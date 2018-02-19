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30 間實惠又好看的小房子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Log Cabin, Garden Affairs Ltd Garden Affairs Ltd 庭院 木頭 White
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小房子所需的建地比較小，如果結構簡單的話，施工的時間與工錢當然也比較少。在這個寸土寸金，並且物價成本直直上漲的時代，若真的要蓋一間屬於自己的房子，那麼就瞄準小面積的住家吧! 這本點子簿要介紹 30 間實惠又好看的小房子，不管是組合屋、貨櫃屋或者是傳統的住宅，這些較為迷你的家價格都相對實惠。

平屋頂或是山形屋頂的房子造型有很大的區別，你可以依照你的偏好，請專業的建築師為你打造最理想的小房子。想要找專業人士替你蓋房子的話，建議你填寫homify的線上諮詢單，列出你的預算與需求，你就可以更輕鬆找到合適的好幫手!

1. 灰與白組合而成的簡約平房非常耐看，結構簡單，而室內的規劃則容納了充足的收納區。

Modernisierung eines Bungalows der 60er , 4plus5 4plus5 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
4plus5

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2. 面積不大的鄉間小屋與戶外無隔閡，簡單質樸。

The Garden Cottage Fraher and Findlay 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Fraher and Findlay

The Garden Cottage

Fraher and Findlay
Fraher and Findlay
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3. 大片的玻璃落地窗是這間小平房的最大特色，充滿現代感的裝潢超級時尚。

WEIN HOUSE Besonías Almeida arquitectos 窗戶
Besonías Almeida arquitectos

WEIN HOUSE

Besonías Almeida arquitectos
Besonías Almeida arquitectos
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4. 獨特的摺疊窗戶讓人大為驚豔，面積雖小卻很有特色。

homify 房子 木頭 Wood effect
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5. 結合木頭與玻璃的平房時尚感十足~

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6. 超級有品味的家讓人想像不到這是由貨櫃所改造的!而且這間貨櫃屋僅僅只有 10 坪左右~

Pocket House homify 房子
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Pocket House

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7. 尖銳的山形屋頂加上茅草，還有大片的玻璃落地窗，這間讓人聯想到童話故事的小屋超有特色~

Mon Rêve, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna 房子
reitsema &amp; partners architecten bna

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8. 淺色系的山形小屋明亮通透，讓人心情愉悅~

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

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JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
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9. 綠色的外牆與周遭綠意完美融合，這間小房子有現代感卻沒距離感~

Lignotrend: Außen schmal, innen luftig – EFH am Bodensee: Raffinierte Konstruktion in Massivholz, Lignotrend Produktions GmbH Lignotrend Produktions GmbH 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Lignotrend Produktions GmbH

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Lignotrend Produktions GmbH
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10. 15 坪的組合屋採用美麗的木材，因此很有質感~

50m2 Sugar Gum Cladded home with decking - work in progress., Greenpods Greenpods 房子 木頭 Wood effect
Greenpods

Greenpods
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11. 俐落的造型簡單耐看~

土田の家, 浦瀬建築設計事務所 浦瀬建築設計事務所 房子
浦瀬建築設計事務所

浦瀬建築設計事務所
浦瀬建築設計事務所
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12. 古銅色的外牆在陽光照射下閃閃發光，室內裝潢走簡約的路線。

Ferienhaus Triangel in Bauen UR, Lüthi + Schmid Architekten BSA Lüthi + Schmid Architekten BSA 房子 銅/青銅/黃銅
Lüthi + Schmid Architekten BSA

Lüthi + Schmid Architekten BSA
Lüthi + Schmid Architekten BSA
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13. 深色的日式平房個性沉穩，讓人感到平和。

南砺市の家｜砺波平野に建つ夫婦二人のための平屋住宅, 家山真建築研究室 Makoto Ieyama Architect Office 家山真建築研究室 Makoto Ieyama Architect Office 房子
家山真建築研究室　Makoto Ieyama Architect Office

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家山真建築研究室　Makoto Ieyama Architect Office
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14. 位在小山坡上的房子帶有田園的氣息，但同時有現代的元素~

Casa Aity, Arcubo arquitectos Arcubo arquitectos 房子
Arcubo arquitectos

Arcubo arquitectos
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15. 木頭小屋子溫馨舒適~

奏でる家, 一級建築士事務所 Atelier Casa 一級建築士事務所 Atelier Casa 房子 木頭 Amber/Gold
一級建築士事務所 Atelier Casa

一級建築士事務所 Atelier Casa
一級建築士事務所 Atelier Casa
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16. 鐵製的平房最大的特色就是多面的玻璃落地窗，非常通透。

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
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17. 分成兩個生活空間的平房非常適合與父母同住~

House in Hashie, 矢内建築計画 一級建築士事務所 矢内建築計画 一級建築士事務所 房子
矢内建築計画　一級建築士事務所

矢内建築計画　一級建築士事務所
矢内建築計画　一級建築士事務所
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18. 組合式的木頭平房實惠且環保!

PROTOTIPO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR PREFABRICADA, CON JURGEN VAN WEERELD I KARIN GIESBERTS, DMP arquitectura DMP arquitectura 組合屋
DMP arquitectura

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19. 只有 4.5 坪的小貨櫃屋非常適合一人獨居

homify 房子 金屬 Blue
homify

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20. 像是方塊一樣的平房超級簡約~

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AR-SUS

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21. 被綠意環繞的美麗平房

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SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

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SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
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22. 36 坪的日式木屋造價六百多萬台幣!

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高野量平アーキテクツ一級建築設計事務所 Ryohei Takano Architects

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高野量平アーキテクツ一級建築設計事務所 Ryohei Takano Architects
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23. 深色系的木材顏色不一，非常有層次。

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ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

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ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
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24. 幾乎沒有厚實的牆面，這間玻璃屋非常夢幻~

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Bedaux de Brouwer Architecten

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25. 屋頂上有露臺，這間小房子機能很強~

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26. 小面積的木屋溫馨可愛

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27. 獨特的造型讓這間小房子在森林中獨樹一格~

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28. 垂直的木頭與玻璃窗組合成獨特的樣貌~

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29. 極為迷你的小屋很適合擺在庭院中~

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30. 可以移動的小房子能依照屋主的需求量身訂做~

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現代風平房: 有大片玻璃落地窗跟木頭露臺的超愜意住宅
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