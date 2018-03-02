小房間設計：在設計小臥室之前必看的10個重點！

臥室的最大功能就是讓我們好好地休息，因此睡床的選擇十分重要。雖然一張大大的7尺床總是讓人夢寐以求，可是在設計房間的時候我們必須考慮到臥室的實際尺寸。如果在空間有限的小房間裡硬是要擺放一張大床的話，那麼整體空間都會失去平衡，並且壓迫感會激增。
假如臥室的格局比較獨特，市面上的床型都不太合適的話，那麼量身訂做一張睡床也不失是個好選擇。打造小孩的臥室，雙層樓梯床或者是超高床架（例如上睡床、下書桌的設計）都是目前受歡迎而且實用的設計點子。
如果想要在臥室裡設置衣櫃，一些靠牆的置頂式衣櫃能夠節省空間，是理想的選擇之一。另外，如果想要在房間裡打造極簡風或自然風格，那麼擁有俐落設計線條的吊衣架子將會是另一個好選擇。
小房間的最大問題就是面積不大，因此房間裡不能夠同一時間擺放太多的傢俱。然而，只要利用木地台來把臥室打造出兩個層次——底部的木地台用來收納，木地台面上則擺放睡床或床墊，這樣子就能好好地利用垂直空間，瞬間提升臥室的實用度。另外，如果房子的高度夠高，那就考慮一下樓中樓的雙層設計吧！
此外，在牆面上打造出壁龕能夠為你的小房間增添時尚感，同時亦多了一處可供收納或展示用的額外空間。不過在決定加入壁龕這設計元素之前，請務必尋找專家們的意見，以確保牆身能夠接受這樣子的儲物設計。
淺色或者大地色系是小臥室設計的基本選擇，因為淺色的吸光度沒有暗沉的色系那麼高，因此房間看起來就會比較明亮、比較有空間感。而大地色系給人一種柔和舒適的感覺，可以讓人好好地放鬆，享受在臥室裡的悠閒慵懶時光。
在設計小臥室的時候，我們除了要留意牆面的顏色外，傢俱、床品、窗簾、地板以及裝飾品的顏色亦要跟房間整體的色調一致，這樣子才能夠保持設計的整體感。
保持房間的亮度是打造出一間舒適、無壓力的臥室的必要條件，而其中一個最有效的辦法就是引入大量自然光。在準備房間裝潢之前，不妨選擇一些面積較大的玻璃窗，比如說落地窗，並以質感輕盈的白色紗質窗簾來做配搭。
如果你只是要改造比較小型的房間，或者沒辦法改變牆身來增加窗戶數目的時時候，那麼選用合適的照明設備亦是可行的辦法。
另一個實用又花費不高的小房間佈置或者房間裝潢小撇步，就是利用鏡面的反射來提升空間感！無論是衣櫃的櫃門上或者是牆上，我們都可以加裝一些大型的鏡面來作裝飾之用，這樣子臥室裡的空間看起來就好像多了一倍一樣。
此外，鏡面亦能有效反射光線，使房間保持明亮呢！
要提到牆面的設計，其實除了最基本的油漆外，市面上亦有許多牆紙或者塗層的種類可供選擇。特別是針對小房間來說，一些彷木紋的淺色牆紙，或者是木板能夠營造出一種柔和又輕鬆的自然風視覺效果。另外，文化石貼片或者是瓷磚亦不失為好選擇。
在地板設計方面，由於台灣的氣候偏潮濕，因此一般的實木地板並不是理想的選擇，主要的原因是木板易受潮、變形、甚或長霉。然而，海島型木地板或者是彷木紋的PVC地板是可行的替代方案。此外，石材或者瓷磚亦是不錯的選擇。
對於一房公寓來說，空間間隔特別重要。在此我們可以利用一些實用的傢俱本身來作空間隔，比如說以書櫃、電視櫃或者沙發來把睡床跟其他的起居空間分隔開來。另外一些通透的間隔牆，例如由玻璃製成的間隔牆，或者可以讓人靈活運用空間的推拉門亦是非常適合一房小公寓的設計點子。
一間具有個人品味與氣息的臥室一定少不了裝飾品。在選擇裝飾品的時候我們必須要以「少即是多」為原則，以免過量、過於繁複的裝飾品喧賓奪主，擾亂了臥室本身的視覺平衡感。
如果你想要展示個人的藝術品味，不妨就在在牆上掛上幾副自己特別鐘愛的畫作。要為房間注入一些新生氣，那就擺放一些常綠的植物或者親手製作的乾燥花來妝點空間吧！而如果你喜歡一切從簡的話，那麼就可以為房間加入設計簡約的地毯，以不同的布料豐富房間的視覺效果。
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