自地自建必知關鍵：建蔽率與容積率

買現成的房子雖然很直接方便，可是有很多細節的部分都不一定能夠完全符合我們喜好。而買地自建房子就可以讓我們發揮創意，以自身的喜好為出發點，打造出一間極具個人風格的房子。然而自地自建的過程相當繁複，而且現在大家都對這些領域都很陌生，甚至可能完全沒有概念，比如一些基礎的土地面積換算：一分地幾坪、一甲幾坪等等，大多數人都不是很了解。雖然如此，有一些規定和基礎知識是很重要的，比如在買地自建之前，大家還必須先了解「建蔽率」與「容積率」這兩個由政府制定的規定！因為這可是關係到你所購買的土地上可以建多寬、多高的房子。建蔽率是建築面積占基地面積的比率，而容積率是基地中建築物總地板面積與基地面積的比率。現在就一起來了解一下吧～

當然，如果你有更多問題，也可以直接諮詢我們專業的建築師喔，這樣就可以更輕鬆省事地找到合適的好幫手啦~