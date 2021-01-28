電視牆設計攻略：絕美的實例與常用材質

客廳是一個房子的重心，因為這是個在平日讓人慵懶地放鬆、在假日跟朋友小聚會的地方，而電視牆就是客廳的主角。一個舒適又兼具風格的電視牆可以在客人心目中留下深刻印象，同時亦能展示出你的個人品味。那麼你對客廳裝潢特別是電視牆的裝潢設計了解多少呢？我們應該如何在電視牆的設計性與功能性之前找到一個平衡，同時讓它完美融入你的新家？電視牆的色彩應該如何搭配？如果你也對這些問題好奇，或者想要了解更多關於電視牆的設計案例，那麼一定不要錯過今天的點子簿喔，相信你一定可以在這些設計案例中找到你喜歡的類型！當然，如果你有更多的問題，或者你希望獲取更多關於裝潢的建議和靈感，也可以與我們的設計師和專家們直接聯繫喔～

今天homify要為大家介紹七種電視牆裝潢的設計風格，並且告訴大家打造出每一種獨特風格所需的建材是什麼，好讓大家為客廳裝潢做好準備喔～ 現在就一起來看看這七種風格各異的電視牆裝潢設計案例吧～