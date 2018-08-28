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桃園市天祥一街住宅室內裝修，高採光的木質居所

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桃園市天祥一街住宅設計裝修案, Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 臥室
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身為單身貴族的你，心中最理想的窩是什麼樣貌呢? 這個專案的屋主是年輕的單身貴族，渴望擁有寬敞的室內空間，因此特別委託以客為尊的寰邑空間設計規劃設計設計團隊為這間位在桃園市天祥一街的住宅注入當代的設計概念，讓室內空間有開放、簡潔、明亮的特質，並且利用一些基本元素-夾板、木皮、油漆，搭配燈光、家具來達成屋主的需求。最終的成果不僅有上述的特點，同時也令人備感溫馨自在。正打算規劃你的單身小窩嗎? 跟我們一塊欣賞這個專案找靈感吧!

大地色系的家

客廳 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

客廳

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

為了打造出明亮開闊的室內空間，設計師以大地色為基底，創造出一個溫馨舒適且放鬆的環境。此外，隔間容易壓縮空間，因此設計師以書桌區隔出客廳與書房空間，室內通透感更佳!

電視牆收納櫃

客廳 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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客廳

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

對於居住空間不大的台灣人來說，收納是非常重要的事情。設計師在有限的空間裏頭在電視牆旁規劃了收納櫃，滿足屋主收納的需求。

開放式的設計

客廳 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

客廳

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

客廳、書房以及餐廳之間沒有隔間，開放式的設計讓室內更開闊。

明亮的開放式空間

餐廳 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 餐廳
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

餐廳

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
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開放式書房

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Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

桃園市天祥一街住宅設計裝修案

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

雖是開放性書房，但是書桌本身即可區隔出客廳與書房空間。架高地版突顯它的空間獨立性，更可臨時充當客房使用。

考慮到未來的設計

餐廳與玄關 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 餐廳
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

餐廳與玄關

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

考慮到未來的女主人的需求，設計師利用以鐵件、木作及玻璃設計而成的隔屏隔出玄關與餐廳，內外的空間更有分隔。設計師還在玄關規劃座大鞋櫃，懸空的設計方便掃地機器人打掃。

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色彩作點綴

餐廳 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 餐廳
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

餐廳

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
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雖然說大部分的區域以大地色作為主色調，設計師用上了粉藍色讓整體空間更活潑有變化。

主臥室

主臥室 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 臥室
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主臥室

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
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主臥室以簡約低調的設計元素，營造出實用溫馨的空間。

主臥室裏頭的床頭櫃

​床邊櫃 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 臥室
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

​床邊櫃

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
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誰說床邊櫃一定要是四四方方的木箱呢？設計師特地將床頭櫃做出變化，高低的層次加上不同材質與燈光，臥室的表情也更加豐富了。

​次臥室

次臥室 Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計 臥室
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次臥室

Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計
Hi+Design/Interior.Architecture. 寰邑空間設計

次臥室以系統家具作為出發點做整體規劃，雖然系統家具變化不多，但卻也簡潔實用。

延伸閱讀: 改造老舊透天厝: 一個飄散木頭香與禪意的溫馨住家

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