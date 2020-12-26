電視機在現代住家中，享有一個特殊的位置。通常在擺放電視機的地方，會是我們和家人好友相聚，一起欣賞好看電影或電視影集，共享美好歡愉時光的地點。電視既然是這個領域中的大主角，我們理當要好好規劃，讓空間呈現出整齊美觀的效果。倘若條件允許，我們還可以為電視牆增加更多的細節，讓它更具功能性和實用性，比如合理運用電視櫃，將電視牆櫃與收納櫃合二為一等等，一個好的電視櫃設計往往可以讓你的客廳獲得意想不到的裝潢效果，既節省了空間又增加了設計感，讓整個空間更加有層次。
在今天的點子簿中，我們為你蒐集了 20 個超棒的電視牆設計點子，立刻一起來瞧瞧吧！
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這款設計特別強調空間的分配，電視機的位置是在樓梯下方，嵌入式設計充分運用到空間，橫向延伸出的書櫃，讓書籍雜物都能擺置得妥妥貼貼，絲毫不顯零亂。
倘若起居室設置有窗戶，為了避免讓光線影響到觀看電視時的效果，必須事前經過測量調整，讓自然光源不會在屏幕上造成反光。
電視牆的位置必須設計其他輔助光源。倘若只倚賴電視機發出的強光，看久了恐怕會造成視覺上的疲乏，影響視力健康。
放置電視屏幕的位置，距離座位至少應該有 1.5 到 2 公尺的距離，高度也應該要有 85 公分高。
喜歡視聽享受的你，可能傾向購買大屏幕電視。但事實上電視的尺寸並不是愈大愈好，必須能夠配合空間的大小，才不會造成視覺上的壓迫感。
考慮到所有觀眾的視聽需求，電視機必須要擺置在中心點的位置，其他的家具配備則要呈現眾星拱月之勢。
電視牆的款式，最好要能配合居家的風格。倘若你喜歡時尚風，就挑選同樣風格的電視牆，才能營造出一體的格調。
電視牆可以打造成一座多功能的儲納櫃，不僅讓電視可以容身，也讓其他器物能各就各位！
良好的電視牆設計，還可以把擾人視線的電線通通隱藏起來！
把電視與整座圖書館整合為一體，這款令人驚豔的設計讓每個愛書人都驚嘆不絕！
不想讓電視出現在眼前？簡單，把這道電視門一拉上，它馬上就從視線中消失！
如果你有喜愛的藝術品很想展現出來，這款設計絕對符合你的需求！
採用混凝土為材打造的牆面，讓你的電視披上一身粗獷的工業風！
木頭材質永遠是創造溫馨質感的不二選擇，這款完美設計絕對符合你心意！
採用天然材質的木材與石頭，這樣的構造非常適合走自然路線的你！
電視牆也可以打造得如此有趣！大大小小的框框，不僅讓空間整個活潑了起來，還提供了實用的收納功能！
採用低矮的電視櫃，成本低廉，同時還可以擺置其他漂亮的裝飾品～
這樣的設計真是令人拍案叫絕！電視彷彿懸浮在空間中，不僅帶來視覺上的通透感，也提供了實用的收納功能～
這款設計具有很大的彈性，你可以選擇不同的材質、顏色，還可以依個人儲納的需求，挑選不同的層架抽屜組合。
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