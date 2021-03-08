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打造理想鞋櫃的5大要點　附美翻的鞋櫃設計案例

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女生就是愛買鞋，不同場合、不同心情、不同裝扮就得配上不同款式的美鞋！不過，愛鞋可不是女生的專利，有許多的男生同樣喜歡買鞋，數量可不比女生少喔！對於這些愛鞋控來說，最大的問題就是鞋太多沒地方放！要不就是把鞋全都堆在玄關、要不就是鞋盒像樂高一樣愈堆愈高‥‥‥ 無論如何這樣的場面都是不美觀的，如果這個時候有客人來訪的話那就更尷尬了！不僅如此，這樣雜亂無章的室內環境不僅僅是視覺上的不美觀，甚至還有可能會影響我們的心情！那麼我們該如何解決這個問題呢？我們可以通過打造一個合適的鞋櫃來一次性解決所有的問題，今天homify就是要為你提供打造出實用鞋櫃的靈感！現在趕快來看看吧！說不定這其中就有你喜歡的設計！

1. 設置鞋櫃的理想位置

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CO:interior

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亞洲人一般都有進門就脫鞋的習慣，因此擺放鞋櫃最常見的地方是玄關。在走日式風格設計路線的房子裡，我們常常會看到玄關的部分都是做得比較低一些。而其他走現代風格的房子，大多數的玄關設計都主張一切從簡。

另外，衣帽間亦是設置個人化的系統鞋櫃的好地方！其他的區域包括客廳樓梯底下等等都是不錯的選擇，繼續看下去你就會發現更多迷人的鞋櫃設計喔！

2. 常見的鞋櫃材質

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Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

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鞋櫃所利用的材質跟做一般的收納櫃子分別不大，最常見的有木材（例如中纖板）這一種富有自然氣息的材質有調節濕度的功能! 要注意，一個通風的鞋櫃可是非常重要的喔！（不然的話整個鞋櫃很快就會充滿噁心又酸臭的腳臭味、汗臭味啊‥‥‥）

此外，大芯板與生態板亦是常見的材質之一。

如果你希望鞋櫃能夠有多一點通透感，那麼玻璃材質也是適合現代風居所的好選擇。

3. 常見鞋櫃的款式

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築本國際設計有限公司

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首先我們可以把鞋櫃分為有門以及無門兩種款式。

(1) 有門鞋櫃：

最常見的鞋櫃都是有門的，因為這樣子可以把髒髒的鞋子收起來，那麼就比較不會影響房子的觀感，客人來家作客的時候也不會直視到它們。

除了一般平實的木板門以外，其實百葉門也是鞋櫃門的好選擇。這一種櫃門款式富有風格又好看，而且能促進鞋櫃的空氣流通，避免鞋子在內變潮濕、發霉。

另外，雙層滑門也是一種非常方便人使用的設計，可是在設計之前要留意鞋櫃的深度是否有夠70公分或以上。

(2) 無櫃門：

如果我們想要大方地展示自己所珍藏的鞋子，那麼就沒有理由把它們藏起來吧？在這個時候，無門鞋櫃就會是我們的選擇了！

無論是經典的層板式鞋櫃還是客制化的新穎設計，只要能讓我們把鞋子展示於人前的就是理想的設計！

(3) 懸浮式：

除了以上兩款鞋櫃以外，如果你喜歡為房子注入一些空間感，又或者希望打掃玄關可以變得更方便的話，那麼一些懸浮式鞋櫃設計也是不錯的喔。

(4) 置頂式：

另一款常見的鞋櫃有置頂式，這是一款佔據空間較大的款式，適合開放式起居空間或者大型衣櫃間。

​4. 理想的鞋櫃尺寸（深度與高度）

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高度：

因應你所想要打造的鞋櫃款式，你可以制定不同的鞋櫃高度。

(1) 鞋身高度：置頂式的鞋櫃必須根據房子的樓底高度來做配合；而一般的鞋櫃整體高度約為80公分，這樣子放鞋、取鞋都很方便。

(2) 離地高度：此外，通常鞋櫃的底部會留有一點空隙，方便人不用大幅度地彎腰來換鞋。另外如果你選擇懸浮式的鞋櫃的話，那麼鞋櫃離地面的最理想高度約25公分。這個高度剛好可以在視覺上把放在鞋櫃底透氣的鞋子遮起來，而且亦方便平常打掃。

(3) 層板之間的高度：而鞋櫃裡的層板與層板之間，最理想的高度差約為15公分。可是如果想要預留空位給高筒鞋子或者高跟鞋的話，那麼你加設層板來打造成「活動式層板」，隨意隨地因應需要要改變層板高度。

深度/寬度：

一般成人的鞋子長度都不超過30公分，因此理想的鞋櫃深度以35-40 公分為主。而如果你想要預留空間來放鞋盒，那麼長一點的深度會比較理想。 

​5. 其他設計要點

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Camila Chalon Arquitetura

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在設計鞋櫃特別是系統鞋櫃之前最先要考慮的就是個人的實際需要，比如說如果你的腳丫和鞋號比一般人大，那麼在鞋櫃的深度上就要多加調整。

另外，你亦應該因應家中人口而決定應該設置的層板數目與內裡間隔。

而如果你還會在鞋櫃裡擺放長雨傘、籃球、清潔用品、鞋刷或或者鞋油等物品時，鞋櫃內部的設計亦應該因而稍作調整。

懸浮式鞋櫃

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Korbo

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Korbo
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這樣子的鞋櫃款式極富現代感，而且不會給人厚重的感覺。同時你亦可以參考上圖，把不同的收納籃子釘在牆上。

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可組合式木架

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漂亮的木架好適合自然風或者日式風格的家！而且這一款木架還可以隨你自由組合調整鞋櫃尺寸和鞋櫃高度的喔

玻璃架

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Bhavin Taylor Design
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無門鞋櫃設計的好處就是能讓你展示愛鞋！

隱藏式鞋櫃

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在舒適的坐椅下設計兩層隱藏式鞋架，這個點子很妙吧？

訂製式收納櫃

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利用樓梯式的空間打造出絕對客制化的收納鞋櫃，絕對不浪費任何空間喔！

牆面展示架

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既然收藏了這麼多美鞋，就把它們一一給展示出來吧！

DIY手工鞋櫃

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喜歡手工製品或者鄉村風格的你，可以考慮利用木製運貨托架來打造出一個DIY鞋架喔~

如果你有任何問題，記得找我們的室內設計師聊聊喔～

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25-個創意十足的鞋子收納術

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