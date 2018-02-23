兩層樓日式木屋: 有寬敞戶外空間的超溫馨住家

這座住宅坐落在大自然包圍的地方，背後是一片蓊鬱的森林。住宅外觀簡約又可愛，傾斜式的屋頂搭配白色粉牆和木作大門，呈現出簡單的線條之美。
門前設有寬敞的停車位，可容多輛汽車同時停放，方便親友們開車來訪。
進到入口的門廊處，我們見到這裡是一處可供多種用途的戶外空間。擺設上休閒桌椅，掛起沙包袋，你可以在這裡運動、乘涼、聊天、閱讀，盡情享受開敞的自由空間！
室內採用三合一格局，將廚房、客廳和餐廳全部集中在一起。木頭的質感賦予空間溫暖的調性，柔暖的光線投注在木材上，帶出木質特有的美麗色澤。
挑高的空間讓人備感紓壓，長型的餐桌特別適合與親友共聚，圍著桌子一起享用美味可口的餐點。
從起居室的另一側來觀賞餐廳的內部裝潢，你一定會很想邀請大批親友來此同歡！當訪客人數較多時，你可以在長桌旁加上西式桌椅，相同的木頭質地呈現出和諧的觀感，大片落地窗讓空間備感開闊敞亮。
這個空間是一處小型圖書館，家庭成員可以坐在這裡享受謐靜的閱讀時光，同時欣賞美麗的花園景色。平時大家可能各自忙於工作課業，放假時可不要錯過了親子交流的黃金時間。
廚房旁邊擺放著一張大型木桌。這個工作空間裝置有明亮的燈光設備，以及充裕的儲物櫥櫃。這樣的設計讓家人能夠同處在一起，一邊忙著家務和工作，還可以一邊交流日常的心得。
同時旁邊也與小型圖書館相接，讓空間毫無阻隔，呈現出整體感的起居環境。
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