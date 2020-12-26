電視機在現代住家中，享有一個特殊的位置。通常在擺放電視機的地方，會是我們和家人好友相聚，一起欣賞好看電影或電視影集，共享美好歡愉時光的地點。電視既然是這個領域中的大主角，我們理當要好好規劃，讓空間呈現出整齊美觀的效果。倘若條件允許，我們還可以為電視牆增加更多的細節，讓它更具功能性和實用性，比如合理運用電視櫃，將電視牆櫃與收納櫃合二為一等等，一個好的電視櫃設計往往可以讓你的客廳獲得意想不到的裝潢效果，既節省了空間又增加了設計感，讓整個空間更加有層次。

在今天的點子簿中，我們為你蒐集了 20 個超棒的電視牆設計點子，立刻一起來瞧瞧吧！

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