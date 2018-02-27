37.8 坪的美麗貨櫃屋：帶美麗露台和陽台的溫馨住宅

貨櫃屋向來給人的印象，比較接近臨時性的居所，倘若不是發生重大災事後的暫時住居，有可能是為某個特定目的而設的暫時容身之所。如果你對貨櫃屋仍然停留在這樣的概念，今天要介紹給你的這項建案，一定會徹底翻轉你的刻板印象！

由 GHIORZITAVARES ARQUITETURA 建築專家所打造的這棟二層樓貨櫃屋住宅，不但擁有令人欣羨的露台和陽台，內部的裝潢更是美出了新風範！立刻一起來圍觀吧～