台北萬華區 24 層樓建築設計，現代古典風

古典風的室內裝潢總是能呈現出雍容華貴的氣質，現代風的元素則讓人感到簡單俐落，而將這兩種元素運用在建築的外觀設計時，會有什麼樣的效果呢？這次的專案是由雲展建築設計的專業團隊規劃設計，專家們賦予這間位在台北萬華區的24層大樓古典風加上現代的元素，美麗的細節令人想要駐足驚嘆。此外，建築物在夜間還搭配了四個時段的燈光設計，即使夜已深也依舊氣勢如虹。接下來就一塊欣賞這棟霸氣住宅的設計，一起臣服於專家的美麗設計吧！
從這個角度可以看到建築團隊賦予外牆不同的方框造型，藉此增添現代感的元素。然而抬頭一看，頂樓的造型具有古典風的精髓，兩者搭配起來毫無違和感，反而增加了建築物的深度。
從遠處端詳，位在台北萬華區的這棟24層樓大樓特別顯眼，週遭的建築物偏向單一風格，襯托之下專家所打造的建築外觀更有特色！
近看屋頂的細節，那精緻的做工讓人大探其美麗的工藝。
然而建築物的軀幹則有多個方框，非常有幾何造型感。
圓拱式的鐵件訴說著古代建築的美，同時又有現代人的剛強。
雖然整棟建築物為大地色系，但是在細節處帶有金碧輝煌之感，在陽光照射下更為華貴。
晚上有四階段的燈光設計，相較於白天的質感，晚上更為貴氣。除了視覺上令人感到震撼外，也給住戶一種安心踏實感。
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