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兩層樓日式木屋: 有寬敞戶外空間的超溫馨住家

Genie Chien Genie Chien
燈の家, 田村建築設計工房 田村建築設計工房 客廳
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每個人對於住家的需求不同，有人希望家是能夠放慢腳步，享受安靜生活的居所；有人則是愛好與親友同歡，希望有個讓大家聚在一起玩燒烤的空間。今天我們要介紹的是一座很有溫馨感的住屋，它是由田村建築設計工房所打造的「燈の家」，採用溫暖的木頭質地營造出來的居家環境，充滿著舒適宜人的氛圍，讓家的親情包覆著你心靈的每一吋空間！如此迷人的雅居，立刻一起來參觀～

如果你想要請專業的建築師為你打造一間木屋的話，建議你填寫我們的線上諮詢單，這樣就能更輕鬆快速地找到合適的人選喔~

​大自然包圍的簡約住宅

燈の家, 田村建築設計工房 田村建築設計工房 房子
田村建築設計工房

田村建築設計工房
田村建築設計工房
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這座住宅坐落在大自然包圍的地方，背後是一片蓊鬱的森林。住宅外觀簡約又可愛，傾斜式的屋頂搭配白色粉牆和木作大門，呈現出簡單的線條之美。

門前設有寬敞的停車位，可容多輛汽車同時停放，方便親友們開車來訪。

多用途室外空間

燈の家, 田村建築設計工房 田村建築設計工房 車庫/遮陽棚
田村建築設計工房

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進到入口的門廊處，我們見到這裡是一處可供多種用途的戶外空間。擺設上休閒桌椅，掛起沙包袋，你可以在這裡運動、乘涼、聊天、閱讀，盡情享受開敞的自由空間！

開放式​生活空間

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室內採用三合一格局，將廚房、客廳和餐廳全部集中在一起。木頭的質感賦予空間溫暖的調性，柔暖的光線投注在木材上，帶出木質特有的美麗色澤。

挑高的空間讓人備感紓壓，長型的餐桌特別適合與親友共聚，圍著桌子一起享用美味可口的餐點。

和諧的空間感

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從起居室的另一側來觀賞餐廳的內部裝潢，你一定會很想邀請大批親友來此同歡！當訪客人數較多時，你可以在長桌旁加上西式桌椅，相同的木頭質地呈現出和諧的觀感，大片落地窗讓空間備感開闊敞亮。

迷你圖書館

燈の家, 田村建築設計工房 田村建築設計工房 書房/辦公室
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這個空間是一處小型圖書館，家庭成員可以坐在這裡享受謐靜的閱讀時光，同時欣賞美麗的花園景色。平時大家可能各自忙於工作課業，放假時可不要錯過了親子交流的黃金時間。

工作空間

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廚房旁邊擺放著一張大型木桌。這個工作空間裝置有明亮的燈光設備，以及充裕的儲物櫥櫃。這樣的設計讓家人能夠同處在一起，一邊忙著家務和工作，還可以一邊交流日常的心得。

同時旁邊也與小型圖書館相接，讓空間毫無阻隔，呈現出整體感的起居環境。

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