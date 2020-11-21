老屋翻新裝潢必知：有什麼必要的翻新工程？預算又該怎麼算？

想要把房子翻新的原因可以有很多，其中最常見的就是屋主希望可以改掉舊式老派的室內設計，為房子注入更符合現代設計風格的元素。另外有許多人亦希望藉著翻新老屋，可以改變房子的格局，提升室內的採光度以及通風。

另一個更具迫切性的翻新原因就是房子本身的結構出現問題，例如說水管老舊導致嚴重的漏水問題、牆身出現壁癌、管線老舊生鏽、房子未符合現代防火規定、或者是老屋健檢後需要儘速維修等等因素。 除此以外，台灣內政部亦在今年初公佈，為了全面推動危險及老舊建築物重建政策，將以推動五百件重建計畫為目標。行政院同時亦撥款約2.1億元給內政部，以補助民眾辦理老屋結構安全性能評估及重建計畫擬定等費用。

如果你想知道自己的老房有否符合補助資格，記得要向相關單位查詢。