選色大學問！決定房間牆面油漆顏色前必看的五大重點

房間牆面的油漆顏色通常不是我們在裝潢房子的時候會優先考慮的部分，很多時候我們會認為直接把水泥牆面粉刷成純白色就一了百了。然而，對於著重生活品質、喜歡多變風格或者是希望把房間打造得更有設計感的你來說，純白色的牆面可是非常單調無趣呢！那麼，我們到底要怎麼選定最理想的房間油漆顏色呢？現在就趕快閱讀下去吧！
在決定房子牆壁的油漆顏色之前，我們應該要清楚了解市面上可供選擇的各大油漆種類。
1. 水性水泥漆
這是一種由水性樹脂以及特殊顏料混合而成的塗料，由於其水性的特質，我們可以直接以清水來稀釋。這一種油漆快乾，一般而言變乾的時間約為30分鐘至1個小時。水性水泥漆還可以另外細分為平光型以及亮光型兩種，前者的效果與後者相比顯得更柔和，而後者則較前者耐用。
2. 油性水泥漆
以壓克力樹脂製成，並主要以甲苯或二甲苯稀釋。由於本身油性的特質，因此這一款塗料會比水性水泥漆更防水耐用。
3. 油性漆／調和漆
這種同樣是油性的塗料，常以揮發性溶劑（例如松香水）來作稀釋使用，因此氣味會較刺鼻難聞。由於它具備隔離水氣、防霉、便宜的優點，因此常被用作外牆牆面油漆使用（然而我們非常不建議在室內選用這一種塗料，因為其中的揮發性物質對人體有害）。
4. 乳膠漆
目前市面上最具功能性的油漆是乳膠漆，這是一種以清水為溶劑的塗料，因此安全度較高，而一些環保乳膠漆更沒有難聞刺鼻的氣味。乳膠漆的漆膜比起前面三種的塗料都來得厚，而且防霉防水的效用以及耐用度都較佳，因此是不少人的首選。
如果你深信風水之道的話，在為房間牆面塗上油漆的時候，需要注意下列的色系被視為大忌：
黑色：黑色這種暗沉的顏色會加深人們的心理負擔，讓人意志消沉以及悲觀。
黃色：黃色會使人感覺慵懶無精神，而且會很容易令人心情變得悶憂以及煩熱不安。
藍色：藍色雖然有鎮靜作用，然而亦會令空間看起來陰氣太重，讓人提不起勁。特別對於廚房和餐廳來說，藍色會抑制我們的食慾。
粉紅色：如果是小女生的房間，粉紅色不一定是個問題。然而如果把客廳或主臥室粉刷成粉紅色，風水學上會認為這會令人產生心火，導致夫妻失和。
針對於房子的不同區域，其實油漆的選色亦可以有所不同。一般來說，由於客廳的區塊通常最大，因此可以選用一些大膽、鮮明的顏色來配合整體設計。
而臥室必須以柔和的淺色為主，好讓人更為放鬆。我們特別推薦白色、米白色、大地色以及粉色系系列。
此外，餐廳的部分亦宜以白色或者淺黃色為主，因為淡淡的黃色有助於促進食慾。
在書房的牆面選色方面，一些令人感覺到有精神或者是不會過於搶眼的顏色，比如說百搭的白色就最適合不過。
除了以上風水學提醒我們應該要避免的顏色以外，我們亦不推薦以下的顏色：
大紅色：風水學上來說，大紅色代表著喜慶。然而，這種過於濃烈的顏色會讓人產生莫名的煩躁感。
紫色：紫色看起來好像很優雅對吧？可是其實它會為房間帶來不必要的壓逼感。
橘色：橘色的確是種非常有活力看顏色，可是如果在臥室裡使用，難免會使人過於亢奮、難以休息入眠。
青色／綠色：跟藍色的問題一樣，青綠色給人一種過於鎮靜、陰冷而且死氣沉沉的感覺，反而讓居者無法感到安穩平和。
首先，牆身本身的顏色要跟傢俱以及整體空間配合。舉個例子，如果你的家是走北歐風，而且傢俱都是一些布質、木質和藤製的製品，那麼牆身萬萬不能選用藍色，以免看起來過於突兀。
其次的是如果你的居家空間有限，那麼你應該只選用一些吸光度低的牆色來保持房間亦有的光亮度，不然的話空間感會被壓縮。
最後，以上的顏色推薦只供大家參考，畢竟呈現出個人風格是打造出一個理想的家的重點之一。換句話說，如果你非常希望以黑白雙色的強烈對比來打造出一個極有個性的時尚空間，那麼在徵詢設計師的意見後你亦可以選用這組合。
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