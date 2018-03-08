14 款超有設計感的木製儲物空間

住家裡總有一些空間老是被閒置忽略，平時你不見得會注意到它們，但當你家物品無處放置時，它們卻可以發揮很好的儲物收納功能！倘若你愛好木頭材質的家具，以下要介紹給你的這 14 款木製收納裝置，一定美到讓你不知從何挑起！這些設計各有吸睛之處，而且各有適用的最佳場域，可以幫你把住家打理得更加有條有理，趕快一起來瞧瞧吧！
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看看這款設計，是不是超驚豔呢？牆面上、流理台下、中島，到處都提供了龐大的收納功能。木質材料更帶來溫馨暖意~
沿著樓梯打造的層櫃，讓住家變得豐富又有趣，同時還具備強大的置物功能喔！
這款木頭櫃子採用開放式設計，內部可以置放許多竹籃，取放時更加輕鬆順手！
床頭的牆壁可別放過了！這款層架設計可容納許多書籍，方便你睡前讀些好故事～
採用樹幹為支柱的層架，將大自然氛圍帶進住家中！
牆上的這款設計，散發著迷人的時尚風情，是都會雅痞的最愛！
整面的牆上可以設計出這樣別緻的層架，加上燈光照明，創造出很美的室內風景！
居住空間總有許多角落，你可能忘了它們的存在，卻可以帶來意外的驚喜！
吃驚吧？擁有許多包包的你，絕對不能錯過這款牆上的設計！
這款客製化的洗臉台，是為這個小浴室量身打造，特殊造型構成很棒的視覺觀感！
如果你喜歡木工 DIY ，不妨來試試自製這款牆上的小花園！
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