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小房子所需的建地比較小，如果結構簡單的話，施工的時間與工錢當然也比較少。在這個寸土寸金，並且物價成本直直上漲的時代，若真的要蓋一間屬於自己的房子，那麼就瞄準小面積的住家吧! 這本點子簿要介紹 30 間實惠又好看的小房子，不管是組合屋、貨櫃屋或者是傳統的住宅，這些較為迷你的家價格都相對實惠。
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