台北萬華區 24 層樓建築設計，現代古典風

古典風的室內裝潢總是能呈現出雍容華貴的氣質，現代風的元素則讓人感到簡單俐落，而將這兩種元素運用在建築的外觀設計時，會有什麼樣的效果呢？這次的專案是由雲展建築設計的專業團隊規劃設計，專家們賦予這間位在台北萬華區的24層大樓古典風加上現代的元素，美麗的細節令人想要駐足驚嘆。此外，建築物在夜間還搭配了四個時段的燈光設計，即使夜已深也依舊氣勢如虹。接下來就一塊欣賞這棟霸氣住宅的設計，一起臣服於專家的美麗設計吧！