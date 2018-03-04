你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

一定要幸福！佈置主臥室的必知風水法則

Genie Chien Genie Chien
渡假趣, 木皆空間設計 木皆空間設計 臥室
Loading admin actions …

每個人的一生當中有相當多的時間，都是在臥房裡度過。這裡是人們休養生息、恢復精神和體力的重地；倘若你有另一半，這裡也是你們共度生命重要時光的一站。既然臥室如此重要，房間裡的風水當然不可輕忽，除了希望它能為你挹注好的精氣神之外，也期待能夠帶來幸福的好磁場。臥室裡有哪些必須知道的風水法則呢？且看我們為你一一解盤！

1. 空間大小

渡假趣, 木皆空間設計 木皆空間設計 臥室
木皆空間設計

渡假趣

木皆空間設計
木皆空間設計
木皆空間設計

主臥室的面積通常比其他臥房來得大，但切記要聚集好的風水之氣，空間不可過大，否則容易造成陽氣淡散，導致伴侶之間不睦爭執。相對地，如果能夠聚合起良好的氣場，感情才容易融洽和樂。

2. ​天花板橫樑

復古遇見色, 思為設計 SW Design 思為設計 SW Design 臥室 财产,建筑,家具,舒适,木头,床架,灯光,室内设计,建筑学,屋
思為設計 SW Design

復古遇見色

思為設計 SW Design
思為設計 SW Design
思為設計 SW Design

睡床的上方最忌諱有壓頂橫樑，因此它容易影響到情緒和健康。倘若室內格局無法避免，最好能透過裝潢設計，將它隱藏起來或擋住，較能減少對居住者的衝擊。

3. 色調

法蘭朵, 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN 臥室
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

法蘭朵

域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN
域見室所設計 MIEMASU INTERIOR DESIGN

臥房的主要功能，是讓人休養生息，恢復好體力和精神，因此裝潢上切記不要採用過於鮮豔刺眼的顏色，以免造成神經衰弱，甚至引起口角。倘若不確定該採用何種顏色，不妨以中性色系為主調，再點綴以其他飾物創造美感。

4. 光線

《暢意之居》, 辰林設計 辰林設計 臥室 Beige 建造,财产,家具,舒适,光,天蓝色,床架,木头,纺织品,床
辰林設計

《暢意之居》

辰林設計
辰林設計
辰林設計

臥室的光線非常重要，白天需要良好的自然採光，但不宜過於刺目；夜晚則需要合宜的室內照明，以免顯得暗淡陰沈。建議選用暖色調的小盞燈具，讓伴侶之間的感情更升溫。

5. 房門

更衣室門 存果空間設計有限公司 更衣室 主臥,bedroom,更衣室
存果空間設計有限公司

更衣室門

存果空間設計有限公司
存果空間設計有限公司
存果空間設計有限公司

臥室的房門最好不要與其它房間的門正面相對，直沖衛生間、廚房或儲藏室的格局，都容易引來穢氣和濕氣，對人體健康造成負面影響。此外，主臥室與其他次臥室也最好能夠避免相對向。

6. 地板

喆境, 築青室內裝修有限公司 築青室內裝修有限公司 臥室
築青室內裝修有限公司

喆境

築青室內裝修有限公司
築青室內裝修有限公司
築青室內裝修有限公司

主臥室的地板最好採用淺色系，創造輕盈不沈重的視覺觀感。地面也最好不要鋪長毛地氈，以免產生潮濕讓物品發霉，同時也容易傷害到居住者的呼吸系統。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 床位四周

北歐20°, 寓子設計 寓子設計 臥室
寓子設計

北歐20°

寓子設計
寓子設計
寓子設計

床位的周圍相當重要。床位不可正對大鏡，否則難以入眠；床的兩側如果有大面穿衣鏡，也可能令人睡不安穩，造成失眠或多夢。床頭不宜掛置巨幅畫作，倘若你很喜歡藝術品，也應以輕薄短小者為宜。

8. 裝飾品

日興御園_朱公館, 澤序空間設計有限公司 澤序空間設計有限公司 臥室
澤序空間設計有限公司

日興御園_朱公館

澤序空間設計有限公司
澤序空間設計有限公司
澤序空間設計有限公司

主臥室內的裝飾物，應以能夠創造溫馨紓壓氛圍的飾品為主。舉凡形象過於兇猛的圖畫、標本、尖銳器物，或葉片形狀尖利的盆栽，都應避免採用，以免伴侶間不睦易生爭端。

如果你正在尋找改造臥室的創意，一定不能錯過以下文章：

臥室佈置術: 8 個便宜又簡單的好點子

挑高客廳設計: 21 種讓你屏息的絕美明亮空間
你有其他佈置主臥室的風水法則嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了