現代風獨棟別墅: 一間充滿自然採光的明亮系住宅

讓我們從前門開始參觀起。門面構造相當簡單，成排的窗戶和陽臺自帶明朗的線條感。白綠相襯的玻璃帷幕融合出清新和諧的美感。
後方的門面與前門的構造相似，門窗和陽臺構成了視覺上的主要元素，與綠色園景構成良好的搭配。
通過入口進到庭院，這處門庭區種植了大樹，搭配上方的頂蓋，為戶外活動環境提供了遮蔭避雨的功能。
寬敞明亮的客廳，裝潢得相當簡單樸素。棕色的皮革扶手椅面對著 L 型的沙發，為空間留下充裕的動線，同時也構成了對稱之美。
讓我們繞到另一個角度來欣賞，溫暖的色調與光滑的地板，營造出一股低調華麗感～
在客廳和樓梯之間，是提供宴飲的餐廳空間。桌椅採用白色搭配木頭材質，與牆壁的裝飾構成完美的呼應。
抬頭看看上方的天窗，這項設計為空間帶來明亮的光源，讓自然光能夠源源流入室內，堪稱巧妙的設計。
廚房的前方設置了一座吧台，黑色的表面光潔亮麗，充滿了迷人的魅力。
廚房的空間配備齊全的烹飪器皿，還附加一張漂亮的圓桌，可容 6 人一起用餐。充裕的儲納空間讓廚房不易雜亂，也更添一抹時尚感。
這間臥房的裝潢盡顯柔美的風情，淡雅的配色一看便直覺是女生專屬的空間。
如同臥室一般，浴室的裝潢也採用白色為主調，流露出明淨敞亮的美感。
這裡的裝潢與前一間大不相同，深色的床組與牆面和天花板構成對比，溫暖的木質地板則發揮了良好的平衡作用。
寬敞的空間內，採用黑白對比色彩為主調，點綴以豔紅的毛巾，構成一股時尚的風情。
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