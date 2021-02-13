水泥板材大剖析: 打造時尚工業風的好幫手!

若果你希望為房子注入近年大熱而又時尚的工業風的話，那麼牆面設計一定是不可以忽略的一環。
在homify的版面上你可以找到不少工業風設計的點子，而它們的共通點就是清水模牆面。清水模之所以能夠獲得日本建築大師安藤忠雄的喜愛，全因它能呈現出混凝土原始質感、給人脫俗又優雅觀感。然而由於台灣較為潮濕，因此清水模作品容易在水氣的環繞中，產生褪色、發霉等情況。而今天homify要為大家介紹的是能夠取代清水模，同時能適應台灣天氣的各種水泥板！
水泥板是一種表面光滑、擁有跟清水模相似外觀的薄板狀建材，主要作室內牆面裝飾之中。
水泥板以水泥加工而成，是一種介於石材以及石膏板之間的建材。水泥板的價格比起昂貴的石材，例如常見的大理石和花崗岩等等來得便宜，而且質感、防蟲、防火、防水性感都比石膏板好。
近年許多人都喜歡為家中注入工業風元素，因此水泥板成為一種非常受歡迎的素材，常見於客廳或臥房裡。
(1) 普通水泥板：主要成分是水泥與沙子組成的板材，如果水泥的用量愈低，建材的價格亦會愈低，通常用來做打底。
(2) 纖維水泥板／水泥壓力板： 不同纖維水泥板添加了不同纖維來提升板材的強度及韌度常見的纖維包括紙漿、玻璃絲以及石棉等等（註：石棉為一級致癌物，環保署已經從2018年1月1日起實行全面禁用石棉，因此市面上不應該再有加入這種礦物纖維的水泥板出現）。這一種建材用途廣泛，常見於樓層板、外牆保溫板、護牆板等部分。
(3) 木絲水泥板/木絲板： 這是一種由木刨片與水泥混合而成的水泥板，隔音性能好，最常用作室內牆面設計，例如客廳的電視牆、餐廳的裝飾牆、或者琴房的牆面之上。
(4) 木紋水泥板： 顧名思義，這裡指的是擁有仿木紋的水泥板。木紋水泥板造型自然逼真，可染色或上漆，常被作來鋪設外牆。
(1) 普通水泥板：優點是其價格便宜、易找，然而缺點就是外表不夠美觀，而且不同廠牌的出品的水泥含量以及價格各異，品質參差不齊。
(2) 纖維水泥板：好處就是變化以及選擇很多樣化，而且具備防火、防蝕、防水等等主要功能，使用壽命也長。薄板可用於吊頂材料以及裝飾素材，而厚板則可以用來作樓層板及閣樓板等等。缺點就是相關的施工程序複雜，而且價格較高。
(3) 木絲水泥板/木絲板：優點是它的吸音、隔音性能非常好，並且擁有耐用、耐潮、防火、防霉、無毒、跟木材一樣質地輕盈等特點。此外，相關的安裝工序簡單直接，價格亦十分經濟實惠。
(4) 木紋水泥板：這是一種取代木材，用於室外的水泥板。由於它擁有仿木紋的外觀，同時亦具備防防潮、彈性好、不彎曲、不變形、名染色或上漆而且持久耐用等優點，因此是不少人打造戶外木屋或者鋪設外牆的首選建材。
(1) 普通水泥板：
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(2) 纖維水泥板：
60×240cm x 15mm (NT 600/片)
(3) 木絲水泥板/木絲板：
122×124 cm x 6mm (NT 900/片)
122×124 cm x 8mm (NT 1000/片)
122×124 cm x 10mm (NT 1250/片)
(4) 木紋水泥板：
規格：
20x300cm x 8mm (NT 500/片)
如果水泥板是用於戶外的話，應該在表面上一層透明漆來保護表層，在購買漆油時記得要選擇一些抗紫外線、耐黃變的種類。
室內裝飾用的水泥板應該定期噴上保護劑，讓水泥板的色澤在長時間使用之下依然保持全新樣貌，並阻止水氣進入水泥板內而影響耐用度。