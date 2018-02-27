你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

37.8 坪的美麗貨櫃屋：帶美麗露台和陽台的溫馨住宅

Genie Chien Genie Chien
Residencial de Casas Container I | Campeche, Florianópolis (SC), GhiorziTavares Arquitetura GhiorziTavares Arquitetura 房子 鐵/鋼
Loading admin actions …

貨櫃屋向來給人的印象，比較接近臨時性的居所，倘若不是發生重大災事後的暫時住居，有可能是為某個特定目的而設的暫時容身之所。如果你對貨櫃屋仍然停留在這樣的概念，今天要介紹給你的這項建案，一定會徹底翻轉你的刻板印象！

由 GHIORZITAVARES ARQUITETURA 建築專家所打造的這棟二層樓貨櫃屋住宅，不但擁有令人欣羨的露台和陽台，內部的裝潢更是美出了新風範！立刻一起來圍觀吧～

外觀

Residencial de Casas Container I | Campeche, Florianópolis (SC), GhiorziTavares Arquitetura GhiorziTavares Arquitetura 房子 鐵/鋼
GhiorziTavares Arquitetura

GhiorziTavares Arquitetura
GhiorziTavares Arquitetura
GhiorziTavares Arquitetura

從外觀來看，這座住宅完全顛覆了傳統貨櫃屋予人的觀感！白色搭配巧克力色門牆，第一眼就帶來滿滿的親切感。對比式色彩和構造，創造出非常吸睛的效果！

二樓陽台採用透明玻璃帷幕，讓空間呈現出通透輕盈的美感。頂樓部分還附帶一座開放式露台，非常適合在晨起和日暮時分，到此來觀景作運動！

停車空間

Residencial de Casas Container I | Campeche, Florianópolis (SC), GhiorziTavares Arquitetura GhiorziTavares Arquitetura 房子 鐵/鋼
GhiorziTavares Arquitetura

GhiorziTavares Arquitetura
GhiorziTavares Arquitetura
GhiorziTavares Arquitetura

貨櫃屋的一側，可以充作停車的空間。上頭突出的陽台部分正好當作頂蓋，下雨天在此上下車，再也不怕淋成落湯雞了！

室內

Residencial de Casas Container I | Campeche, Florianópolis (SC), GhiorziTavares Arquitetura GhiorziTavares Arquitetura 客廳 鐵/鋼
GhiorziTavares Arquitetura

GhiorziTavares Arquitetura
GhiorziTavares Arquitetura
GhiorziTavares Arquitetura

進到室內來，更是令人十足驚豔！粉白的牆面，搭配光可鑑人的地板，清新淡雅的色系適合搭配任何種類的家具。

白色的樓梯採用曲折式設計，層次分明的階梯賦予視覺通透感，也讓室內感覺更寬敞亮麗！

另一個角度

Residencial de Casas Container I | Campeche, Florianópolis (SC), GhiorziTavares Arquitetura GhiorziTavares Arquitetura 餐廳 鐵/鋼
GhiorziTavares Arquitetura

GhiorziTavares Arquitetura
GhiorziTavares Arquitetura
GhiorziTavares Arquitetura

轉個角度，是不是讓你大驚奇呢？戶外的蓊鬱綠意映射在屋內的地板上，亮白的天光照進室內，讓波浪狀的天花板也暈染上光潔的印象～

二樓

Residencial de Casas Container I | Campeche, Florianópolis (SC), GhiorziTavares Arquitetura GhiorziTavares Arquitetura 臥室 鐵/鋼
GhiorziTavares Arquitetura

GhiorziTavares Arquitetura
GhiorziTavares Arquitetura
GhiorziTavares Arquitetura

登上二樓來參觀，木作地板和粉白牆面構成鮮明的對比，大片的窗格讓陽光大量透入，室內有了充裕的自然採光，更顯得溫馨滿目～

落地窗設計

Residencial de Casas Container I | Campeche, Florianópolis (SC), GhiorziTavares Arquitetura GhiorziTavares Arquitetura 臥室 鐵/鋼
GhiorziTavares Arquitetura

GhiorziTavares Arquitetura
GhiorziTavares Arquitetura
GhiorziTavares Arquitetura

轉個方向，驚喜地發現另一個超美的角度！在這裡，自然的氣息繚繞在你的四周，只要靠近窗戶，跨足陽台，一伸手便可把綠意攬進懷抱中～

帥哥團隊

Residencial de Casas Container I | Campeche, Florianópolis (SC), GhiorziTavares Arquitetura GhiorziTavares Arquitetura 房子 鐵/鋼
GhiorziTavares Arquitetura

GhiorziTavares Arquitetura
GhiorziTavares Arquitetura
GhiorziTavares Arquitetura

最後一張照片，是給粉絲們的福利。這麼精彩的建案，就是出自這幾位帥哥建築師的手筆，他們的高顏值與手中創出的美麗建案，可說是匹配百分百！

如果你正在尋找貨櫃屋設計，一定不能錯過以下文章：

就要不一樣！ 9 間低成本的時尚貨櫃屋

浴室收納: 27 張櫃子、層架、內嵌框格的美麗圖片
喜歡這座附帶露台和陽台的貨櫃屋嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了