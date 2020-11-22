室內裝潢必備：你不可不知的 14 種木頭材質

木材是現今室內裝潢不可缺少的材料，無論是用來鋪設客廳或臥房的地面、牆身還是做實木家具，木頭所呈現出來的質感的氣氛總是十分迷人！市面上可見的木頭材質有很多，然而平價的松木跟黃花梨等類的高級木材之間的價格差異可以很大！如果你想要用木頭裝潢室內空間的話，接下來我們要為你提供 14 種必知的木頭材質，以及詳細的資料!
木材大致可分低價、中價、高價三等。但並非高價就是絕對優質，整體使用上需要考慮風格、木工技術、施作可能、板材甲醛含量等等，本身材質是其中一項重要的考慮環節。
(1) 松木:
，有明顯的木紋，木色偏淺，而且帶有獨特的香氣。由於這是一種生長快速的木材，因此在國外以及台灣被大量生產，價格亦因此較其他木材便宜。
可是由於松木木質鬆軟，因此不適用於製造一些用來承重的大型家具，不然的話木頭容易裂開。此外，松木易有蟲蛀及變形的問題。
(2) 橡膠木:
橡膠木是由已經生產不出橡膠的木頭加工而成，因此是一種環保木材。另外因為它有著像是天然象牙般的淺色色調，因此亦被稱為象牙木。一般來說，它的質地很均勻，具有很強的可塑性。
然而，橡膠木本身會有雜斑和黑點，而且表面比較粗糙。另外亦因為木質鬆軟，因此容易留下劃痕。
(3) 杉木：
主要生長在中國及東南亞地區，而變種的台灣杉木（巒大杉）則分佈於台灣北部。這種木材帶淡淡的红褐色，有香氣，木質軟硬度適中。
(4) 栓木：
栓木主要產地為北美 ，邊材屬淡色或近於白色，因此又名白蠟木。這種木材的穩定度佳，而且不易變形，而由於台灣人一般都比較喜愛淺色木材，因此是一些頗受歡迎的建材。
(5) 沙比力：
這是一種產自非洲的異國木材，有「非洲柚木」之稱，然而價格相比起一般的柚木便宜，抗腐性、耐蟲性皆屬中上。
(6) 梧桐木：
梧桐樹的生長速度快，因此是一種可永續的木材。這一種木材具有不錯的抗腐蝕能力，材質輕軟，多做來作裝飾面料。
(7) 柚木：
柚木主要產於東南亞及台灣本地，而市面上的柚木主要來自緬甸，它亦被號稱為「緬甸國寶」。它的木質堅硬，不翹不裂，而且耐水、耐火性強，因此除了用來製作家具以外，還廣泛地被應用在造船、露天建築以及橋樑之上。
(8) 榆木：
榆木的硬度、強度適中，一般常用作透雕、浮雕。早期的榆木家具多用來製成供俸用的家具，因此常見於寺廟建築。這種木材擁有直而粗獷的紋理，是自古至今最受大家歡迎的木材之一。
(9) 橡木：
很多人會把橡木與橡膠木混而一談，然而橡木木質比後者堅硬、耐用得多，屬於高級木材，價格跟橡膠木可以差個3、4倍。橡木紋理呈直紋狀，而且可塑性高，無論是用來染色或者作其他加工用途，所呈現出來的效果也會很理想。
(10) 胡桃木：
這是一種生長周期長達百年的上好木材，主要分布於南美洲、北美洲、歐洲東南部、亞洲東部，而市面上常見的有黑胡桃木以及南美胡桃木。
黑胡桃非常昂貴，材質堅硬，而且不易變形，是最優良的家具用材之一，因此通常作來制作高級的實木家具，或者是豪車及遊艇的木質內飾。
南美胡桃木表面呈棕色，亦帶有黑色花紋，色澤柔和，弦切面呈現山形紋理，適合用來呈現古典風或者鄉村風路線的室內風格。
(11) 紫檀木：
紫檀木是眾多紅木之中最高級的木材，因為它無論是硬度、柔潤度還是細膩度上都比其他木材更優良。這一種高貴木材質地緊密，心材呈紅色，色澤光亮而柔和，因此十分適合用來作中式家具使用。
(12) 楠木：
楠木有三種，第一種是金絲楠，因木紋裡帶有色澤鮮艷的金絲而得名，是中國特有的珍貴木材。在歷史上，許多皇家宫殿都是採用金絲楠來建造。而第二種則稱為香楠，全因它帶有清新香氣，木頭呈現微紫色。而第三種就是水楠，這一款木材木質較軟，多用來製作家具，檔次較金絲楠低。
(13) 黃花梨：
這一種珍貴樹木已被列為瀕危物種，若果要等到木頭成材的話得花上百年的時候。它的紋理獨特而且非常漂亮，是製作古典硬木家具的上乘材料，亦是古時候貴族、皇帝愛用的上好木頭之一。
(14) 大紅酸枝：
這一種昂貴的木材需要上五百年的生長期才能成材，木質堅硬、細膩，木頭呈現深紅色並帶有深褐色或者黑色條紋，給人一種古色古香的感覺。正宗的紅酸枝心材呈橘紅褐色、紫紅褐色、深紫色，而且價格不菲。
要使實木家具歷久常新，平日的保養功夫一定要做好才行。針對不同種的木材，所需的保養程序可能不同，然而一般的保養包括：
(1) 除塵：
平日的除塵是保持木材美麗如新的第一步，而且記得要用軟棉布才不會讓木材產生刮痕喔！
(2) 遠離水氣：
雖然實木家具一般有調節濕氣的功能，然而如果你家裡的是實木貼皮家具，或者是木材本身易翹的話，最好還是遠離水氣以防變形。
(3) 使用專用清潔劑：
有些時候木材可能會沾上油漬，在此記得要用專用的家具清潔劑才行。
(4) 定期上蠟：
特別是針對一些貴價木材以及防蟲防水性能較差的木材，我們應該定期上蠟以保持實木家具應有的光澤，並且延長它的使用壽命。
如果你想知道以上木材的實際價格，記得要跟專業人士查詢喔！
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