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老屋翻新: 一間裡外皆時尚的現代風別墅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 房子
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老屋翻新在台灣是熱門已久的話題，這種重新裝修的方式不僅可以讓原本的建築物重展笑顏，同時也能保留舊時光的美好。今天的點子簿帶大家到土耳其，欣賞一間毫無風格的住宅，在專家出馬之後，變身成為裡外皆時尚，人人都羨慕的現代風別墅。這間別墅的新外觀以白與黑結合而成，屋子裡頭則使用大量的石材與木頭，打造出高貴時尚，但同時帶有溫度的舒適居所。想要改造你家的老房子，不妨一起出發找靈感!

改造前: 斑駁的牆面

VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 房子
PLAN B

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VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 房子
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老房子改造之前的油漆色有點黯淡，屋頂則以剝落，看起來像是沒有人居住的荒涼之地。

改造前的廚房

VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 廚房
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廚房是家中的重要領域，這間廚房雖然設備還堪用，但是狀態不佳，讓人無法愉悅地享受做菜的時光。

動工吧!

VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 露臺
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VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 牆面
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破壞是重生的開始，施工人員將室內不必要的牆面打掉，並且重新安裝管線。

即將完工!

VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 房子
PLAN B

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PLAN B
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只需要做一些微調，老屋的翻新工作就將完成!

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完工後的樣子

VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 房子
PLAN B

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別墅完工後是不是高雅又有現代感呢?

一起走進屋內瞧瞧吧!

VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 房子
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明亮又清新

VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 嬰兒房/兒童房
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漆上了白色的油漆，換掉地板，室內裏頭明亮又清新!

大窗戶

VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 臥室
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專家設置了大片的落地窗，讓屋主可以欣賞外頭的景致。

全新的廚房

VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 廚房
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換上了全新的現代廚房系統櫃，煮起飯來更加上手!

全家可以一起下廚

VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 廚房
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這麼寬敞的廚房，全家人都可以一起享受做菜的樂趣。

接下來讓我們走進浴室

VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 浴室
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VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 浴室
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浴室裡頭使用大地色系的石材，沉穩平和。

乾溼分離

VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 浴室
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乾濕分離的設計，對於現代家庭來說非常便利。

時尚的黑，是不是更有個性?

VİLLA RENOVASYON PROJESİ-ANKARA, PLAN B PLAN B 浴室
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