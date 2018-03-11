老屋翻新: 傳統破房子變身超時尚兩層樓住宅

將一座已經破舊頹圮的老式住家從崩潰邊緣救回，聽來像是個神話，更不是每位建築師都喜歡挑戰的艱鉅工作。但是能夠運用巧妙手法，將它重新改造，並進一步賦予它華美的印象和舒適的風格，無疑更能彰顯專家手筆凌越凡人！

Aris & Paco Camus 建築公司接受了這項挑戰，深具才華的建築團隊挖空心思，最後成就了一座令人驚豔的超凡別墅！我們已經迫不及待想要見證這項宏偉的工程了，趕快一起來參觀吧！