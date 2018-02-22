鄉間的舒適居所: 有榻榻米房的兩層樓木造獨棟房

天氣晴好，今天讓我們到海邊去呼吸新鮮空氣，眺望一下美麗的自然海景，順便參觀一座位於海邊的超美木屋吧！這座由丸菱建築計劃事務所 MALUBISHI ARCHITECTS 所打造的住宅，採用大量的木頭為建材，上下兩層樓的構造提供了充裕的起居空間。良好的採光，加上一望無際的無敵海景，這樣的建物一定能夠贏得你歡心！趕快一起來欣賞吧～
繞到公路的另一邊，我們看見它是由併立的高低兩棟建築物所構成。漂亮的木頭質材已令人看到目不轉睛，搭配上大片的玻璃門窗，可以迎接大量的自然光源，為住家節省下可觀的電費。
當我們來到木屋坐落的地點，遠遠望去，可以看到它美麗的身姿。二層樓的構造，臨海遠眺，眼前是開闊清爽的美好海景，住在這樣的風景區，本身也美成了一幅風情畫！
進到室內，見到了建築師以木料打造的住家環境。木頭散發出自然的調性，上面自帶天然紋理和斑塊，營造出極美的印象。戶外灑進日光，更為它妝點上溫柔的容顏！
室中有一道木梯，是通往二樓的主要通道。傍著木梯的一側，是半開放式的廚房。隔著簡單的木板牆面，是一個起居的空間。通體木質材料，讓人一看就傾心不已！
面向著大海的起居室，採用傳統和室的裝潢構造。大面積的榻榻米，搭配大片落地門窗，空間簡約又樸實，非常適合喜歡隱世生活的你～
二樓的另一側空間，面向有住家的街道。山形的屋頂帶有奇趣，搭配大片透明玻璃窗，呈現出半開放式格局。另一面有牆的設計，讓你可以在此安適地休閒，不怕隱私被窺視。
浴室裡簡單陳設著洗手台和其他器皿。牆上的木造層架可以儲放各種日常用品。空間開敞舒適，自然流露出優雅質樸的觀感。
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