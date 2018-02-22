鄉間的舒適居所: 有榻榻米房的兩層樓木造獨棟房

天氣晴好，今天讓我們到海邊去呼吸新鮮空氣，眺望一下美麗的自然海景，順便參觀一座位於海邊的超美木屋吧！這座由丸菱建築計劃事務所 MALUBISHI ARCHITECTS 所打造的住宅，採用大量的木頭為建材，上下兩層樓的構造提供了充裕的起居空間。良好的採光，加上一望無際的無敵海景，這樣的建物一定能夠贏得你歡心！趕快一起來欣賞吧～