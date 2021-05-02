廚房如何挑窗簾：10個不錯的實用例子

家中空間的美學取決於無數的因素，從牆壁的顏色到家具，從照明系統到裝飾品。此外，窗簾也是空間中很重要的角色。 那麼你對窗簾，特別是廚房的窗簾搭配與設計了解有多少呢？我們知道，決定廚房窗簾的第一件事情是窗簾材質的選擇，花樣還是素面、長的或短的、樣式、雙層單層等。需要考慮的因素有很多，不過不用擔心，今天的這個點子簿就來告訴你廚房如何挑窗簾！

我們將根據窗戶或空間風格、顏色和實用性，來給你窗簾的建議，不同廚房設計適用不同類型的窗簾設計，你將會看到許多款式！當然，如果你還有更多細節問題，還可以與我們的設計師直接聯繫喔～