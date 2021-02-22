15 款絕美的客廳牆壁設計

對於喜歡創意設計的人，客廳是一個很棒的實驗場域，你可以在這裡嘗試各種紋理、色彩和傢俱的組合，創造出最符合自己理想的成果。如果你喜歡有自然氣息的裝潢設計風格，那麼你可以嘗試選擇更多天然材質的材料，原木材質就是一個很好的例子，簡單又素雅，而且在多數情況下還有百搭的效果！除此之外，你還可以在客廳佈置更多的綠色植物，讓你足不出戶就能夠在家安心享受大自然的溫暖懷抱。當然這只是其中一個例子，你可以根據自己的喜好任意創造屬於自己的理想家！
今天，我們要陪你一起去探索 15 款超美的客廳牆壁裝潢，這些絕妙的點子一定能夠啟發你設計自家客廳的靈感！立刻一起來瞧瞧吧～ 對了! 如果你有更多問題，也可以聯繫我們專業的設計師幫忙喔，輕鬆快速地找到你的裝潢好幫手!
PVC 板製成的牆面可以展現多樣化的面貌，既可以是平面設計，也可以製成 3D 圖案。喜歡磨砂或帶有光澤的款式，都可以悉聽尊便～
大理石很適合用來打造客廳的牆壁，不論是形狀、大小和紋理，市面上的花樣多到數不清～
如果你喜歡採用天然材料來裝潢你家牆壁，這款附聚物製成的客廳牆面設計不僅成本不高，而且非常美觀。
油漆，也是永不出錯的裝潢材料。不但裝潢簡單，容易維護，而且色彩多多，絕對能符合你玩色的雅興。
喜歡古樸風牆壁設計的你，磚牆正是你的不二選擇。你可以採用原始的磚塊，也可以為它上層塗料，或是搭配其他材料混用。
以木頭來裝潢牆面當作邊飾，可以創造極為獨特的風格。它們可以強調出牆壁的空間和紋理，更添一股優雅的風情。
瓷磚通常被用於廚房和浴室的牆壁裝潢，但這張照片卻告訴我們，它很可以為客廳增色生光！
挑選適合室內的植物，在牆面上打造起一座垂直花園，它會是你家客廳最吸睛的焦點！
壁紙也是選擇性多多的材質，只要根據客廳家具的式樣，不難找到能與之匹配的款式。
花崗岩具有優雅的格調，與大理石相似，是一種永不過時的裝潢材料。常用的色系包括灰色、黑色和綠色。
木材和石膏也能組合出獨特的風格。你可以挑選和家具匹配的材質，或者與牆面相呼應的組合！
玻璃雖然很脆弱，卻可以為牆面帶來一種無法複製的古樸魅力，是裝潢牆壁時可以嘗試的材料。
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