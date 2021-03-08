打造理想鞋櫃的5大要點　附美翻的鞋櫃設計案例

首先我們可以把鞋櫃分為有門以及無門兩種款式。

(1) 有門鞋櫃：

最常見的鞋櫃都是有門的，因為這樣子可以把髒髒的鞋子收起來，那麼就比較不會影響房子的觀感，客人來家作客的時候也不會直視到它們。

除了一般平實的木板門以外，其實百葉門也是鞋櫃門的好選擇。這一種櫃門款式富有風格又好看，而且能促進鞋櫃的空氣流通，避免鞋子在內變潮濕、發霉。

另外，雙層滑門也是一種非常方便人使用的設計，可是在設計之前要留意鞋櫃的深度是否有夠70公分或以上。

(2) 無櫃門：

如果我們想要大方地展示自己所珍藏的鞋子，那麼就沒有理由把它們藏起來吧？在這個時候，無門鞋櫃就會是我們的選擇了！

無論是經典的層板式鞋櫃還是客制化的新穎設計，只要能讓我們把鞋子展示於人前的就是理想的設計！

(3) 懸浮式：

除了以上兩款鞋櫃以外，如果你喜歡為房子注入一些空間感，又或者希望打掃玄關可以變得更方便的話，那麼一些懸浮式鞋櫃設計也是不錯的喔。

(4) 置頂式：

另一款常見的鞋櫃有置頂式，這是一款佔據空間較大的款式，適合開放式起居空間或者大型衣櫃間。