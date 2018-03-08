14 款超有設計感的木製儲物空間

住家裡總有一些空間老是被閒置忽略，平時你不見得會注意到它們，但當你家物品無處放置時，它們卻可以發揮很好的儲物收納功能！倘若你愛好木頭材質的家具，以下要介紹給你的這 14 款木製收納裝置，一定美到讓你不知從何挑起！這些設計各有吸睛之處，而且各有適用的最佳場域，可以幫你把住家打理得更加有條有理，趕快一起來瞧瞧吧！

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