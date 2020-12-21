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完美的現代風廚房：中島設計的重點與實例

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中島是近年愈來愈受歡迎的廚房設計，而這一詞指的是在廚房裡提供額外收納或者作業空間的「小島」。

如果你希望打造出一個極具顏值，同時又擁有充足流理檯面與收納空間的現代風廚房，那麼中島絕對會是最理想的首選。那麼你對中島了解多少呢，中島的尺寸和廚房尺寸以及中島高度和廚具高度需要如何和諧統一呢？什麼樣的設計最適合你的家呢？如果你也想要了解更多關於中島設計的介紹與案例，一定不要錯過這個點子簿喔，因為今天我們的點子簿要為你介紹的是中島設計的設計要點以及一些由全球專業設計師所打造出來的絕美實例，說不定其中就有你喜歡的類型喔～

中島適合什麼樣子的廚房呢？

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KH System Möbel GmbH

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由於中島的款式、尺寸和功能都很多樣，因此適合不同種類的廚房設計。無論家裡的廚房是走極簡風路線、工業風、未來風、日式風格還是走奢華設計路線，中島都能輕鬆地配合。要打造出一個具現代感的開放式廚房，中島的確是不容忽視的設計焦點之一。

該如何決定中島的尺寸？

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ROMERO DE LA MORA

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中島的尺寸及形狀取決於廚房本身有多大，最理想的當然就是開放式的廚房空間，因為在空間運用上自由度較大，而中島本身亦可以當作分隔空間之用。

一般而言，我們首先要留意的是中島與靠牆那一邊的料理檯面之間必須要預留一條方便人走動與轉身的通道，建議寬度約為90至130公分左右。

依據中島的功用，它的理想高度都有所差別。如果你的中島設有水槽以及將會用作流理台使用，那麼一般建議高度做到87公分，這樣子無論是切菜還是洗菜都不怕腰會酸。而如果中島設有爐灶而且功能在於燒菜的話，那麼這一邊會被設定為低區，建議高度約75公分，這樣子使用鍋子煮菜的時候，高度就剛剛好。另外，如果中島是用來當作餐桌使用，那麼72公分左右會是理想的高度。最後，如果你的中島是用來當作吧檯使用，那麼高度就要提升至約95到115公分，這樣子就能配合一般吧檯椅的高度。

至於中島的長度與寬度，一般都是看屋主的個人喜好以及廚房的可用空間而定，而市面上常見的長方形中島長度約1.2到1.4米之間。如果中島設有水槽或灶台，那麼寬度最起碼要有55-60公分以上；如果你的中島是吧檯的話，那麼選擇一些窄長一點的設計也沒有關係。

更重要的是，大家應該根據家人的身高、數目（愈多人口的家庭需要的中島餐桌或吧檯就愈長）等因素而決定最理想的中島尺寸。如果有任何疑問，找我們的專家們聊聊就最實際了！

適合鋪設中島檯面的材質有哪些？

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Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
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因應個人喜好以及預算，你可以選擇各種不同的材質的中島檯面，以下是最常見的材質：

1. 花崗岩：

花崗岩跟大理石一樣都是天然的高貴石材，擁有獨特的紋理，因此常用於室內裝潢。然而前者會比後者理想，這是因為大理石是一種石灰石，易受侵蝕。然而以花崗岩作為表面的流理台卻是更耐用、耐熱和耐刮痕。不過要注意的是不同產區的花崗岩品質都不一樣，有些地區出產的石材則可能含有較高濃度的可致癌物，因此在選購的時候要多加留意。

2. 易潔瓷磚

如果您想節省成本，我們建議你選擇瓷磚。 品質良好的瓷磚有像石材一樣的耐用耐刮特性，而且重點是價格相宜。除此以外，瓷磚的表面光滑易打理、易清潔，相比起壓層板更耐濕，實在是很不錯的選擇。

3. 木材檯面

木材無論是用在哪一個地方都是非常美觀，特別適合自然風或日式風格的開放式廚房。然而木材不耐濕，而且打理和保養也不容易，宜多加留意。

4. 混凝土檯面

這種充滿個性的檯面有著一種粗糙感，如果你想要一個擁有美麗的工業風廚房，那麼這可能是你的中島檯面的最佳建材。

而隨著科技發展，我們對流理檯面的要求更高，因此最理想的檯面需要具有抗菌、自動清潔等實用的功能，一些升級版的瓷製檯面或者是經過納米技術處理的石英或大理台檯面就最能符合我們的高要求。

中島的設計款式有哪些？

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Eurekaa

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中島設計款式有很多，在 homify的廚房分類之中你可以找到許多不同的靈感，以下是我們精心挑選的設計範例：

工業風中島設計

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Gama Elite

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粉光水泥檯面擁有淡淡的不規則紋理，給人一種有個性又時尚的觀感。

吧檯式設計

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Sobrado + Ugalde Arquitectos

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喜歡跟朋友喝個幾杯的你們，這樣子的吧檯很吸引吧？另外，你亦可以在中島旁邊的位置設置一個酒櫃，完美地盡用中島。

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簡約低調設計

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純白的設計感覺好清新！而牆面跟檯面都鋪設了大理石，使設計低調之中又不失高雅的感覺。

餐桌收納二合一

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直譯空間設計有限公司

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簡單地把收納架子與餐桌二合一，這也是非常適合小家庭的設計呢！

時尚簡約風

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光滑的中島權面以及明亮的照明，是打造一個時尚簡約風的廚房的必要條件。

善用空間的迷你設計

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Q2Design

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在樓梯底下你也可以打造出一個既實用又好看的中島廚房。

暗黑系幹練設計

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暗黑色系會是特別注重生活品質的你的選擇嗎？

現代日式設計

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日式設計用上了大量木材，讓整個廚房看起來自然又溫馨。

多功能合一設計

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Harvey Jones Kitchens

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Harvey Jones Kitchens
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酒櫃、水槽、流理台面以及書櫃多合一的中島看起來也很酷！

極具居家感覺的現代設計

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Egue y Seta

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對於喜歡居家感覺的你，這一個小型又溫馨的現代小廚房不失為一個好選擇喔～

延伸閱讀：

中島式廚房：10 個絕佳的好點子

如何搭配家具與牆面的顏色 – 7個萬無一失的小技巧
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