採光絕佳的獨棟房: 有大片落地窗的時尚清新居所

若你有一棟獨棟的房屋，你會希望如何設計呢？若能夠讓家中想有大量的自然採光，清新、又無水泥牆四面包圍的零壓力的居住感受，你覺得如何？

今天homify360要帶你去看一間利用大面積的落地玻璃窗打造而成的浮光宅，讓自然光線巧妙的灑落在室內各個角落，且考量到建物本身的特性，室內化繁為簡，以簡單氣派的方式，與光線結合，屋主想要的質感就這樣完美呈現！