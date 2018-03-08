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14 款超有設計感的木製儲物空間

Genie Chien Genie Chien
Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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住家裡總有一些空間老是被閒置忽略，平時你不見得會注意到它們，但當你家物品無處放置時，它們卻可以發揮很好的儲物收納功能！倘若你愛好木頭材質的家具，以下要介紹給你的這 14 款木製收納裝置，一定美到讓你不知從何挑起！這些設計各有吸睛之處，而且各有適用的最佳場域，可以幫你把住家打理得更加有條有理，趕快一起來瞧瞧吧！

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1. 全功能廚房儲納設備

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

看看這款設計，是不是超驚豔呢？牆面上、流理台下、中島，到處都提供了龐大的收納功能。木質材料更帶來溫馨暖意~

2. 樓梯下裝置

House in Marostica, Diego Gnoato Architect Diego Gnoato Architect 客廳電視櫃
Diego Gnoato Architect

Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect
Diego Gnoato Architect

沿著樓梯打造的層櫃，讓住家變得豐富又有趣，同時還具備強大的置物功能喔！

3. 活動式抽屜

Farmhouse Ivory 9 Drawer Chest The Cotswold Company 客廳儲藏櫃
The Cotswold Company

Farmhouse Ivory 9 Drawer Chest

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

這款木頭櫃子採用開放式設計，內部可以置放許多竹籃，取放時更加輕鬆順手！

4. 床頭裝置

INDUSTRIAL STYLE - Vintage Style, Rachele Biancalani Studio Rachele Biancalani Studio 客廳
Rachele Biancalani Studio

Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio
Rachele Biancalani Studio

床頭的牆壁可別放過了！這款層架設計可容納許多書籍，方便你睡前讀些好故事～

5. 自然風

Hotel Corse, CORO furniture CORO furniture 客廳書櫃
CORO furniture

CORO furniture
CORO furniture
CORO furniture

採用樹幹為支柱的層架，將大自然氛圍帶進住家中！

6. 臥室層架

Magma Towers, D.I. Pilar Román D.I. Pilar Román 臥室
D.I. Pilar Román

D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román
D.I. Pilar Román

牆上的這款設計，散發著迷人的時尚風情，是都會雅痞的最愛！

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7. 木製更衣空間

homify 臥室
homify

homify
homify
homify

臥房旁的小空間，可以應用木製層架打造出這樣一個更衣間，讓衣物儲放更方便～

8. 嵌牆式

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 臥室 Blue
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

整面的牆上可以設計出這樣別緻的層架，加上燈光照明，創造出很美的室內風景！

9. 簡約款

大屋根の家, 江建築設計事務所 江建築設計事務所 客廳書櫃
江建築設計事務所

江建築設計事務所
江建築設計事務所
江建築設計事務所

這款設計簡單質樸，上過亮漆的表面帶有光澤感，與木頭地板構成絕美的搭配！

10. 牆角的園景

Möbel, Volker Rueß Volker Rueß 客廳書櫃
Volker Rueß

Volker Rueß
Volker Rueß
Volker Rueß

居住空間總有許多角落，你可能忘了它們的存在，卻可以帶來意外的驚喜！

11. 皮包掛桿

Walk in Closet with storage for Shoes and Handbags designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited 更衣室儲藏櫃
Tim Wood Limited

Walk in Closet with storage for Shoes and Handbags designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

吃驚吧？擁有許多包包的你，絕對不能錯過這款牆上的設計！

12. 浴室層櫃

homify 浴室
homify

homify
homify
homify

沐浴的空間容易發生雜亂現象，利用這款層櫃來置放器皿，再也不怕東西找不到了！

13. 量身定製款

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis 浴室
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

這款客製化的洗臉台，是為這個小浴室量身打造，特殊造型構成很棒的視覺觀感！

14. 回收箱

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo 庭院 木頭
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

如果你喜歡木工 DIY ，不妨來試試自製這款牆上的小花園！

延伸閱讀：

書蟲必看！ 8 種讓訪客超吃驚的全牆面書櫃

從容自在的日式美學: 以木頭妝點的淺色系公寓
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