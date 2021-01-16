選色大學問！決定房間牆面油漆顏色前必看的五大重點

在決定房子牆壁的油漆顏色之前，我們應該要清楚了解市面上可供選擇的各大油漆種類。

1. 水性水泥漆

這是一種由水性樹脂以及特殊顏料混合而成的塗料，由於其水性的特質，我們可以直接以清水來稀釋。這一種油漆快乾，一般而言變乾的時間約為30分鐘至1個小時。水性水泥漆還可以另外細分為平光型以及亮光型兩種，前者的效果與後者相比顯得更柔和，而後者則較前者耐用。

2. 油性水泥漆

以壓克力樹脂製成，並主要以甲苯或二甲苯稀釋。由於本身油性的特質，因此這一款塗料會比水性水泥漆更防水耐用。

3. 油性漆／調和漆

這種同樣是油性的塗料，常以揮發性溶劑（例如松香水）來作稀釋使用，因此氣味會較刺鼻難聞。由於它具備隔離水氣、防霉、便宜的優點，因此常被用作外牆牆面油漆使用（然而我們非常不建議在室內選用這一種塗料，因為其中的揮發性物質對人體有害）。

4. 乳膠漆

目前市面上最具功能性的油漆是乳膠漆，這是一種以清水為溶劑的塗料，因此安全度較高，而一些環保乳膠漆更沒有難聞刺鼻的氣味。乳膠漆的漆膜比起前面三種的塗料都來得厚，而且防霉防水的效用以及耐用度都較佳，因此是不少人的首選。