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20 個超棒的電視牆設計點子

Genie Chien Genie Chien
Neubau einer Villa in Ostbelgien, Architekturbüro Sutmann Architekturbüro Sutmann 視聽室
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電視機在現代住家中，享有一個特殊的位置。通常在擺放電視機的地方，會是我們和家人好友相聚，一起欣賞好看電影或電視影集，共享美好歡愉時光的地點。電視既然是這個領域中的大主角，我們理當要好好規劃，讓空間呈現出整齊美觀的效果。倘若條件允許，我們還可以為電視牆增加更多的細節，讓它更具功能性和實用性，比如合理運用電視櫃，將電視牆櫃與收納櫃合二為一等等，一個好的電視櫃設計往往可以讓你的客廳獲得意想不到的裝潢效果，既節省了空間又增加了設計感，讓整個空間更加有層次。

在今天的點子簿中，我們為你蒐集了 20 個超棒的電視牆設計點子，立刻一起來瞧瞧吧！

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1. 空間的適當配置

Appartamento a Verona, Pierangelo Laterza Pierangelo Laterza 客廳
Pierangelo Laterza

Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza

這款設計特別強調空間的分配，電視機的位置是在樓梯下方，嵌入式設計充分運用到空間，橫向延伸出的書櫃，讓書籍雜物都能擺置得妥妥貼貼，絲毫不顯零亂。

2. 光線的方向

Ap. adaptado - cadeirante, Marcelo Rosset Arquitetura Marcelo Rosset Arquitetura 視聽室
Marcelo Rosset Arquitetura

Marcelo Rosset Arquitetura
Marcelo Rosset Arquitetura
Marcelo Rosset Arquitetura

倘若起居室設置有窗戶，為了避免讓光線影響到觀看電視時的效果，必須事前經過測量調整，讓自然光源不會在屏幕上造成反光。

3. 輔助光源

Projeto Residencial Jardim Europa/ São Paulo, Deborah Basso Arquitetura & Interiores Deborah Basso Arquitetura & Interiores 視聽室 木頭 White
Deborah Basso Arquitetura &amp; Interiores

Deborah Basso Arquitetura & Interiores
Deborah Basso Arquitetura &amp; Interiores
Deborah Basso Arquitetura & Interiores

電視牆的位置必須設計其他輔助光源。倘若只倚賴電視機發出的強光，看久了恐怕會造成視覺上的疲乏，影響視力健康。

4. 與座位的距離

Caúcaso, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 視聽室
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

放置電視屏幕的位置，距離座位至少應該有 1.5 到 2 公尺的距離，高度也應該要有 85 公分高。

5. 電視的尺寸

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喜歡視聽享受的你，可能傾向購買大屏幕電視。但事實上電視的尺寸並不是愈大愈好，必須能夠配合空間的大小，才不會造成視覺上的壓迫感。

6. 室中心區

Stadtvilla, Innendesigner Kemper & Düchting GmbH Innendesigner Kemper & Düchting GmbH 視聽室
Innendesigner Kemper &amp; Düchting GmbH

Innendesigner Kemper & Düchting GmbH
Innendesigner Kemper &amp; Düchting GmbH
Innendesigner Kemper & Düchting GmbH

考慮到所有觀眾的視聽需求，電視機必須要擺置在中心點的位置，其他的家具配備則要呈現眾星拱月之勢。

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7. 款式挑選

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Savignano Design

Savignano Design
Savignano Design
Savignano Design

電視牆的款式，最好要能配合居家的風格。倘若你喜歡時尚風，就挑選同樣風格的電視牆，才能營造出一體的格調。

8. 多功能設計

Apartamento da Maria Rita, INÁ Arquitetura INÁ Arquitetura 視聽室
INÁ Arquitetura

INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura
INÁ Arquitetura

電視牆可以打造成一座多功能的儲納櫃，不僅讓電視可以容身，也讓其他器物能各就各位！

9. 隱藏電線

Apartamento N | H, Only Design de Interiores Only Design de Interiores 視聽室
Only Design de Interiores

Only Design de Interiores
Only Design de Interiores
Only Design de Interiores

良好的電視牆設計，還可以把擾人視線的電線通通隱藏起來！

10. 整合型圖書館

Neubau einer Villa in Ostbelgien, Architekturbüro Sutmann Architekturbüro Sutmann 視聽室
Architekturbüro Sutmann

Architekturbüro Sutmann
Architekturbüro Sutmann
Architekturbüro Sutmann

把電視與整座圖書館整合為一體，這款令人驚豔的設計讓每個愛書人都驚嘆不絕！

11. 為電視裱框

Home theater homify 視聽室
homify

Home theater

homify
homify
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想讓電視美成一幅畫？那就把它裱起來吧！這樣的設計讓電視的地位更突出，儼然空間中的主角～

12. 隱藏款

Amenidades Punto Central Fase 2, Línea Vertical Línea Vertical 視聽室
Línea Vertical

Línea Vertical
Línea Vertical
Línea Vertical

不想讓電視出現在眼前？簡單，把這道電視門一拉上，它馬上就從視線中消失！

13. 展示櫃

Casa SS, Código Z Arquitectos Código Z Arquitectos 視聽室
Código Z Arquitectos

Código Z Arquitectos
Código Z Arquitectos
Código Z Arquitectos

如果你有喜愛的藝術品很想展現出來，這款設計絕對符合你的需求！

14. 工業風

Casa Aranzazu, Besonías Almeida arquitectos Besonías Almeida arquitectos 視聽室 水泥
Besonías Almeida arquitectos

Besonías Almeida arquitectos
Besonías Almeida arquitectos
Besonías Almeida arquitectos

採用混凝土為材打造的牆面，讓你的電視披上一身粗獷的工業風！

15. 木質風

Casa Begalg , DIN Interiorismo DIN Interiorismo 視聽室
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

木頭材質永遠是創造溫馨質感的不二選擇，這款完美設計絕對符合你心意！

16. 木頭與石頭的合奏

Casa de Campo - Quinta do Lago - Tarauata, Olaa Arquitetos Olaa Arquitetos 視聽室
Olaa Arquitetos

Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos
Olaa Arquitetos

採用天然材質的木材與石頭，這樣的構造非常適合走自然路線的你！

17. 趣味設計

ISPIRAZIONI SCANDINAVE, Studio di Progettazione e Design "ARCHITÈ" Studio di Progettazione e Design 'ARCHITÈ' 視聽室
Studio di Progettazione e Design <q>ARCHITÈ</q>

Studio di Progettazione e Design "ARCHITÈ"
Studio di Progettazione e Design <q>ARCHITÈ</q>
Studio di Progettazione e Design "ARCHITÈ"

電視牆也可以打造得如此有趣！大大小小的框框，不僅讓空間整個活潑了起來，還提供了實用的收納功能！

18. 電視櫃

Departamento de la Ciudad de México ll, Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño 視聽室
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño

Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo &amp; Diseño
Citlali Villarreal Interiorismo & Diseño

採用低矮的電視櫃，成本低廉，同時還可以擺置其他漂亮的裝飾品～

19. 懸浮款

MR House/Casa MR, Pascali Semerdjian Arquitetos Pascali Semerdjian Arquitetos 視聽室
Pascali Semerdjian Arquitetos

Pascali Semerdjian Arquitetos
Pascali Semerdjian Arquitetos
Pascali Semerdjian Arquitetos

這樣的設計真是令人拍案叫絕！電視彷彿懸浮在空間中，不僅帶來視覺上的通透感，也提供了實用的收納功能～

20. 百搭款

Residencia Los Jales , René Flores Photography René Flores Photography 臥室
René Flores Photography

René Flores Photography
René Flores Photography
René Flores Photography

這款設計具有很大的彈性，你可以選擇不同的材質、顏色，還可以依個人儲納的需求，挑選不同的層架抽屜組合。

如果你正在尋找電視牆的設計，一定不能錯過以下文章：

13 款讓你驚豔的絕美電視牆

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