小房間設計：在設計小臥室之前必看的10個重點！

臥室的最大功能就是讓我們好好地休息，因此睡床的選擇十分重要。雖然一張大大的7尺床總是讓人夢寐以求，可是在設計房間的時候我們必須考慮到臥室的實際尺寸。如果在空間有限的小房間裡硬是要擺放一張大床的話，那麼整體空間都會失去平衡，並且壓迫感會激增。

假如臥室的格局比較獨特，市面上的床型都不太合適的話，那麼量身訂做一張睡床也不失是個好選擇。打造小孩的臥室，雙層樓梯床或者是超高床架（例如上睡床、下書桌的設計）都是目前受歡迎而且實用的設計點子。