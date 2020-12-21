完美的現代風廚房：中島設計的重點與實例

由於中島的款式、尺寸和功能都很多樣，因此適合不同種類的廚房設計。無論家裡的廚房是走極簡風路線、工業風、未來風、日式風格還是走奢華設計路線，中島都能輕鬆地配合。要打造出一個具現代感的開放式廚房，中島的確是不容忽視的設計焦點之一。
中島的尺寸及形狀取決於廚房本身有多大，最理想的當然就是開放式的廚房空間，因為在空間運用上自由度較大，而中島本身亦可以當作分隔空間之用。
一般而言，我們首先要留意的是中島與靠牆那一邊的料理檯面之間必須要預留一條方便人走動與轉身的通道，建議寬度約為90至130公分左右。
依據中島的功用，它的理想高度都有所差別。如果你的中島設有水槽以及將會用作流理台使用，那麼一般建議高度做到87公分，這樣子無論是切菜還是洗菜都不怕腰會酸。而如果中島設有爐灶而且功能在於燒菜的話，那麼這一邊會被設定為低區，建議高度約75公分，這樣子使用鍋子煮菜的時候，高度就剛剛好。另外，如果中島是用來當作餐桌使用，那麼72公分左右會是理想的高度。最後，如果你的中島是用來當作吧檯使用，那麼高度就要提升至約95到115公分，這樣子就能配合一般吧檯椅的高度。
至於中島的長度與寬度，一般都是看屋主的個人喜好以及廚房的可用空間而定，而市面上常見的長方形中島長度約1.2到1.4米之間。如果中島設有水槽或灶台，那麼寬度最起碼要有55-60公分以上；如果你的中島是吧檯的話，那麼選擇一些窄長一點的設計也沒有關係。
更重要的是，大家應該根據家人的身高、數目（愈多人口的家庭需要的中島餐桌或吧檯就愈長）等因素而決定最理想的中島尺寸。如果有任何疑問，找我們的專家們聊聊就最實際了！
因應個人喜好以及預算，你可以選擇各種不同的材質的中島檯面，以下是最常見的材質：
1. 花崗岩：
花崗岩跟大理石一樣都是天然的高貴石材，擁有獨特的紋理，因此常用於室內裝潢。然而前者會比後者理想，這是因為大理石是一種石灰石，易受侵蝕。然而以花崗岩作為表面的流理台卻是更耐用、耐熱和耐刮痕。不過要注意的是不同產區的花崗岩品質都不一樣，有些地區出產的石材則可能含有較高濃度的可致癌物，因此在選購的時候要多加留意。
2. 易潔瓷磚
如果您想節省成本，我們建議你選擇瓷磚。 品質良好的瓷磚有像石材一樣的耐用耐刮特性，而且重點是價格相宜。除此以外，瓷磚的表面光滑易打理、易清潔，相比起壓層板更耐濕，實在是很不錯的選擇。
3. 木材檯面
木材無論是用在哪一個地方都是非常美觀，特別適合自然風或日式風格的開放式廚房。然而木材不耐濕，而且打理和保養也不容易，宜多加留意。
4. 混凝土檯面
這種充滿個性的檯面有著一種粗糙感，如果你想要一個擁有美麗的工業風廚房，那麼這可能是你的中島檯面的最佳建材。
而隨著科技發展，我們對流理檯面的要求更高，因此最理想的檯面需要具有抗菌、自動清潔等實用的功能，一些升級版的瓷製檯面或者是經過納米技術處理的石英或大理台檯面就最能符合我們的高要求。
粉光水泥檯面擁有淡淡的不規則紋理，給人一種有個性又時尚的觀感。
喜歡跟朋友喝個幾杯的你們，這樣子的吧檯很吸引吧？另外，你亦可以在中島旁邊的位置設置一個酒櫃，完美地盡用中島。
純白的設計感覺好清新！而牆面跟檯面都鋪設了大理石，使設計低調之中又不失高雅的感覺。
簡單地把收納架子與餐桌二合一，這也是非常適合小家庭的設計呢！
光滑的中島權面以及明亮的照明，是打造一個時尚簡約風的廚房的必要條件。
暗黑色系會是特別注重生活品質的你的選擇嗎？
日式設計用上了大量木材，讓整個廚房看起來自然又溫馨。
酒櫃、水槽、流理台面以及書櫃多合一的中島看起來也很酷！
對於喜歡居家感覺的你，這一個小型又溫馨的現代小廚房不失為一個好選擇喔～
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