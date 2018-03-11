你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

老屋翻新: 傳統破房子變身超時尚兩層樓住宅

Genie Chien Genie Chien
Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Loading admin actions …

將一座已經破舊頹圮的老式住家從崩潰邊緣救回，聽來像是個神話，更不是每位建築師都喜歡挑戰的艱鉅工作。但是能夠運用巧妙手法，將它重新改造，並進一步賦予它華美的印象和舒適的風格，無疑更能彰顯專家手筆凌越凡人！

Aris & Paco Camus 建築公司接受了這項挑戰，深具才華的建築團隊挖空心思，最後成就了一座令人驚豔的超凡別墅！我們已經迫不及待想要見證這項宏偉的工程了，趕快一起來參觀吧！

改造前外觀

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

先來參觀改造前的門面。門牆看來暗淡髒污，褪色的牆面與破舊的百葉窗，讓景況看來更為淒涼。誰會想住進這樣的房子呢？

改造後門面

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

建築師為它換上新的外套，現在這座房子的門面已經煥然一新！兩種不同色調的綠色，取代了之前暗淡的灰色。窗戶新加上安全欄杆，不僅減少住民的危險性，同時也帶來一抹優雅的觸感。

改造前室內景觀

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús 現代風玄關、走廊與階梯
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

讓我們進屋來瞧瞧吧！改造前的室內呈現滿目瘡痍景象，除了天花板已經開始施工，隱約顯露出一些翻新的痕跡，其他部分大抵仍呈現未廢待興狀態。

改造後的一樓空間

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

完工後的一樓客廳，一見就令人大為驚豔！豪華的裝潢搭配淺色的地板，讓空間顯得更開敞，同時也與灰色牆壁構成對比。

空間裡採用白色沙發組、鍍銀鏡框，加上柔暖的光線，讓起居室感覺格外舒適宜人。

明亮的廚房

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

從這個角度，我們可以看到與餐廳相連的廚房，中間隔著一道玻璃門，空間感覺敞亮不封閉。

廚房採用簡約風格，搭配明亮的照明設備以及淺色系的裝潢，潔淨的光感讓下廚房成為一種無上的享受。

挑高空間

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús 現代風玄關、走廊與階梯
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

當我們來到樓梯處，可以感受到挑高設計帶來的空間感。上下層樓的色調和風格融合出和諧的美感，木頭地板煥發著美麗的光澤，為空間增添了優雅的調性。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

樓上的臥室

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús 臥室
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

主臥室設在住家的二樓。地板同樣採用木頭材質，牆壁則運用了深色系裝潢。床頭的位置搭造起一堵牆面，將睡眠空間與其他房間作出分隔。

浴室

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

牆面後方是浴室。這裡設置了風格時尚的洗手檯，鏡子後方則有可供收納個人物品的隱藏式櫥櫃，水槽下方也有大型抽屜，提供了充裕的儲藏空間。

淋浴間和衛生間的區塊，採用不透明質材設計，維護個人使用時的隱私感。

​改造前的戶外區域

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús 庭院
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

回到戶外來看看，改造前的庭院呈現出極恐怖的景象，令人懷疑是否陷入惡夢中！全面失控的狀態，加上植被在此瘋長，讓我們趕快召喚建築專家來救場吧！

改造後的美麗庭院

Reforma integral casa de pueblo, Aris & Paco Camús Aris & Paco Camús 泳池
Aris &amp; Paco Camús

Aris & Paco Camús
Aris &amp; Paco Camús
Aris & Paco Camús

翻修之後的庭院，變成了一座超美的綠洲！除了有整潔美觀的花園，還建造了一座游泳池，非常適合炎熱的夏天在此嬉水。

紅色的磚瓦與迷人的地磚相映成趣，綠草白石美得令人心曠神怡！

如果你正在尋找老屋改造的設計，一定不能錯過以下文章：

平凡老屋改造：展現全新魅力與現代時尚感！

含浴廁的臥室: 20 間讓你不用摸黑如廁的舒適空間
喜歡這棟頹圮老宅翻新的華美別墅嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了