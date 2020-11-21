老屋翻新裝潢必知：有什麼必要的翻新工程？預算又該怎麼算？

老房子的售價比新房總是低一大截，然而所需的翻新工程可一點都不簡單！到底為老房子注入新生命有什麼必要的工程？預算又應該怎麼抓？我們又有什麼可以把省錢的好點子呢？今天homify將要針對老屋翻新的理由、包含的工程種類、預算怎麼抓與怎麼減省預算，都為你一一解答喔！
想要把房子翻新的原因可以有很多，其中最常見的就是屋主希望可以改掉舊式老派的室內設計，為房子注入更符合現代設計風格的元素。另外有許多人亦希望藉著翻新老屋，可以改變房子的格局，提升室內的採光度以及通風。
另一個更具迫切性的翻新原因就是房子本身的結構出現問題，例如說水管老舊導致嚴重的漏水問題、牆身出現壁癌、管線老舊生鏽、房子未符合現代防火規定、或者是老屋健檢後需要儘速維修等等因素。 除此以外，台灣內政部亦在今年初公佈，為了全面推動危險及老舊建築物重建政策，將以推動五百件重建計畫為目標。行政院同時亦撥款約2.1億元給內政部，以補助民眾辦理老屋結構安全性能評估及重建計畫擬定等費用。
如果你想知道自己的老房有否符合補助資格，記得要向相關單位查詢。
針對不同房齡的老房，翻新所包含的主要工程都不盡相同，因此施工期跟工程開支都會有差異。然而，一般老屋翻新的主要工程有以下幾項：
1) 泥作工程：泥作工程以以浴室、廚房及客廳的地、壁磁磚為主，通常佔總開支的三分之一左右。它所包含的工程項目有拆除地坪、拆除間隔牆、拆除舊瓷磚、處理壁癌、地磚壁磚拼貼、頂樓加蓋或者陽台外推時必要防水工程等等，涵蓋範圍十分廣泛。
2) 水電工程: 另外一個佔去翻新預算一大部分的是水電工程，而這指的是水管、電線與瓦斯管線等有關的工程。一般工程公司都會建議，如果屋齡已經超過20年的話，水電及瓦斯管線應該全部換掉。此外，有些非常老舊的房子的電線安培數只有30，通常不能符合現代電器的需要，容易造成電荷過重、電線走火的危險！因此翻新老房時應該把電線安培數提升至150。
3) 木作工程：木作工程包含的是跟木工有關的工程，例如是訂造收納櫃、裝飾牆、天花板、木地板與木門等等。在聘請木工師傅施工之前，需要留意保固維修的年限以及合約是否包含施工後的清潔工程等細節，同時亦應該了解自己想要的建材的價格以及特質，進而決定木工師傅的報價是否合理。
4) 空調工程：在台灣這個亞熱帶地區，如果房子缺了空調真的會叫人受不了！因此空調工程亦是翻新老屋的另一個重要部分。空調工程內容包括了機器設備、配管工程與其他相關設備三大部分，除了安裝空調主機、冷卻水塔、泵浦、冷風機等部分外，還包含了設置排水管、保溫材、風管等等複雜的項目。
5) 鋁窗工程：老房子其中一個常見的問題就是舊式的塑鋼窗縫會滲水，窗戶的氣密性、水密性以及防盜性嚴重退化。因此，把舊房的窗戶更換成更輕、更結實、更美觀及耐用的鋁窗是不可少的工程之一。
除了以上五大項工程外，處理蛀蟲問題、防蟲工程、玻璃工程以及重新規劃樓梯等都是常見的翻新項目。
新屋（屋齡10年以下的房子）由於比較少有些結構上的問題，因此基本工程開支一般都不多，預算可以抓個約每坪3萬或以上。
而由於老屋需要更多改變結構或者格局的工程，而且泥水、喉管等工程比較複雜，因此每坪的預算應為6-10萬或以上。 另外，在預算總數目之中約70%應該用作裝修工程，餘下30%則分配給家具及電器。
有些時候可能在翻新房子的途中會發現其他沒有預料到的問題，比如說漏水。有時候因為要臨時更改所用的建材的關係，因此會增加額外費用。因此，我們建議大家預留一筆預備金以備不時之需，數目約為整個工程預算的10%左右。
把舊家具翻新：另外如果舊家具的狀況依舊良好，只是外觀上看起來老舊而已，那麼你也可以自新把它們磨平、重新上油漆或者切割成其他可用的部分。 購入二手傢俱：二手家具的性價比高，如果你不介意家具不是全新的話，這絕對是省錢的一大妙招喔！ 選用系統家具：相對於木作家具，系統家具的價格會比較便宜，能幫你從中省掉一大筆木作工程的費用！
基本工程：裝潢費之中佔最多的其實是付給裝修師傅的工費，如果你或者家人朋友對於一些基礎工程，例如拆除舊牆紙、重新粉刷油漆、換地板等等比較有經驗的話，那麼自己動手來做就能省下一大筆錢。然而，如果你對自己的手作沒有信心，或者對於以上的工程沒有什麼認識的話，那麼最好當然就是交給專家們處理囉！ 如果你對於個別的翻新個案有興趣，歡迎你繼續參閱以下的點子簿喔！
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