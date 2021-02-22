你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

15 款絕美的客廳牆壁設計

Genie Chien Genie Chien
Apartamento em Cascavel, Evviva Bertolini Evviva Bertolini 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

對於喜歡創意設計的人，客廳是一個很棒的實驗場域，你可以在這裡嘗試各種紋理、色彩和傢俱的組合，創造出最符合自己理想的成果。如果你喜歡有自然氣息的裝潢設計風格，那麼你可以嘗試選擇更多天然材質的材料，原木材質就是一個很好的例子，簡單又素雅，而且在多數情況下還有百搭的效果！除此之外，你還可以在客廳佈置更多的綠色植物，讓你足不出戶就能夠在家安心享受大自然的溫暖懷抱。當然這只是其中一個例子，你可以根據自己的喜好任意創造屬於自己的理想家！

今天，我們要陪你一起去探索 15 款超美的客廳牆壁裝潢，這些絕妙的點子一定能夠啟發你設計自家客廳的靈感！立刻一起來瞧瞧吧～ 對了! 如果你有更多問題，也可以聯繫我們專業的設計師幫忙喔，輕鬆快速地找到你的裝潢好幫手!

​1。PVC 板

Apartamento em Cascavel, Evviva Bertolini Evviva Bertolini 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Evviva Bertolini

Evviva Bertolini
Evviva Bertolini
Evviva Bertolini

PVC 板製成的牆面可以展現多樣化的面貌，既可以是平面設計，也可以製成 3D 圖案。喜歡磨砂或帶有光澤的款式，都可以悉聽尊便～

​2。大理石

Living Room Viterbo Interior design 客廳
Viterbo Interior design

Living Room

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

大理石很適合用來打造客廳的牆壁，不論是形狀、大小和紋理，市面上的花樣多到數不清～

​3。木材

VALLE VERDE 43, RAVE Arch RAVE Arch 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Wood effect
RAVE Arch

RAVE Arch
RAVE Arch
RAVE Arch

木材經常應用於鋪設地板，但它其實也是打造牆面很好的材料。你可以選擇單一的木作設計，也可以和其他材質相搭配～

4。附聚物表層

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

如果你喜歡採用天然材料來裝潢你家牆壁，這款附聚物製成的客廳牆面設計不僅成本不高，而且非常美觀。

5。混凝土

Living room open plan homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 ayrshire,contemporary,floating,glass,house,new house,scotland,stilts,timber,uk,walled garden
homify

Living room open plan

homify
homify
homify

如果你想為住家牆壁添加一股質樸的觸感，可以採用混凝土材料，只要選擇和家具相襯的色調，便能創造出和諧的美感。

6。油漆

Dramatic Bold spaces, Papersky Studio Papersky Studio 客廳
Papersky Studio

Papersky Studio
Papersky Studio
Papersky Studio

油漆，也是永不出錯的裝潢材料。不但裝潢簡單，容易維護，而且色彩多多，絕對能符合你玩色的雅興。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

​7。磚牆

Alma de artista . Casa em São Paulo ., Koulè Design Afetivo Koulè Design Afetivo 客廳
Koulè Design Afetivo

Koulè Design Afetivo
Koulè Design Afetivo
Koulè Design Afetivo

喜歡古樸風牆壁設計的你，磚牆正是你的不二選擇。你可以採用原始的磚塊，也可以為它上層塗料，或是搭配其他材料混用。

8。木頭邊飾

Оригинальный прованс, Artichok Design Artichok Design 客廳
Artichok Design

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

以木頭來裝潢牆面當作邊飾，可以創造極為獨特的風格。它們可以強調出牆壁的空間和紋理，更添一股優雅的風情。

9. 瓷磚

EKL Perdizes, Moussi Arquitetura Moussi Arquitetura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Moussi Arquitetura

Moussi Arquitetura
Moussi Arquitetura
Moussi Arquitetura

瓷磚通常被用於廚房和浴室的牆壁裝潢，但這張照片卻告訴我們，它很可以為客廳增色生光！

10。花園

Living Room, Dotto Francesco consulting Green Dotto Francesco consulting Green 室內景觀
Dotto Francesco consulting Green

Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green
Dotto Francesco consulting Green

挑選適合室內的植物，在牆面上打造起一座垂直花園，它會是你家客廳最吸睛的焦點！

11。壁紙

La Nouva Residence, Ori - Architects Ori - Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Ori – Architects

La Nouva Residence

Ori - Architects
Ori – Architects
Ori - Architects

壁紙也是選擇性多多的材質，只要根據客廳家具的式樣，不難找到能與之匹配的款式。

12。花崗岩

Decora Lider Salvador - Living urbano, Lider Interiores Lider Interiores 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Lider Interiores

Lider Interiores
Lider Interiores
Lider Interiores

花崗岩具有優雅的格調，與大理石相似，是一種永不過時的裝潢材料。常用的色系包括灰色、黑色和綠色。

13。石材、木頭和灰泥的混搭

homify 隨意取材風玄關、階梯與走廊
homify

homify
homify
homify

這些材料的混搭，能够創造出獨特的設計和美感，適合喜歡嘗新變化的你採用。

​14。木材和石膏

SALA DE TELEVISION, HHRG ARQUITECTOS HHRG ARQUITECTOS 視聽室
HHRG ARQUITECTOS

HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS
HHRG ARQUITECTOS

木材和石膏也能組合出獨特的風格。你可以挑選和家具匹配的材質，或者與牆面相呼應的組合！

15。玻璃

The Jasmine Residence, Belal Samman Architects Belal Samman Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Belal Samman Architects

The Jasmine Residence

Belal Samman Architects
Belal Samman Architects
Belal Samman Architects

玻璃雖然很脆弱，卻可以為牆面帶來一種無法複製的古樸魅力，是裝潢牆壁時可以嘗試的材料。

如果你正在尋找特殊的牆壁設計，一定不能錯過以下文章：

18 張照片幫你挑出最完美的牆面顏色！

意想不到的小書房設計: 17種讓你驚喜連連的美麗範例

住得安心最重要！19 間有圍牆的美麗獨棟別墅
15 款絕美的客廳牆壁設計，你最喜歡哪一款呢？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了