想要住家清潔乾淨？首先丟掉這 5 項東西！

大家都希望住的空間乾淨清爽，也都明白要保持住家的整潔，就必須經常動手打掃環境。有時候我們難免會發懶，一段時間不清理家裡，接著很快就會發現自己置身垃圾回收場中！

但是所謂打掃，並不只是把家中清潔乾淨就算達到目的，最重要的是，你必須要把不需要的物品通通清乾淨。今天的點子簿中，我們要幫你找出 5 項必丟的物品。只有當你把這些東西請出家中，你才能讓家中真正清爽乾淨！