你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

現代風獨棟別墅: 一間充滿自然採光的明亮系住宅

Genie Chien Genie Chien
RESIDÊNCIA NA CIDADE, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 客廳
Loading admin actions …

住宅的設計必須考慮到多方面的需求，不論是何種類型的住屋，我們一定會希望居住的空間內，有著充裕的自然採光，盡可能為各個角落帶來敞亮的光感。不論四季如何流轉，天氣是晴是陰，心境是好是壞，只要在起居的空間裡能夠感受到柔暖明亮的光線，便能帶來開朗愉悅的好心情！

今天要介紹給你由 MACIEL E MAIRA ARQUITETOS 建築團隊所打造的一棟明亮系宅第，處處滿載著幸福喜悅之光，一定會讓你驚嘆不絕！立刻一起來參觀吧～

1。正門

RESIDÊNCIA NA CIDADE, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 獨棟房
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

讓我們從前門開始參觀起。門面構造相當簡單，成排的窗戶和陽臺自帶明朗的線條感。白綠相襯的玻璃帷幕融合出清新和諧的美感。

2。後門

RESIDÊNCIA NA CIDADE, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 獨棟房
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

後方的門面與前門的構造相似，門窗和陽臺構成了視覺上的主要元素，與綠色園景構成良好的搭配。

​3。庭院

RESIDÊNCIA NA CIDADE, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 前院
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

通過入口進到庭院，這處門庭區種植了大樹，搭配上方的頂蓋，為戶外活動環境提供了遮蔭避雨的功能。

4。客廳

RESIDÊNCIA NA CIDADE, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 客廳
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

寬敞明亮的客廳，裝潢得相當簡單樸素。棕色的皮革扶手椅面對著 L 型的沙發，為空間留下充裕的動線，同時也構成了對稱之美。

5。從另一個角度看

RESIDÊNCIA NA CIDADE, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 客廳
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

讓我們繞到另一個角度來欣賞，溫暖的色調與光滑的地板，營造出一股低調華麗感～

6。餐廳

RESIDÊNCIA NA CIDADE, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 餐廳
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

在客廳和樓梯之間，是提供宴飲的餐廳空間。桌椅採用白色搭配木頭材質，與牆壁的裝飾構成完美的呼應。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​7。天窗

RESIDÊNCIA NA CIDADE, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 餐廳
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

抬頭看看上方的天窗，這項設計為空間帶來明亮的光源，讓自然光能夠源源流入室內，堪稱巧妙的設計。

8。吧台

RESIDÊNCIA NA CIDADE, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 系統廚具
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

 廚房的前方設置了一座吧台，黑色的表面光潔亮麗，充滿了迷人的魅力。

9。廚房

RESIDÊNCIA NA CIDADE, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 系統廚具
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

廚房的空間配備齊全的烹飪器皿，還附加一張漂亮的圓桌，可容 6 人一起用餐。充裕的儲納空間讓廚房不易雜亂，也更添一抹時尚感。

10。臥室

RESIDÊNCIA NA CIDADE, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 青少年房
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

這間臥房的裝潢盡顯柔美的風情，淡雅的配色一看便直覺是女生專屬的空間。

11。浴室

RESIDÊNCIA NA CIDADE, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 浴室
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

如同臥室一般，浴室的裝潢也採用白色為主調，流露出明淨敞亮的美感。

12。夫婦臥室

RESIDÊNCIA NA CIDADE, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 臥室
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

這裡的裝潢與前一間大不相同，深色的床組與牆面和天花板構成對比，溫暖的木質地板則發揮了良好的平衡作用。

13。浴室

RESIDÊNCIA NA CIDADE, Maciel e Maira Arquitetos Maciel e Maira Arquitetos 浴室
Maciel e Maira Arquitetos

Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos
Maciel e Maira Arquitetos

寬敞的空間內，採用黑白對比色彩為主調，點綴以豔紅的毛巾，構成一股時尚的風情。

如果你正在尋找明亮系的住家設計，一定不能錯過以下文章：

一間明亮、寬敞、舒適的挑高住宅

家中牆面上的垂直花園：18個超完美點子！
喜歡這棟充滿幸福之光的明亮系宅第嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了