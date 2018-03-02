住家好風水： 10 個超簡單撇步，為住宅帶來好運道！

風水，是源自於中國的一項傳統學說，當你將它運用於住家環境時，只要透過適當的空間佈局，以及些許的修改裝潢，就可以創造出良好的氣場與能量，進而帶來健康宜居的生活氛圍。
在這本點子簿中，我們要提供給你 10 個能夠營造好風水的簡單撇步，小小的改變，就能帶來妙不可言的效果！讓我們一起看看吧～
要讓空間中的氣場達到和諧，首先要著重裝潢元素的平衡。我們可以重新審視一下住的環境，看看採用的傢俱、物件和材料之間，是否具有協調和諧的觀感，金、木、水、火、木這五種基本元素之間，是否搭配得均衡合宜。
風水學中，最重要的元素之一是水。如照片中所示，我們可以在陽臺和露臺上造出水景，取其能夠聚財的正能量。水很適合與具有透明感的玻璃相搭配，這兩種元素具有相生相長的效果。
臥室是住宅中很重要的私人空間，床位則在房間裡扮演了最重要的角色。根據風水之說，我們不應該把床對著臥室的門，同時也不宜擺到太過角落之處。像照片中，這張床的位置就擺得相當適中。
住宅風水學的基本原則，就是要將室內家具分佈得平衡均勻。除了力求視覺美觀，確保不留下死角之外，你還可以在天花板上裝置起間接照明設備，營造出溫馨愉悅的氣氛。
倘若入口空間有限，你可以在這裡裝置上良好的照明設備，並且在適當的地方安置起鏡子，這樣可以為空間增加亮度，同時也是一種擴大視覺效果的好辦法。
這間起居室採用相當合宜的空間佈局。沙發擺放在裸露的磚牆前，讓開啟的窗戶可以帶進自然採光，同時也讓空氣得以自由流通。茶几上擺置玻璃材質桌面，提增了空間的亮度。
為住宅帶來幸福愉悅感受的一項重要元素，就是自然光線，但是我們並不希望為了採光，犧牲掉起居的隱私感。在此情況下，選用適合的窗簾，可以讓光線透入室內，同時又可有效遮擋住戶外窺視的眼光。
植物是將生命力帶進空間的另一項重要元素。適合室內栽種的植物品種相當多，你可以選擇你最喜歡的種類，為住家增添自然綠意。
要讓空間呈現出簡約和諧的風水佈局，必須避免在室內推放大量的物品。我們必須將不必要的東西清掉，簡單選擇點綴性的藝術品，就能創造出簡潔的美感，同時也帶來好能量。
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