老屋翻新: 傳統破房子變身超時尚兩層樓住宅

先來參觀改造前的門面。門牆看來暗淡髒污，褪色的牆面與破舊的百葉窗，讓景況看來更為淒涼。誰會想住進這樣的房子呢？
建築師為它換上新的外套，現在這座房子的門面已經煥然一新！兩種不同色調的綠色，取代了之前暗淡的灰色。窗戶新加上安全欄杆，不僅減少住民的危險性，同時也帶來一抹優雅的觸感。
讓我們進屋來瞧瞧吧！改造前的室內呈現滿目瘡痍景象，除了天花板已經開始施工，隱約顯露出一些翻新的痕跡，其他部分大抵仍呈現未廢待興狀態。
完工後的一樓客廳，一見就令人大為驚豔！豪華的裝潢搭配淺色的地板，讓空間顯得更開敞，同時也與灰色牆壁構成對比。
空間裡採用白色沙發組、鍍銀鏡框，加上柔暖的光線，讓起居室感覺格外舒適宜人。
從這個角度，我們可以看到與餐廳相連的廚房，中間隔著一道玻璃門，空間感覺敞亮不封閉。
廚房採用簡約風格，搭配明亮的照明設備以及淺色系的裝潢，潔淨的光感讓下廚房成為一種無上的享受。
當我們來到樓梯處，可以感受到挑高設計帶來的空間感。上下層樓的色調和風格融合出和諧的美感，木頭地板煥發著美麗的光澤，為空間增添了優雅的調性。
主臥室設在住家的二樓。地板同樣採用木頭材質，牆壁則運用了深色系裝潢。床頭的位置搭造起一堵牆面，將睡眠空間與其他房間作出分隔。
牆面後方是浴室。這裡設置了風格時尚的洗手檯，鏡子後方則有可供收納個人物品的隱藏式櫥櫃，水槽下方也有大型抽屜，提供了充裕的儲藏空間。
淋浴間和衛生間的區塊，採用不透明質材設計，維護個人使用時的隱私感。
回到戶外來看看，改造前的庭院呈現出極恐怖的景象，令人懷疑是否陷入惡夢中！全面失控的狀態，加上植被在此瘋長，讓我們趕快召喚建築專家來救場吧！
翻修之後的庭院，變成了一座超美的綠洲！除了有整潔美觀的花園，還建造了一座游泳池，非常適合炎熱的夏天在此嬉水。
紅色的磚瓦與迷人的地磚相映成趣，綠草白石美得令人心曠神怡！
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