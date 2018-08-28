桃園市天祥一街住宅室內裝修，高採光的木質居所

身為單身貴族的你，心中最理想的窩是什麼樣貌呢? 這個專案的屋主是年輕的單身貴族，渴望擁有寬敞的室內空間，因此特別委託以客為尊的寰邑空間設計規劃設計。設計團隊為這間位在桃園市天祥一街的住宅注入當代的設計概念，讓室內空間有開放、簡潔、明亮的特質，並且利用一些基本元素-夾板、木皮、油漆，搭配燈光、家具來達成屋主的需求。最終的成果不僅有上述的特點，同時也令人備感溫馨自在。正打算規劃你的單身小窩嗎? 跟我們一塊欣賞這個專案找靈感吧!
為了打造出明亮開闊的室內空間，設計師以大地色為基底，創造出一個溫馨舒適且放鬆的環境。此外，隔間容易壓縮空間，因此設計師以書桌區隔出客廳與書房空間，室內通透感更佳!
對於居住空間不大的台灣人來說，收納是非常重要的事情。設計師在有限的空間裏頭在電視牆旁規劃了收納櫃，滿足屋主收納的需求。
客廳、書房以及餐廳之間沒有隔間，開放式的設計讓室內更開闊。
雖是開放性書房，但是書桌本身即可區隔出客廳與書房空間。架高地版突顯它的空間獨立性，更可臨時充當客房使用。
考慮到未來的女主人的需求，設計師利用以鐵件、木作及玻璃設計而成的隔屏隔出玄關與餐廳，內外的空間更有分隔。設計師還在玄關規劃座大鞋櫃，懸空的設計方便掃地機器人打掃。
雖然說大部分的區域以大地色作為主色調，設計師用上了粉藍色讓整體空間更活潑有變化。
主臥室以簡約低調的設計元素，營造出實用溫馨的空間。
誰說床邊櫃一定要是四四方方的木箱呢？設計師特地將床頭櫃做出變化，高低的層次加上不同材質與燈光，臥室的表情也更加豐富了。
次臥室以系統家具作為出發點做整體規劃，雖然系統家具變化不多，但卻也簡潔實用。
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