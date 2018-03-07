163.4 平方米的透天豪宅: 有開放式廚房與大更衣間的完美住家

你有夢想中的更衣室嗎？還是霸氣的超大客廳？今天我們要介紹為一對新婚夫妻打造的理想之家，個性熱情好客的夫妻兩個人，時常在工作閒暇之餘，邀請三五好友到家裡來聚會品酒，因此設計師特地為他們打造了具有多功能的開放式廚房。

此外，男主人還有喜好收藏各式的Whiskey，女主人喜歡四處旅行，設計師特別在公領域中留白，讓男女主人可以恣意的妝點屬於他們的生活！為了要為透天住宅注入低調的奢華氣息，專家採用鐵件烤漆、清水膜塗料、鋼刷實木板、進口陶瓷薄板等作為主要建材，家中的每個角落也因此充滿驚喜與絕佳質感。現在就一起來看看更多細節…