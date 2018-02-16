老屋翻新: 一間裡外皆時尚的現代風別墅

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老屋翻新在台灣是熱門已久的話題，這種重新裝修的方式不僅可以讓原本的建築物重展笑顏，同時也能保留舊時光的美好。今天的點子簿帶大家到土耳其，欣賞一間毫無風格的住宅，在專家出馬之後，變身成為裡外皆時尚，人人都羨慕的現代風別墅。這間別墅的新外觀以白與黑結合而成，屋子裡頭則使用大量的石材與木頭，打造出高貴時尚，但同時帶有溫度的舒適居所。想要改造你家的老房子，不妨一起出發找靈感!
老房子改造之前的油漆色有點黯淡，屋頂則以剝落，看起來像是沒有人居住的荒涼之地。
廚房是家中的重要領域，這間廚房雖然設備還堪用，但是狀態不佳，讓人無法愉悅地享受做菜的時光。
破壞是重生的開始，施工人員將室內不必要的牆面打掉，並且重新安裝管線。
只需要做一些微調，老屋的翻新工作就將完成!
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別墅完工後是不是高雅又有現代感呢?
漆上了白色的油漆，換掉地板，室內裏頭明亮又清新!
專家設置了大片的落地窗，讓屋主可以欣賞外頭的景致。
換上了全新的現代廚房系統櫃，煮起飯來更加上手!
這麼寬敞的廚房，全家人都可以一起享受做菜的樂趣。
浴室裡頭使用大地色系的石材，沉穩平和。
乾濕分離的設計，對於現代家庭來說非常便利。
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