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163.4 平方米的透天豪宅: 有開放式廚房與大更衣間的完美住家

Peggy Yu Peggy Yu
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你有夢想中的更衣室嗎？還是霸氣的超大客廳？今天我們要介紹為一對新婚夫妻打造的理想之家，個性熱情好客的夫妻兩個人，時常在工作閒暇之餘，邀請三五好友到家裡來聚會品酒，因此設計師特地為他們打造了具有多功能的開放式廚房

此外，男主人還有喜好收藏各式的Whiskey，女主人喜歡四處旅行，設計師特別在公領域中留白，讓男女主人可以恣意的妝點屬於他們的生活！為了要為透天住宅注入低調的奢華氣息，專家採用鐵件烤漆、清水膜塗料、鋼刷實木板、進口陶瓷薄板等作為主要建材，家中的每個角落也因此充滿驚喜與絕佳質感。現在就一起來看看更多細節…

客廳整體

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臣月空間工程

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臣月空間工程
臣月空間工程
臣月空間工程

L 型的灰色沙發經典耐看，並且可以容納多人，成為招待親友的絕佳空間~

往窗外看去

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臣月空間工程

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臣月空間工程
臣月空間工程
臣月空間工程

在一個靜謚的午后時分，和煦的陽光透過實木百葉窗微微灑落，帶有奢華感的寬敞公領域多了慵懶與寧靜感。

間接照明

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臣月空間工程

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臣月空間工程
臣月空間工程
臣月空間工程

牆面的間接照明讓空間更有氣氛，也提醒著你，室內裝潢的每一環節都輕忽不得!

室內裝潢

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臣月空間工程

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臣月空間工程
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臣月空間工程

室內的小型植栽，為純色空間淡淡的點綴了一抹綠。

整體廚房設計

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臣月空間工程

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臣月空間工程
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保留長型屋的優勢，將不同功能性的吧台/餐桌/中島，收攏在同一軸線上串聯空間，更顯大器！

個人品味呈現

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臣月空間工程

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臣月空間工程
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調酒吧檯是男主人與朋友分享美酒佳釀與藏品的一角落。

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廚房細節

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臣月空間工程

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臣月空間工程
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特別量身打造的陶瓷薄板餐桌及中島，480公分的長度延續大器的空間氛圍。

廚房檯面

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臣月空間工程

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臣月空間工程
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以黑色鋼鐵打造的檯面，更能增添質感。

臥室

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臣月空間工程

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臣月空間工程
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溫潤的木紋色為純色空間的冷調增添了溫度。

臥室整體

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臣月空間工程

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以地毯、織布呈現溫暖的點綴，間接照明也是必備的設計。

臥室另一側

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懸浮的輕巧鐵件，悄悄的分割出不同屬性的空間。

另一側可放書本、或作為收納空間。

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臣月空間工程
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伸展檯一般的更衣室

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臣月空間工程
臣月空間工程
臣月空間工程

每個女主人夢想中的更衣室，細鋁框加上玻璃增添通透感的設計，大幅減輕了雙側櫃體帶來的侷促感~

透明的玻璃能輕易看到櫃子內衣服

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臣月空間工程

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臣月空間工程
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臥室一角

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利用大鏡子的光源，讓空間照明充足！儼然住在後台化妝間！

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