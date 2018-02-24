現代風獨棟別墅: 一間充滿自然採光的明亮系住宅

住宅的設計必須考慮到多方面的需求，不論是何種類型的住屋，我們一定會希望居住的空間內，有著充裕的自然採光，盡可能為各個角落帶來敞亮的光感。不論四季如何流轉，天氣是晴是陰，心境是好是壞，只要在起居的空間裡能夠感受到柔暖明亮的光線，便能帶來開朗愉悅的好心情！

今天要介紹給你由 MACIEL E MAIRA ARQUITETOS 建築團隊所打造的一棟明亮系宅第，處處滿載著幸福喜悅之光，一定會讓你驚嘆不絕！立刻一起來參觀吧～