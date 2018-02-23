兩層樓日式木屋: 有寬敞戶外空間的超溫馨住家

每個人對於住家的需求不同，有人希望家是能夠放慢腳步，享受安靜生活的居所；有人則是愛好與親友同歡，希望有個讓大家聚在一起玩燒烤的空間。今天我們要介紹的是一座很有溫馨感的住屋，它是由田村建築設計工房所打造的「燈の家」，採用溫暖的木頭質地營造出來的居家環境，充滿著舒適宜人的氛圍，讓家的親情包覆著你心靈的每一吋空間！如此迷人的雅居，立刻一起來參觀～

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