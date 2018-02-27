37.8 坪的美麗貨櫃屋：帶美麗露台和陽台的溫馨住宅

從外觀來看，這座住宅完全顛覆了傳統貨櫃屋予人的觀感！白色搭配巧克力色門牆，第一眼就帶來滿滿的親切感。對比式色彩和構造，創造出非常吸睛的效果！
二樓陽台採用透明玻璃帷幕，讓空間呈現出通透輕盈的美感。頂樓部分還附帶一座開放式露台，非常適合在晨起和日暮時分，到此來觀景作運動！
貨櫃屋的一側，可以充作停車的空間。上頭突出的陽台部分正好當作頂蓋，下雨天在此上下車，再也不怕淋成落湯雞了！
進到室內來，更是令人十足驚豔！粉白的牆面，搭配光可鑑人的地板，清新淡雅的色系適合搭配任何種類的家具。
白色的樓梯採用曲折式設計，層次分明的階梯賦予視覺通透感，也讓室內感覺更寬敞亮麗！
轉個角度，是不是讓你大驚奇呢？戶外的蓊鬱綠意映射在屋內的地板上，亮白的天光照進室內，讓波浪狀的天花板也暈染上光潔的印象～
登上二樓來參觀，木作地板和粉白牆面構成鮮明的對比，大片的窗格讓陽光大量透入，室內有了充裕的自然採光，更顯得溫馨滿目～
轉個方向，驚喜地發現另一個超美的角度！在這裡，自然的氣息繚繞在你的四周，只要靠近窗戶，跨足陽台，一伸手便可把綠意攬進懷抱中～
最後一張照片，是給粉絲們的福利。這麼精彩的建案，就是出自這幾位帥哥建築師的手筆，他們的高顏值與手中創出的美麗建案，可說是匹配百分百！
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