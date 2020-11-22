室內裝潢必備：你不可不知的 14 種木頭材質

(1) 松木:

，有明顯的木紋，木色偏淺，而且帶有獨特的香氣。由於這是一種生長快速的木材，因此在國外以及台灣被大量生產，價格亦因此較其他木材便宜。

可是由於松木木質鬆軟，因此不適用於製造一些用來承重的大型家具，不然的話木頭容易裂開。此外，松木易有蟲蛀及變形的問題。

(2) 橡膠木:

橡膠木是由已經生產不出橡膠的木頭加工而成，因此是一種環保木材。另外因為它有著像是天然象牙般的淺色色調，因此亦被稱為象牙木。一般來說，它的質地很均勻，具有很強的可塑性。

然而，橡膠木本身會有雜斑和黑點，而且表面比較粗糙。另外亦因為木質鬆軟，因此容易留下劃痕。