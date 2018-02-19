採光絕佳的獨棟房: 有大片落地窗的時尚清新居所

你的瀏覽器已過期。
想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!
若你有一棟獨棟的房屋，你會希望如何設計呢？若能夠讓家中想有大量的自然採光，清新、又無水泥牆四面包圍的零壓力的居住感受，你覺得如何？
今天homify360要帶你去看一間利用大面積的落地玻璃窗打造而成的浮光宅，讓自然光線巧妙的灑落在室內各個角落，且考量到建物本身的特性，室內化繁為簡，以簡單氣派的方式，與光線結合，屋主想要的質感就這樣完美呈現！
一入到客廳就被大片的玻璃窗戶吸引，滿滿的日光從窗外撒入，讓客廳充滿日光，家也隨著自然大地日落作息。
這裡可以看到客廳主要採用了深棕與灰色作為主要色系，青綠色的抱枕與植物像是點綴一般讓客廳充滿朝氣與質感。後方也有一座開放式展示櫃，讓空間穿透感更為一致。
日光從四面八方撒入，因為獨棟設計、車庫空間大，也能確保自己的隱私。
天花板則是做了內崁的採光，間接照明讓空間更為溫馨。
牆面採用灰色的仿清水模作為主要的視覺，搭配家庭劇院配備有如一個小小劇場一般。地面與牆面做了不同材質但是相同色系的搭配，讓人相當喜愛這樣的規劃。
客廳一角可以看到動物的圖樣，小鹿造型的縷空傘架、鳥一般的金銀雕飾，不過度有分量又輕盈，很搭配入口的落地窗與水池。
客廳的開放式櫃子有整層的照明，可以展現收藏品與個人品味。設計師將錯落的櫃子設計、搭配橫向的梅木，相當有意境。
需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！
來到餐廳同樣也先被落地大片玻璃窗戶給吸引，能在日光燈下用餐也是相當有氣氛！頭頂上Ｓ形狀的吊燈也成為第二個吸引人的視覺焦點。
因為大片玻璃的穿透感，讓人感覺空間無限放大！這裡一眼就可以看到客廳、整個家成員的動線不會因為空間而產生距離！
臥室的背板採用大面積深墨綠色作為主要色，為空間增加沈穩氣息，搭配棕色木頭打出來的間接照明，讓人相當喜歡這樣的低調！
因為衣櫃也選擇了黑色的鋼琴烤漆面板，在電視牆的部分就以白色大理石紋路作為主要的色系，讓電視牆有分量卻不會過於沈重，是很巧妙地協調搭配！
仔細看看電視櫃一旁也用了穿透式的櫃子設計，擺放物品也不會覺得太過雜亂！
仔細看看臥室旁邊到陽台的距離，還擺得下一張大大的貴妃椅！地板上就用方格同色系的地毯，加深空間的層次！
更衣室內的收納櫃很豐富！大大小小不同尺寸滿足不同衣物的擺放，領帶、手錶都有自己的家、當然落地窗戶與休憩的椅子更是少不了！
次臥則是以較為中性的色澤作為主色系，超大片玻璃窗就要搭配一層紗窗與遮光布才夠！
次臥的特點就在於有個人的書房與收藏品展示空間，櫃子與中島牆面的設計就用了同樣的中性淺棕色系，氛圍相當一致。
書房空間超大、不但有整排的書櫃空間，還有超大的書桌，這樣的低調豪宅誰能不心動呢！
連接次臥還有一個梳妝空間，中間則是一個穿透天井一般打造出來的落地採光，相當有趣！
這裡用了復古奢豪的長沙發牛皮椅，來呈現氣派氛圍！
整體尺寸相同的酒櫃，利用間接照明就能呈現氣勢！
不想出去人擠人的話，就在家中打造自己的酒吧吧！
收藏品的收藏品就要拿出來展示！乾脆設計一個櫃子讓自己能好好擺放收藏品吧！
穿透的家中也要有一座穿透的樓梯，扶把完全採用透明玻璃設計，既安全又能享受透明的輕盈感。
看更多：退休後到鄉下住吧! 35 坪的超迷人現代風度假別墅
極致優雅品味：一間富有個性的時尚複層住宅
通風又溫暖! 一間擁有大庭院的木質獨棟房
在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!