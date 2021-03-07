仿清水模塗料-打造現代極簡風的牆面必備元素

我們常說，生活中並不缺乏美，缺少的是一雙發現美的眼睛。我們對於美的追求似乎是與生俱來的，無論在什麼時候、什麼地點，我們都會試圖發現、甚至創造出自己認為美的東西，它既可以是一種個性，也可以是一種風格。在欣賞現代日本建築的時候，我們總是能看到一份清新脫俗的自然美感。而在眾多建築之中，最常見的牆面都是以清水模工法打造而成。這一種讓普利兹克獎得主、日本著名的建築大師安藤忠雄所為之著迷的元素，到底有什麼吸引人的過人之處？如果我們想把這種牆面裝飾法帶進家中，又有哪些仿清水模塗料可以選擇呢？如果你也有這些問題，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～
清水模或者是清水混凝土指的是現代建築美學的一種表現手法，基本理念是當混凝土澆灌後就不再加以任何面料裝飾，以呈現素材最原始的面貌。由於清水模成品擁有純樸、自然與穩重的外觀，因此極符合現代極簡風的設計理念。這種設計在近年甚至愈來愈流行，可以說是目前最夯的牆壁佈置的元素之一喔！
縱使清水模的「顏值」很高，然而如果要做一面完全正宗的清水模牆的話，需要由有純熟技巧的師傅以水泥澆灌，當中所需的工序難度高、花的時間長，而且相關的材料費和造工費亦不便宜。此外，傳統的清水模如果是在像台灣一樣潮濕的氣候下，很容易會退色發霉。
為了解決以上的缺點，台灣市場上出現了仿清水模塗料，好讓設計師們能夠不受台灣氣候或屋主預算所限，在室內營造出同樣寧靜優美的裝飾牆。此外，仿清水模的作法比清水模還能夠省下5到6倍費用以及一半以上時間呢！
要打造出一面仿清水模牆面，特別是最常見的清水模電視牆，一般來說施工步驟主要是基面研磨、打造分模線（如果想要牆面呈現出有序的感覺的話）、鑽孔、修復、細磨、著色（以細水泥著色，並以海棉壓花做深淺層次）及上保護漆，工程需時約為五到七天。
要留意的是如果你希望仿清水模的效果更逼真，你可以選擇以「模板」來製成牆身表面的紋理。如果你希望牆面出來的效果比較光亮，那就可以使用日本黃板；然而如果你喜歡霧面一點的效果，那麼芬蘭板就會比較合適。喜愛牆面帶有木紋，則可以選擇木紋清水模板。
成功大學的木土系團隊早在10年前成功研發了一種源於水庫淤泥的可永續塗料「樂土」。這是一種質感細膩、可防水透氣的塗料，更重要的是它的防裂效果亦很理想。
其他的選擇有來自德國的磐多魔(Pandomo)、以德國Wacker進口原料搭配台灣製造的原料的優的鋼石，以及來自美國的萊特水泥(SEMCO)等等的建材。
牆面除了有像是清水模一樣的不均勻紋理外，最常見的設計特點還有鑽孔這個部分。
此外，如果你覺得光是一整面灰色色調的牆壁有點單調的話，那麼你亦可以打造分模線，造出格格分明的效果。而格線的長寬比例可以依據你的個人喜好而調整，不同的比例呈現出來的視覺效果亦會有些分別喔！
如果你還想要知道仿清水模裝潢的造價，記得要找本地的設計師聊聊喔！
延伸閱讀: