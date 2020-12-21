完美的現代風廚房：中島設計的重點與實例

中島的尺寸及形狀取決於廚房本身有多大，最理想的當然就是開放式的廚房空間，因為在空間運用上自由度較大，而中島本身亦可以當作分隔空間之用。

一般而言，我們首先要留意的是中島與靠牆那一邊的料理檯面之間必須要預留一條方便人走動與轉身的通道，建議寬度約為90至130公分左右。

依據中島的功用，它的理想高度都有所差別。如果你的中島設有水槽以及將會用作流理台使用，那麼一般建議高度做到87公分，這樣子無論是切菜還是洗菜都不怕腰會酸。而如果中島設有爐灶而且功能在於燒菜的話，那麼這一邊會被設定為低區，建議高度約75公分，這樣子使用鍋子煮菜的時候，高度就剛剛好。另外，如果中島是用來當作餐桌使用，那麼72公分左右會是理想的高度。最後，如果你的中島是用來當作吧檯使用，那麼高度就要提升至約95到115公分，這樣子就能配合一般吧檯椅的高度。

至於中島的長度與寬度，一般都是看屋主的個人喜好以及廚房的可用空間而定，而市面上常見的長方形中島長度約1.2到1.4米之間。如果中島設有水槽或灶台，那麼寬度最起碼要有55-60公分以上；如果你的中島是吧檯的話，那麼選擇一些窄長一點的設計也沒有關係。

更重要的是，大家應該根據家人的身高、數目（愈多人口的家庭需要的中島餐桌或吧檯就愈長）等因素而決定最理想的中島尺寸。如果有任何疑問，找我們的專家們聊聊就最實際了！