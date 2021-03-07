仿清水模塗料-打造現代極簡風的牆面必備元素

清水模或者是清水混凝土指的是現代建築美學的一種表現手法，基本理念是當混凝土澆灌後就不再加以任何面料裝飾，以呈現素材最原始的面貌。由於清水模成品擁有純樸、自然與穩重的外觀，因此極符合現代極簡風的設計理念。這種設計在近年甚至愈來愈流行，可以說是目前最夯的牆壁佈置的元素之一喔！

縱使清水模的「顏值」很高，然而如果要做一面完全正宗的清水模牆的話，需要由有純熟技巧的師傅以水泥澆灌，當中所需的工序難度高、花的時間長，而且相關的材料費和造工費亦不便宜。此外，傳統的清水模如果是在像台灣一樣潮濕的氣候下，很容易會退色發霉。

為了解決以上的缺點，台灣市場上出現了仿清水模塗料，好讓設計師們能夠不受台灣氣候或屋主預算所限，在室內營造出同樣寧靜優美的裝飾牆。此外，仿清水模的作法比清水模還能夠省下5到6倍費用以及一半以上時間呢！