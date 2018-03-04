一定要幸福！佈置主臥室的必知風水法則

每個人的一生當中有相當多的時間，都是在臥房裡度過。這裡是人們休養生息、恢復精神和體力的重地；倘若你有另一半，這裡也是你們共度生命重要時光的一站。既然臥室如此重要，房間裡的風水當然不可輕忽，除了希望它能為你挹注好的精氣神之外，也期待能夠帶來幸福的好磁場。臥室裡有哪些必須知道的風水法則呢？且看我們為你一一解盤！
主臥室的面積通常比其他臥房來得大，但切記要聚集好的風水之氣，空間不可過大，否則容易造成陽氣淡散，導致伴侶之間不睦爭執。相對地，如果能夠聚合起良好的氣場，感情才容易融洽和樂。
睡床的上方最忌諱有壓頂橫樑，因此它容易影響到情緒和健康。倘若室內格局無法避免，最好能透過裝潢設計，將它隱藏起來或擋住，較能減少對居住者的衝擊。
臥房的主要功能，是讓人休養生息，恢復好體力和精神，因此裝潢上切記不要採用過於鮮豔刺眼的顏色，以免造成神經衰弱，甚至引起口角。倘若不確定該採用何種顏色，不妨以中性色系為主調，再點綴以其他飾物創造美感。
臥室的光線非常重要，白天需要良好的自然採光，但不宜過於刺目；夜晚則需要合宜的室內照明，以免顯得暗淡陰沈。建議選用暖色調的小盞燈具，讓伴侶之間的感情更升溫。
臥室的房門最好不要與其它房間的門正面相對，直沖衛生間、廚房或儲藏室的格局，都容易引來穢氣和濕氣，對人體健康造成負面影響。此外，主臥室與其他次臥室也最好能夠避免相對向。
主臥室的地板最好採用淺色系，創造輕盈不沈重的視覺觀感。地面也最好不要鋪長毛地氈，以免產生潮濕讓物品發霉，同時也容易傷害到居住者的呼吸系統。
床位的周圍相當重要。床位不可正對大鏡，否則難以入眠；床的兩側如果有大面穿衣鏡，也可能令人睡不安穩，造成失眠或多夢。床頭不宜掛置巨幅畫作，倘若你很喜歡藝術品，也應以輕薄短小者為宜。
主臥室內的裝飾物，應以能夠創造溫馨紓壓氛圍的飾品為主。舉凡形象過於兇猛的圖畫、標本、尖銳器物，或葉片形狀尖利的盆栽，都應避免採用，以免伴侶間不睦易生爭端。
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