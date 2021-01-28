電視牆設計攻略：絕美的實例與常用材質

客廳是一個房子的重心，因為這是個在平日讓人慵懶地放鬆、在假日跟朋友小聚會的地方，而電視牆就是客廳的主角。一個舒適又兼具風格的電視牆可以在客人心目中留下深刻印象，同時亦能展示出你的個人品味。那麼你對客廳裝潢特別是電視牆的裝潢設計了解多少呢？我們應該如何在電視牆的設計性與功能性之前找到一個平衡，同時讓它完美融入你的新家？電視牆的色彩應該如何搭配？如果你也對這些問題好奇，或者想要了解更多關於電視牆的設計案例，那麼一定不要錯過今天的點子簿喔，相信你一定可以在這些設計案例中找到你喜歡的類型！當然，如果你有更多的問題，或者你希望獲取更多關於裝潢的建議和靈感，也可以與我們的設計師和專家們直接聯繫喔～
今天homify要為大家介紹七種電視牆裝潢的設計風格，並且告訴大家打造出每一種獨特風格所需的建材是什麼，好讓大家為客廳裝潢做好準備喔～ 現在就一起來看看這七種風格各異的電視牆裝潢設計案例吧～
自然風的設計講求給人一種溫馨、舒適的感覺，因此選色上多以淺色、白色為主。
另外，由於木材本身能夠營造出一種自然無壓力的氛圍，因此亦常常被用來鋪設客廳的牆面。可是如果你的電視牆是木作，而你又希望把電視機懸掛起來的話，那麼就要留意牆身是否足以承重力。
人造文代石擁有凹凸有致的表面，是一種平凡之中帶點不平凡的裝飾建材。要打理文化石牆面其實十分容易，平日只要用抹布拭擦就可。然而，由於它的表面不平均，會比較容易累積灰塵，記得要勤於除塵才不會影響外觀喔！
圖中的電視牆還搭配了底部的一組木製電視櫃，牆上亦裝設了兩層木架，提升了整個客廳的自然氣息。
如果你想要在電視櫃的外型上注入一些比較特別的設計元素，那麼你可以考慮參考這一個由台灣設計師打造的客廳。這裡以系統電視櫃來作搭配，電視設於牆身的凹處，營造出凹凸的層次感。
現代風格著重於呈現出一種清脆俐落的觀感，圖中以整片大理石為背景的石皮電視牆，正帶給我們這樣子的感受。
為了提升設計的時尚度，大家可以加裝假天花連射燈，以燈光來營造非比尋常的妝點效果。而一邊的實木皮電視組合櫃以沉穩的灰黑色以及木色為主，設計地非常有個性。
這一個鋪了石材面料的電視牆超出我們一般的想像，因為它同時還是一幅間隔半牆。此外，牆壁的底部設有凹槽，可以讓屋主擺放一些小物品來作裝飾之用。
這一種輕間隔的設計，特別適合一房或者是客廳空間比較有限的房子喔！
如果你的預算有限，或者喜歡一些比較簡單的設計的話，那麼可以把電視牆粉刷成強烈一點的深色，比如說圖中的海軍藍、深灰色、深珊瑚色等等。同時，客廳的其他牆面應該留白，以營造出順眼的對比效果。
圖中的電視牆還有另外一個特別之處——平面電視並不是單純地懸掛在牆上。底牆跟電視機之間還有多一層的的裝飾板，而板後的四邊裝上了燈管。
另一種同樣能帶出工業風味道，同時多了一份優雅感的材料還有路特石(Lusterstone)這一種選擇。這一款塗料由珍珠粉與天然雲母骨料組成，可以塗於各種裝飾板材之上，所營造出來的視覺效果非常好喔！
再來的就是越來越受大家喜歡的北歐風格了！這個客廳的電視牆與玄關收納櫃設計以淺灰色為底，再以白色及淺木紋櫃體做搭配，整體呈現舒服清爽質感。
其實北歐風設計強調的是把大自然帶進家裡，因此選色上不應該局限於純白色或者大地色系之上！像是這一個電視牆以墨綠色為主，搭配天然原木質感的電視櫃設計，直接讓我們聯想起大片大片的森林。此外，半牆輕間隔亦是這個客廳的設計焦點喔！
鄉村風給人一種恬靜自然的感覺，進了這個客廳就彷彿馬上跟大都市中的紛擾分隔問來。
鵝黃色的磚塊給人一種溫馨又厚實的感覺，完美地配搭著整個客廳的粉色與白色牆面。電視櫃的設計亦一切從簡，以白色和木色為主調，另外配以翠綠盆栽來點綴。
復古磚牆擁有粗糙的表面，顏色亦不盡一致。可是正正是這些「不完美」之處，造就出這一個極具美感的鄉村風牆面。除了剛剛介紹的鵝黃色磚牆外，你亦可以利用這一種復古磚來妝點你的電視牆喔
這一個電視牆面由實木板鋪成，跟客廳的木地板相互呼應，讓整個設計非常有整體感。基於極簡的原則，這裡除了一些木架以外，就沒有其他讓人分心的設計部分，例如大型的電視櫃。
這一面電視牆則是由壁磚組成，看起來就好像是水泥板一樣擁有清新脫俗的觀感。整幅牆面除了電視以外，就並沒有其他的雜項了。
除了壁磚或水泥板以外，你也可以直接打造出一幅清水模牆。不過要留意的是，除了電視牆身需要保持簡潔以外，整個開放式空間的設計亦應該從簡。
地中海風是一種混合了多國文化元素而成的風格，主要的特點就是其色彩運用。整幅電視牆面粉刷成純白色，跟客廳另一端的湖水藍色成了強烈對比，同時讓我們瞬間聯想起地中海島的度假之假！
這一整個客廳與餐廳相連的開放式空間以水藍色以及黃色為點綴，看起來活力滿滿的樣子！而電視牆本身是一幅木作間隔牆，背後以鐵板來補足了牆身承重力不足的問題，從而可供懸掛一整部平面電視機。
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