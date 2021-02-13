水泥板材大剖析: 打造時尚工業風的好幫手!

若果你希望為房子注入近年大熱而又時尚的工業風的話，那麼牆面設計一定是不可以忽略的一環。

在homify的版面上你可以找到不少工業風設計的點子，而它們的共通點就是清水模牆面。清水模之所以能夠獲得日本建築大師安藤忠雄的喜愛，全因它能呈現出混凝土原始質感、給人脫俗又優雅觀感。然而由於台灣較為潮濕，因此清水模作品容易在水氣的環繞中，產生褪色、發霉等情況。而今天homify要為大家介紹的是能夠取代清水模，同時能適應台灣天氣的各種水泥板！