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廚房如何挑窗簾：10個不錯的實用例子

Peggy Yu Peggy Yu
Plissee & Sonnenschutz: Passgenau Systemlösungen für maximalen Wohnkomfort, Livoneo Livoneo 廚房配件與布織品
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家中空間的美學取決於無數的因素，從牆壁的顏色到家具，從照明系統到裝飾品。此外，窗簾也是空間中很重要的角色。 那麼你對窗簾，特別是廚房的窗簾搭配與設計了解有多少呢？我們知道，決定廚房窗簾的第一件事情是窗簾材質的選擇，花樣還是素面、長的或短的、樣式、雙層單層等。需要考慮的因素有很多，不過不用擔心，今天的這個點子簿就來告訴你廚房如何挑窗簾！

我們將根據窗戶或空間風格、顏色和實用性，來給你窗簾的建議，不同廚房設計適用不同類型的窗簾設計，你將會看到許多款式！當然，如果你還有更多細節問題，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

1.使用捲簾

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Studio Farina Zerozero – Foto &amp; Video

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在所有類型的環境和辦公室中，捲簾都非常實用：實際上，由於採用簡單的使用方式，可以隨意抬高或降低捲簾，讓它很受歡迎。

這種捲簾窗簾通常是白色的，百葉窗也非常適合臥室，若是在廚房裡，最好將它們安裝成白色，這樣房間就擁有自然光。

此外，因為捲簾的實用性以及尺寸大小適應性，無論是大窗戶和小窗戶都可適用。

2.白色和方形

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Matafora Tessili e Dintorni

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Matafora Tessili e Dintorni
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雖然這個窗簾也是使用捲簾的方式，但和上一個不同，建議將它放在小窗戶或連接廚房和用餐區的窗戶上。這個案例是很薄的材質，表面上有透明的紋路圖案，讓你可以看到戶外的景色。

如果你也喜歡這個設計，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～

3.百葉窗

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homify

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百葉窗簾非常實用，多種類型的空間都適用，易於清潔且不笨重。

這種窗簾很容易讓人想起摩天大樓的辦公室，你可以開關調節明亮度，因此被廣泛應用於那些需要調節自然光的工作區。

至於這個案例裡的廚房門簾/窗簾，美麗的黃色搭配黑色的輪廓，讓人想起廚房後面同色的牆壁。超現代！

4.波浪紋路

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Rollomeister

Rollomeister
Rollomeister
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如果我們選擇這個案例中的窗簾，白色與藍色的波浪，可打造一個海邊度假感。

如果你家廚房適合這樣的風格，特點是象徵和平與安寧，當陽光充足時就更為溫暖。

這個窗簾的半透明材質和光線的照射，讓廚房充滿藍色光線，是一個夢幻的設計，經典又簡約的家具也為環境帶來活力。

5.白色和薄紗簾

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CanzaniTommaso

CanzaniTommaso
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如果你的房子採用簡約的裝飾，面料輕薄、白色、中性、淺色的窗簾，就是最適合你的經典窗簾，也可以帶入些許太陽的光芒。白色的窗簾還可以讓整個空間迴盪自然光線，並與家具優雅地融為一體。

你喜歡這款簡約的空間設計嗎？歡迎留言告訴我們喔～

6.經典

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在此案例中，我們的設計師將鄉村風融入現代風格，呈現令人驚豔的結果。

這個經典寬度、長的淺色窗簾，非常適用這樣的空間。搭配如石頭色澤或原始木製的桌子和凳子，可以讓個性廚房跳脫出來。

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7.隔熱窗簾

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這案例的窗簾特點是具有一定的隔熱性，能夠在冬季和夏季發揮功用！它有抗靜電處理，這個隔熱窗簾也是永久防塵的，它非常適合潮濕的環境，如廚房或浴室，並且不需要太頻繁的維護。

8.彩色

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廚房窗簾不一定是單色的，可以有多色或多種圖案。若廚房是白色、或裝修很簡單，選擇明亮的色彩窗簾可以吸引注意力，為空間注入活力。

這個窗簾可使你的廚房有豐富色彩，你還可以搭配餐椅或廚房的顏色。

9.技術

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Rollomeister

Rollomeister
Rollomeister
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你也可以選擇在廚房窗層窗戶中間安裝百葉窗，並用電動的方式讓他升降。可以打開它讓光線進入或完全遮住它們。

與傳統的窗簾相比，這種方式的成本明顯較高，但如果你正在考慮更換窗戶，可能會因為其實用性而考慮它們。

10.鄉村廚房

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如果你家廚房是鄉村風格，最好不要選擇誇張的窗簾，選擇一個簡單的顏色與花樣，最好選擇布式的窗簾，這個窗簾已具有裝飾性，與整體環境也搭配。

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