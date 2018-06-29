想要住家清潔乾淨？首先丟掉這 5 項東西！

大家都希望住的空間乾淨清爽，也都明白要保持住家的整潔，就必須經常動手打掃環境。有時候我們難免會發懶，一段時間不清理家裡，接著很快就會發現自己置身垃圾回收場中！
但是所謂打掃，並不只是把家中清潔乾淨就算達到目的，最重要的是，你必須要把不需要的物品通通清乾淨。今天的點子簿中，我們要幫你找出 5 項必丟的物品。只有當你把這些東西請出家中，你才能讓家中真正清爽乾淨！
打掃房子必然要用上抹布和濕巾之類用品，倘若你不經常更換它們，實際上將會傳播更多細菌和污垢。有些抹布可以用過後再重複使用，但不管是何種材質，經過一段時間後，最好還是汰換掉，避免積污納垢。
要丟掉舊鞋總是很困難。鞋子伴著你走過一些人生旅途，和你度過許多歡愉時光，你甚至還記得哪雙愛鞋是在哪家店裡購買的。美好的記憶總是讓你割捨不下。但是當它們破舊壞損時，你還是把它們放生吧！擺在鞋櫃裡，只是堆積出髒亂和污垢，無法讓它們再回春重生～
愛書的人大多很難把過期雜誌丟棄，但事實是，你真的已有很長一段時間不再去翻閱它們了。雜誌經年累月愈堆愈多，不僅佔據了寶貴的空間，同時也讓你打掃起來格外吃力。倘若心中真的割捨不下，不妨把它們送給二手書店，讓更多人分享你曾有過的喜悅。
打開廚房櫥櫃，誠實回答自己：這裡面究竟有多少器皿，你已經很久沒用過了？舊的烤盤、底下有條裂縫的米老鼠盤子，還有很多很多寶貝，但往後的幾年之中，你真的還會用上它們嗎？
同樣地看看櫥櫃裡的食物，有哪些已經過期了呢？毫無疑問，你就算肚子再餓，也不會用它們來充飢。那麼你還存著它們做什麼呢？倘若食物才剛過有效期限，你也不想飢不擇食，那就趕快帶到食物銀行去吧！
老實說，你的衣櫃裡都堆了些什麼東西？過時的衣物、不再使用的舊床單、枕頭、棉被，還是圍巾、帽子、飾物呢？因為它們的存在，衣櫃老是被塞到爆，讓你不敢再起心動念買東西。但是舊的不去，新的也來不了，還是讓用不上的輪迴去吧！
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