舒適，同時也可以帶來更好的心情。當你看到裝潢設計雜誌時，或許會起心動念，想要創造一個相似的起居空間，但是又擔心如此一來會讓荷包大失血。事實上，有許多簡單又經濟的方法，可以幫我們打造出時尚又現代感的環境，讓居家更覺賞心悅目！以下這些創意點子，一定會讓你超想複製，立刻一起來看看吧～

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1. 開放式空間

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Ardesia Design

Clanricarde Gardens

Ardesia Design
Ardesia Design
Ardesia Design

這座客廳一看就予人清新、明亮、現代化的觀感。設計的關鍵是採用開放式空間，讓自然光源打亮整座起居室。牆面上的多層格壁櫃，可供擺放多樣化的物件，能夠將物件組織得有條有理，一點都不會讓視覺混亂。 

2. 牆上的幾何圖案

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StudioBMK

StudioBMK
StudioBMK
StudioBMK

幾何形狀是現代室內裝飾經常採用的元素，它們能夠強化空間的視覺效果，特別是這種帶有五顏六色的造型。倘若你覺得這麼強烈的色彩會影響到睡眠，可以將它應用在需要提神的客廳或廚房內。

​3. 將書籍按顏色排序

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Pixers

Geometric

Pixers
Pixers
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這是完全不必花一毛錢就可以完成的裝飾。將書籍按照顏色來排序，只要動動手，就能創造一個非常吸睛的效果。

4. 牆壁裝飾

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Pixers

Rainbow

Pixers
Pixers
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具有創意的牆壁設計，能夠讓房間呈現非常個性化的風格，而且不必花大錢。像照片中這款漂亮的鸚鵡圖畫，能賦予牆面一種特殊的美感，而且可以隨心情替換。

5. 復古型設計

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Pixers

Underground Map

Pixers
Pixers
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採用可剝離的貼紙，是裝飾牆面的妙方。這款模擬城市交通網絡的貼紙，很容易粘在牆面上。 當我們看膩圖案時，也可以很容易將它移除，再換上另一款新的圖案。

6. 懸掛式物件

Kitchen Polygon arch&des 現代廚房設計點子、靈感&圖片 Brown
Polygon arch&amp;des

Kitchen

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

想給廚房換上一種新觀感，可以為空間創造出新的線條美，像是在天花板上裝置垂掛式造型燈，在壁面上安裝可以掛置廚具的桿架，小小的變化就能創造出不同的氛圍。

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​7. 極簡主義 LED 燈

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Perfect Space

Perfect Space
Perfect Space
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華麗的燈具可以為我們的廚房外觀帶來強大的影響。只需在牆面上安裝這款 LED 燈，即可營造出柔暖的光感。 

8. 現代式瓷磚

Caledonia Wall & Floor Tiles The London Tile Co. 牆壁與地板磁磚
The London Tile Co.

Caledonia Wall & Floor Tiles

The London Tile Co.
The London Tile Co.
The London Tile Co.

要為房間添加一些特殊效果，可以選定一面牆壁，為它貼上新的瓷磚。倘若你剛好遇上商家有些存貨待出清，還可以進行討價還價，取得優惠的價格。

9. 舊家具上新油漆

Modern Farmhouse Dining Room Larina Kase Interior Design 餐廳 實木 Grey
Larina Kase Interior Design

Modern Farmhouse Dining Room

Larina Kase Interior Design
Larina Kase Interior Design
Larina Kase Interior Design

舊家具用膩了，可以向專業零售商購買自己喜歡的油漆顏色，將它們換上漂亮的新裝！

10. 營造中性氛圍

Apartment - Via Crespi - Milano, Fabio Azzolina Architetto Fabio Azzolina Architetto 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Fabio Azzolina Architetto

Fabio Azzolina Architetto
Fabio Azzolina Architetto
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中性的色彩能夠創造出和諧愉悅的氛圍，我們可以中性為基底顏色，再以色彩鮮明的亮麗顏色，為空間畫龍點睛！

如果你正在尋找低成本的裝潢點子，一定不能錯過以下文章：

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